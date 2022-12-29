https://sputniknews.com.tr/20221229/abd-cinle-yasanan-gerilim-nedeniyle-tayvana-tanksavar-sistemi-satacak-1065161114.html
ABD, Çin'le yaşanan gerilim nedeniyle Tayvan'a tanksavar sistemi satacak
ABD, Çin'le yaşanan gerilim nedeniyle Tayvan'a tanksavar sistemi satacak
ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'a bir tanksavar mayın döşeme sistemi satışını onayladı. 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T12:47+0300
2022-12-29T12:47+0300
2022-12-29T12:47+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Volcano isimli tanksavar sisteminin ve ilgili tüm ekipmanın yaklaşık 180 milyon dolara mal olacağı kaydedildi.Tayvan'ın silahlı kuvvetlerini modernize etme ve savunma kabiliyetini geliştirme çabalarını destekleyeceği belirtilen Volcano satışının, ABD'nin ulusal, ekonomik ve güvenlik çıkarlarına hizmet ettiği kaydedildi.Ancak satışın 'bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceğine' vurgu yapıldı.Pelosi'nin ziyareti ve süregelen askeri gerilimABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başındaki ziyareti, iki ülke ve Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasında gerilime yol açmıştı.Pelosi'nin ziyareti, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmiş, Çin ordusu, ziyaretin ardından Tayvan çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar adanın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.Çin ordusu, ziyaretin ardından ada çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari 'orta çizgi'yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.Pekin, tek Çin ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221227/tayvanda-zorunlu-askerlik-suresi-uzatilacak-1065087531.html
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abd, çin, tayvan, mayın, tanksavar
abd, çin, tayvan, mayın, tanksavar
ABD, Çin'le yaşanan gerilim nedeniyle Tayvan'a tanksavar sistemi satacak
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'a bir tanksavar mayın döşeme sistemi satışını onayladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Volcano isimli tanksavar sisteminin ve ilgili tüm ekipmanın yaklaşık 180 milyon dolara mal olacağı kaydedildi.
Tayvan'ın silahlı kuvvetlerini modernize etme ve savunma kabiliyetini geliştirme çabalarını destekleyeceği belirtilen Volcano satışının, ABD'nin ulusal, ekonomik ve güvenlik çıkarlarına hizmet ettiği kaydedildi.
Ancak satışın 'bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceğine' vurgu yapıldı.
Pelosi'nin ziyareti ve süregelen askeri gerilim
ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başındaki ziyareti, iki ülke ve Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasında gerilime yol açmıştı.
Pelosi'nin ziyareti, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmiş, Çin ordusu, ziyaretin ardından Tayvan çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar adanın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.
Çin ordusu, ziyaretin ardından ada çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari 'orta çizgi'yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.
Pekin, tek Çin ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.