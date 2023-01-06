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https://sputniknews.com.tr/20230106/abd-savas-gemisi-tayvan-bogazindan-gecti-1065447867.html
ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti
ABD'nin güdümlü füze taşıyan savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçtiği açıklandı. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T10:37+0300
2023-01-06T10:37+0300
dünya
abd
tayvan
çin
savaş gemisi
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ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Chung-Hoon'un, egemenlik ihtilafı içindeki Çin ile Tayvan'ı ayıran deniz yolundan geçişinin, 'uluslararası hukuka uygun icra edilen rutin faaliyet olduğu' belirtildi.Açıklamada, "Geminin Tayvan Boğazı'ndan geçişi ABD'nin özgür ve açık Hint-Pasifik'e bağlılığının göstergesidir. ABD silahlı kuvvetleri, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmayı, yelken açmayı ve operasyon yapmayı sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (ÇHKO), Tayvan'ın da yer aldığı doğu kıyısındaki bölgelerinden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı da yaptığı açıklamada, gemiyi tespit ettiklerini, geçişini izlediklerini ve teyakkuzda olduklarını duyurdu.ABD Donanmasının Pasifik'teki 7. filosuna bağlı görev yapan geminin geçişi, ABD'nin bu yıl Tayvan Boğazı’ndaki ilk seyir faaliyeti oldu.ABD Donanmasının ilk Asya kökenli gemi komutanı Chung-Hoon'un adını taşıyan muhrip, Pearl Harbour'da konuşlu USS Nimitz uçak gemisinin harp filosunda yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221229/abd-cinle-yasanan-gerilim-nedeniyle-tayvana-tanksavar-sistemi-satacak-1065161114.html
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abd, tayvan, çin, savaş gemisi
abd, tayvan, çin, savaş gemisi

ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti

10:37 06.01.2023
© İHA / RITCHIE B. TONGOABD’den Tayvan Donanmasına 120 milyon dolarlık yedek parça satışına onay
ABD’den Tayvan Donanmasına 120 milyon dolarlık yedek parça satışına onay - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© İHA / RITCHIE B. TONGO
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ABD'nin güdümlü füze taşıyan savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçtiği açıklandı.
ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Chung-Hoon'un, egemenlik ihtilafı içindeki Çin ile Tayvan'ı ayıran deniz yolundan geçişinin, 'uluslararası hukuka uygun icra edilen rutin faaliyet olduğu' belirtildi.
Açıklamada, "Geminin Tayvan Boğazı'ndan geçişi ABD'nin özgür ve açık Hint-Pasifik'e bağlılığının göstergesidir. ABD silahlı kuvvetleri, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmayı, yelken açmayı ve operasyon yapmayı sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (ÇHKO), Tayvan'ın da yer aldığı doğu kıyısındaki bölgelerinden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı da yaptığı açıklamada, gemiyi tespit ettiklerini, geçişini izlediklerini ve teyakkuzda olduklarını duyurdu.
ABD Donanmasının Pasifik'teki 7. filosuna bağlı görev yapan geminin geçişi, ABD'nin bu yıl Tayvan Boğazı’ndaki ilk seyir faaliyeti oldu.
ABD Donanmasının ilk Asya kökenli gemi komutanı Chung-Hoon'un adını taşıyan muhrip, Pearl Harbour'da konuşlu USS Nimitz uçak gemisinin harp filosunda yer alıyor.
ABD savaş gemileri, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
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