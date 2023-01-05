https://sputniknews.com.tr/20230105/abdde-8-kisi-bir-evde-olu-bulundu-1065404265.html
ABD'de 8 kişi bir evde ölü bulundu
ABD'de 8 kişi bir evde ölü bulundu
ABD'nin Utah eyaleti Enoch kentinde bir evde 8 ceset bulundu. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T07:43+0300
2023-01-05T07:43+0300
2023-01-05T07:43+0300
dünya
abd
abd
utah
aile
ceset
ceset torbası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/11/1052800341_0:41:670:418_1920x0_80_0_0_ae8abaf6934c01dd0d92ee6a177325fc.jpg
Utah eyaletindeki Enoch kentinde bulunan bir eve kontrol için giden sosyal yardım yetkilileri, evde 8 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, 5'i çocuk 8 kişinin silahla vurulduğunu tespit etti.Yetkililer, olay nedeniyle herhangi bir şüphelinin firari konumda olduğuna inanmadıklarını kaydetti.Konuya ilişkin emniyetten yapılan ilk açıklamada, "Şu anda halka yönelik bir tehdit olduğunu veya kaçak şüpheli bulunduğunu düşünmüyoruz" denildi ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.Mahalle sakinleri bölgede evlerin nadiren satışa çıktığını ve bu sayede herkesin birbirini tanıdığını söylerken, bu durumun cinayetleri daha da şok edici hale getirdiğini vurguladı. New York Times'a konuşan Aaron Diamond isimli bir mahalleli, kendisiyle aynı kiliseye gittikleri için öldürülen kişileri iyi tanıdığını söyledi. Yakındaki bir etkinlik mekanında çalışan Diamond, kurbanların 'harika bir aile' olduğunu belirterek, ailedeki babanın bir sigorta şirketinde çalıştığını dile getirdi.
abd
utah
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/11/1052800341_26:0:622:447_1920x0_80_0_0_f349e9f89202f903f4789e42a0044b08.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd, utah, aile, ceset, ceset torbası
abd, abd, utah, aile, ceset, ceset torbası
ABD'de 8 kişi bir evde ölü bulundu
Abone ol
ABD'nin Utah eyaleti Enoch kentinde bir evde 8 ceset bulundu.
Utah eyaletindeki Enoch kentinde bulunan bir eve kontrol için giden sosyal yardım yetkilileri, evde 8 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerine intikal eden polis ekipleri, 5'i çocuk 8 kişinin silahla vurulduğunu tespit etti.
Yetkililer, olay nedeniyle herhangi bir şüphelinin firari konumda olduğuna inanmadıklarını kaydetti.
Konuya ilişkin emniyetten yapılan ilk açıklamada
, "Şu anda halka yönelik bir tehdit olduğunu veya kaçak şüpheli bulunduğunu düşünmüyoruz" d
enildi ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Mahalle sakinleri bölgede evlerin nadiren satışa çıktığını ve bu sayede herkesin birbirini tanıdığını söylerken, bu durumun cinayetleri daha da şok edici hale getirdiğini vurguladı.
New York Times'a konuşan Aaron Diamond isimli bir mahalleli, kendisiyle aynı kiliseye gittikleri için öldürülen kişileri iyi tanıdığını söyledi. Yakındaki bir etkinlik mekanında çalışan Diamond, kurbanların 'harika bir aile' olduğunu belirterek, ailedeki babanın bir sigorta şirketinde çalıştığını dile getirdi.