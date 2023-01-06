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https://sputniknews.com.tr/20230106/abdde-bir-evde-8-kisi-olu-bulunmustu-babanin-ailesini-oldurdukten-sonra-intihar-ettigi-belirlendi-1065460374.html
ABD'de bir evde 8 kişi ölü bulunmuştu: Babanın ailesini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi
ABD'de bir evde 8 kişi ölü bulunmuştu: Babanın ailesini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi
ABD'nin Utah eyaletinde 8 kişilik bir ailenin evlerinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmasının ardından olayın, eşinin boşanma davası açtığı 42... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T15:55+0300
2023-01-06T15:55+0300
dünya
abd
utah
intihar
cinayet
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ABD'nin Utah eyaletindeki Enoch kentinde aynı aileden 8 kişinin bir evde ölü bulunmasına ilişkin detaylar gün yüzüne çıktı.Emniyet birimleri, mesleğinin sigortacı olduğu belirtilen 42 yaşındaki katil Michael Haight'ın, 40 yaşındaki eşi Tausha, 78 yaşındaki kayınvalidesi Gail Earl ve 5 çocuklarını silahla vurarak öldürdüğünü ve ardından intihar ettiğini belirtti.Bununla beraber 17, 12 ve 7 ve 4 yaşlarında olduğu bilgisi verilen çocukların isimleri açıklanmadı.Emniyete göre ihbar, 21 Aralık'ta eşine boşanma davası açan kadının bir randevusuna gitmemesi üzerine yapıldı.Enoch Belediye Başkanı Jeffrey Chestnut, yaptığı açıklamada Haight ailesiyle komşu olduğunu söyleyerek "Çocukların en küçüğü benim bahçemde oğullarımla oynardı" dedi.Çocukların gittiği okuldan da başsağlığı mesajı yayınlandı ve öğrenciler için danışman ve terapistlerin hazır tutulduğu kaydedildi.Biden'dan başsağlığı mesajıÖte yandan olay ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın da tepkisini çekti. İkili 'trajik bir silahlı saldırı' diye niteleyip kent sakinlerine başsağlığı dileklerini iletti.Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de "Sandy Hook trajedisinin 10. yılını anmamızdan bir aydan kısa süre sonra, yeni bir silahlı saldırı 5 çocuğun daha canını aldı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230105/abdde-8-kisi-bir-evde-olu-bulundu-1065404265.html
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abd, utah, intihar, cinayet
abd, utah, intihar, cinayet

ABD'de bir evde 8 kişi ölü bulunmuştu: Babanın ailesini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi

15:55 06.01.2023
© AAABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor
ABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© AA
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ABD'nin Utah eyaletinde 8 kişilik bir ailenin evlerinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmasının ardından olayın, eşinin boşanma davası açtığı 42 yaşındaki babanın tüm ailesini öldürdükten sonra intihar etmesi olduğu anlaşıldı.
ABD'nin Utah eyaletindeki Enoch kentinde aynı aileden 8 kişinin bir evde ölü bulunmasına ilişkin detaylar gün yüzüne çıktı.
Emniyet birimleri, mesleğinin sigortacı olduğu belirtilen 42 yaşındaki katil Michael Haight'ın, 40 yaşındaki eşi Tausha, 78 yaşındaki kayınvalidesi Gail Earl ve 5 çocuklarını silahla vurarak öldürdüğünü ve ardından intihar ettiğini belirtti.
Bununla beraber 17, 12 ve 7 ve 4 yaşlarında olduğu bilgisi verilen çocukların isimleri açıklanmadı.
Emniyete göre ihbar, 21 Aralık'ta eşine boşanma davası açan kadının bir randevusuna gitmemesi üzerine yapıldı.
Enoch Belediye Başkanı Jeffrey Chestnut, yaptığı açıklamada Haight ailesiyle komşu olduğunu söyleyerek "Çocukların en küçüğü benim bahçemde oğullarımla oynardı" dedi.
Çocukların gittiği okuldan da başsağlığı mesajı yayınlandı ve öğrenciler için danışman ve terapistlerin hazır tutulduğu kaydedildi.

Biden'dan başsağlığı mesajı

Öte yandan olay ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın da tepkisini çekti. İkili 'trajik bir silahlı saldırı' diye niteleyip kent sakinlerine başsağlığı dileklerini iletti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de "Sandy Hook trajedisinin 10. yılını anmamızdan bir aydan kısa süre sonra, yeni bir silahlı saldırı 5 çocuğun daha canını aldı" dedi.
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DÜNYA
ABD'de 8 kişi bir evde ölü bulundu
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