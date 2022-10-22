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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221022/irandan-rusyaya-siha-tedariki-iddiasiyla-ab-ve-ingilterenin-getirdigi-yaptirimlara-tepki-1062595811.html
İran'dan Rusya'ya SİHA tedariki iddiasıyla AB ve İngiltere'nin getirdiği yaptırımlara tepki
İran'dan Rusya'ya SİHA tedariki iddiasıyla AB ve İngiltere'nin getirdiği yaptırımlara tepki
İran, Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere Rusya'ya silah tedarik ettiği gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere tarafından uygulanan yaptırımları... 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T16:15+0300
2022-10-22T16:15+0300
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rusya
ukrayna krizi
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) yaptığı "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için İran yapımı insansız hava araçları kullandığına dair suçlamaların soruşturulması" çağrısını ve AB ile İngiltere tarafından alınan yaptırım kararlarını şiddetle kınadı.Kararın, "yabancı medya kuruluşlarının teyit edilmemiş haberlerine dayandığını" öne süren Kenani, "Ukrayna'daki çatışmalarda kullanılmak üzere insansız hava araçlarının transferine ilişkin asılsız iddiaları reddediyoruz." ifadelerini kullandı.Kenani, AB ve İngiltere'nin son günlerde İran'a yönelik yaklaşımını 'provokatif ve yıkıcı' olarak niteleyerek, "İran hükümeti, her türlü sorumsuz eyleme karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221020/abden-irana-rusyaya-askeri-yardim-gerekcesiyle-yaptirim-1062525121.html
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iran, rusya, abd, ab
iran, rusya, abd, ab

İran'dan Rusya'ya SİHA tedariki iddiasıyla AB ve İngiltere'nin getirdiği yaptırımlara tepki

16:15 22.10.2022
© AP Photo / Vahid Salemiİran, İran bayrağı
İran, İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran, Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere Rusya'ya silah tedarik ettiği gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere tarafından uygulanan yaptırımları kınayarak, Moskova'ya silahlı insansız hava aracı (SİHA) sattığına dair iddiaları bir kez daha reddetti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) yaptığı "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için İran yapımı insansız hava araçları kullandığına dair suçlamaların soruşturulması" çağrısını ve AB ile İngiltere tarafından alınan yaptırım kararlarını şiddetle kınadı.
Kararın, "yabancı medya kuruluşlarının teyit edilmemiş haberlerine dayandığını" öne süren Kenani, "Ukrayna'daki çatışmalarda kullanılmak üzere insansız hava araçlarının transferine ilişkin asılsız iddiaları reddediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kenani, AB ve İngiltere'nin son günlerde İran'a yönelik yaklaşımını 'provokatif ve yıkıcı' olarak niteleyerek, "İran hükümeti, her türlü sorumsuz eyleme karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
Ukrayna krizi
AB'den İran'a 'Rusya'ya askeri yardım' gerekçesiyle yaptırım
20 Ekim, 14:11
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