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https://sputniknews.com.tr/20230106/abbden-toplu-ulasima-zam-aciklamasi-maliyet-yuzde-binden-fazla-artti-1065457154.html
ABB'den toplu ulaşıma zam açıklaması: Maliyet yüzde binden fazla arttı
ABB'den toplu ulaşıma zam açıklaması: Maliyet yüzde binden fazla arttı
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ilk Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma zam konusunun gündeme geleceğini bildirdi. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T14:52+0300
2023-01-06T14:52+0300
ekonomi
toplu taşıma
otobüs
zam
abb
ankara
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinde kullanılan 1 metreküp sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) fiyatının, 2019 yılının nisan ayında 1,67 TL iken bugün 20,77 TL’ye yükseldiği belirtildi. Maliyetin yüzde 1000’den fazla arttığı aktarılan açıklamada, EGO Genel Müdürlüğünün 2022 yılı kasım ayı toplam giderinin 382 milyon lira, toplam bilet gelirinin 120 milyon lira, aylık zararının ise 262 milyon lira olduğu kaydedildi.Büyükşehir Belediyesinde yakıt maliyetinin düşüklüğü ve çevreci olması nedeniyle CNG’li otobüs filosu kurulduğu anlatılan açıklamada, EGO’da hizmet veren 1863 otobüsün yüzde 84’ünün CNG’li olduğu hatırlatıldı.Bu konunun otobüs filosundaki yakıt seçeneği açısından sadece Ankara Büyükşehir Belediyesini ilgilendirdiği belirtilen açıklamada, "Şu anda tam bilet 6,5 TL, öğrenci bileti 3,5 TL, öğrenci abonmanı ise aylık 90 TL’dir. Bu koşullarda tam biletin 9,5 TL, öğrenci biletinin 4,75 TL, öğrenci abonmanının ise aylık sınırsız 140 TL olması ilk UKOME toplantısında gündeme alınacaktır." ifadesine yer verildi.BOTAŞ'la CNG düzenlemesi için görüşülecekBu süreçte kamu ulaşımında kullanılan CNG fiyatında vatandaşlar lehine yeni vergi düzenlemesi yapılması için BOTAŞ ile görüşme yapılacağına işaret edilen açıklamada, "Bu düzenlemenin yapılmaması halinde bilet fiyatlarına tekraren zam yapılması zorunlu olacaktır. Aksi halde EGO’nun faaliyetlerini sürdürmesi mümkün gözükmemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20221229/izmirde-toplu-tasimaya-zam-1065163298.html
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toplu taşıma, otobüs, zam, abb, ankara
toplu taşıma, otobüs, zam, abb, ankara

ABB'den toplu ulaşıma zam açıklaması: Maliyet yüzde binden fazla arttı

14:52 06.01.2023
© İHAAnkara Metrosu
Ankara Metrosu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© İHA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ilk Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma zam konusunun gündeme geleceğini bildirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinde kullanılan 1 metreküp sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) fiyatının, 2019 yılının nisan ayında 1,67 TL iken bugün 20,77 TL’ye yükseldiği belirtildi. Maliyetin yüzde 1000’den fazla arttığı aktarılan açıklamada, EGO Genel Müdürlüğünün 2022 yılı kasım ayı toplam giderinin 382 milyon lira, toplam bilet gelirinin 120 milyon lira, aylık zararının ise 262 milyon lira olduğu kaydedildi.
Büyükşehir Belediyesinde yakıt maliyetinin düşüklüğü ve çevreci olması nedeniyle CNG’li otobüs filosu kurulduğu anlatılan açıklamada, EGO’da hizmet veren 1863 otobüsün yüzde 84’ünün CNG’li olduğu hatırlatıldı.
Bu konunun otobüs filosundaki yakıt seçeneği açısından sadece Ankara Büyükşehir Belediyesini ilgilendirdiği belirtilen açıklamada, "Şu anda tam bilet 6,5 TL, öğrenci bileti 3,5 TL, öğrenci abonmanı ise aylık 90 TL’dir. Bu koşullarda tam biletin 9,5 TL, öğrenci biletinin 4,75 TL, öğrenci abonmanının ise aylık sınırsız 140 TL olması ilk UKOME toplantısında gündeme alınacaktır." ifadesine yer verildi.

BOTAŞ'la CNG düzenlemesi için görüşülecek

Bu süreçte kamu ulaşımında kullanılan CNG fiyatında vatandaşlar lehine yeni vergi düzenlemesi yapılması için BOTAŞ ile görüşme yapılacağına işaret edilen açıklamada, "Bu düzenlemenin yapılmaması halinde bilet fiyatlarına tekraren zam yapılması zorunlu olacaktır. Aksi halde EGO’nun faaliyetlerini sürdürmesi mümkün gözükmemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
İzmir toplu taşıma - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
EKONOMİ
İzmir'de toplu taşımaya zam
29 Aralık 2022, 13:40
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