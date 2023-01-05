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https://sputniknews.com.tr/20230105/abdde-8-kisi-bir-evde-olu-bulundu-1065404265.html
ABD'de 8 kişi bir evde ölü bulundu
ABD'de 8 kişi bir evde ölü bulundu
ABD'nin Utah eyaleti Enoch kentinde bir evde 8 ceset bulundu. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T07:43+0300
2023-01-05T07:43+0300
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utah
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ceset
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Utah eyaletindeki Enoch kentinde bulunan bir eve kontrol için giden sosyal yardım yetkilileri, evde 8 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, 5'i çocuk 8 kişinin silahla vurulduğunu tespit etti.Yetkililer, olay nedeniyle herhangi bir şüphelinin firari konumda olduğuna inanmadıklarını kaydetti.Konuya ilişkin emniyetten yapılan ilk açıklamada, "Şu anda halka yönelik bir tehdit olduğunu veya kaçak şüpheli bulunduğunu düşünmüyoruz" denildi ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.Mahalle sakinleri bölgede evlerin nadiren satışa çıktığını ve bu sayede herkesin birbirini tanıdığını söylerken, bu durumun cinayetleri daha da şok edici hale getirdiğini vurguladı. New York Times'a konuşan Aaron Diamond isimli bir mahalleli, kendisiyle aynı kiliseye gittikleri için öldürülen kişileri iyi tanıdığını söyledi. Yakındaki bir etkinlik mekanında çalışan Diamond, kurbanların 'harika bir aile' olduğunu belirterek, ailedeki babanın bir sigorta şirketinde çalıştığını dile getirdi.
abd
utah
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abd, abd, utah, aile, ceset, ceset torbası
abd, abd, utah, aile, ceset, ceset torbası

ABD'de 8 kişi bir evde ölü bulundu

07:43 05.01.2023
© REUTERSFBI, Teksas'ta sinagogda 4 kişiyi rehin alan saldırganın kimliğini açıkladı
FBI, Teksas'ta sinagogda 4 kişiyi rehin alan saldırganın kimliğini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© REUTERS
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ABD'nin Utah eyaleti Enoch kentinde bir evde 8 ceset bulundu.
Utah eyaletindeki Enoch kentinde bulunan bir eve kontrol için giden sosyal yardım yetkilileri, evde 8 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerine intikal eden polis ekipleri, 5'i çocuk 8 kişinin silahla vurulduğunu tespit etti.
Yetkililer, olay nedeniyle herhangi bir şüphelinin firari konumda olduğuna inanmadıklarını kaydetti.
Konuya ilişkin emniyetten yapılan ilk açıklamada, "Şu anda halka yönelik bir tehdit olduğunu veya kaçak şüpheli bulunduğunu düşünmüyoruz" denildi ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Mahalle sakinleri bölgede evlerin nadiren satışa çıktığını ve bu sayede herkesin birbirini tanıdığını söylerken, bu durumun cinayetleri daha da şok edici hale getirdiğini vurguladı.
New York Times'a konuşan Aaron Diamond isimli bir mahalleli, kendisiyle aynı kiliseye gittikleri için öldürülen kişileri iyi tanıdığını söyledi. Yakındaki bir etkinlik mekanında çalışan Diamond, kurbanların 'harika bir aile' olduğunu belirterek, ailedeki babanın bir sigorta şirketinde çalıştığını dile getirdi.
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