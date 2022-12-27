https://sputniknews.com.tr/20221227/tayvanda-zorunlu-askerlik-suresi-uzatilacak-1065087531.html

Tayvan'da zorunlu askerlik süresi uzatılacak

Tayvan'da zorunlu askerlik süresi uzatılacak

Tayvan'da Çin ile son aylarda yaşanan gerilimler nedeniyle zorunlu askerlik hizmeti süresinin 4 aydan 1 yıla çıkarılması planlanıyor. 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T12:26+0300

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Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, adanın sivil savunmasını güçlendirmek için bir ulusal güvenlik toplantısı düzenleneceğini duyurdu.Merkezi Haber Ajansı'na konuşan hükümet ve iktidar partisi yetkilileri, yeni zorunlu askerlik sisteminin açıklanacağını ve bunun 2024 yılında yürürlüğe gireceğini belirtti.Daha önce erkekler için daha önce 2 yıl olan zorunlu askerlik süresi 4 aya indirilmişti.Yeni plan doğrultusunda askerliğin 1 yıla çıkarılması öngörülüyor.Geçen günlerde Tayvan Savunma Bakanlığı, ada çevresinde Çin'e ait 71 askeri hava aracı ve 7 savaş gemisinin görüldüğünü açıklamıştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, 18 J-16, 12 J-11, 10 J-10 ve 6 SU-30 savaş uçağı ile 'CH-4' tipi bir insansız hava aracının, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği, 1 Y-8 ASW denizaltısavar uçak, 1 Y-8 taktik elektronik keşif uçağı, 1 KJ-500 havadan erken uyarı uçağı ile 'WZ-7' tipi aracın ise Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ) ilan ettiği yerin güneybatısına uçtuğu kaydedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221226/tayvan-ada-cevresinde-cine-ait-71-hava-araci-ve-7-gemi-tespit-ettik-1065015452.html

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