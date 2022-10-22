https://sputniknews.com.tr/20221022/irandan-rusyaya-siha-tedariki-iddiasiyla-ab-ve-ingilterenin-getirdigi-yaptirimlara-tepki-1062595811.html

İran'dan Rusya'ya SİHA tedariki iddiasıyla AB ve İngiltere'nin getirdiği yaptırımlara tepki

İran'dan Rusya'ya SİHA tedariki iddiasıyla AB ve İngiltere'nin getirdiği yaptırımlara tepki

İran, Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere Rusya'ya silah tedarik ettiği gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere tarafından uygulanan yaptırımları... 22.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-22T16:15+0300

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) yaptığı "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için İran yapımı insansız hava araçları kullandığına dair suçlamaların soruşturulması" çağrısını ve AB ile İngiltere tarafından alınan yaptırım kararlarını şiddetle kınadı.Kararın, "yabancı medya kuruluşlarının teyit edilmemiş haberlerine dayandığını" öne süren Kenani, "Ukrayna'daki çatışmalarda kullanılmak üzere insansız hava araçlarının transferine ilişkin asılsız iddiaları reddediyoruz." ifadelerini kullandı.Kenani, AB ve İngiltere'nin son günlerde İran'a yönelik yaklaşımını 'provokatif ve yıkıcı' olarak niteleyerek, "İran hükümeti, her türlü sorumsuz eyleme karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20221020/abden-irana-rusyaya-askeri-yardim-gerekcesiyle-yaptirim-1062525121.html

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