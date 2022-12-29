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İzmir'de toplu taşımaya zam
İzmir'de toplu taşımaya zam
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kent içi toplu ulaşım ücret tarifesine zam yaptı. 02 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak yeni... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T13:40+0300
2022-12-29T13:46+0300
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toplu taşıma
ekonomi
tramvay
zam
otobüs
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesine zam yaptı.Genel Sekreter Barış Karcı yönetimindeki toplantıya ilgili daire başkanlıkları, toplu ulaşım kuruluşları, kentteki kamu kurumları ile bireysel toplu taşımacılık kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Oybirliği ile alınan kararla ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvay ve İZBAN’da geçerli toplu ulaşımda tam biniş ücreti 8.78 TL, öğretmen ve 60 yaş kartları ile biniş ücreti ise 7.56 TL oldu.Yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in isteği doğrultusunda öğrenci biniş ücretine yapılacak artışın sembolik bir düzeyde yapılmasına karar verildiği belirtildi. Buna göre, öğrenciler toplu ulaşımdan 3 TL’ye yararlanacak.Yeni düzenlemeyle tam binişlerde 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarma ücreti 3.50 TL, ikinci aktarma ise 2 TL olarak güncellendi. Öğrenciler, öğretmenler ve 60 Yaş İzmirim Kartı sahiplerinin, aktarma ücreti ödememesine yönelik uygulama devam ediyor.Günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkânı sağlayan Halk Taşıt uygulamasında ise tam biniş 4.39 TL, öğrenci ücreti 1.50 TL oldu. Halk Taşıt tam binişlerinde ilk aktarma için 1,75 TL, ikinci aktarma 1 TL olacak. Üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220901/izmirde-okul-servis-ucretlerine-yuzde-25-zam-1060646488.html
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izmir, toplu taşıma, tramvay, zam, otobüs
izmir, toplu taşıma, tramvay, zam, otobüs

İzmir'de toplu taşımaya zam

13:40 29.12.2022 (güncellendi: 13:46 29.12.2022)
© AAİzmir toplu taşıma
İzmir toplu taşıma - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© AA
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kent içi toplu ulaşım ücret tarifesine zam yaptı. 02 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam biniş ücreti 8.78 TL oldu. Başkan Tunç Soyer’in talebi üzerine öğrenci biniş ücreti 3 TL olarak ayarlandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesine zam yaptı.
Genel Sekreter Barış Karcı yönetimindeki toplantıya ilgili daire başkanlıkları, toplu ulaşım kuruluşları, kentteki kamu kurumları ile bireysel toplu taşımacılık kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Oybirliği ile alınan kararla ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvay ve İZBAN’da geçerli toplu ulaşımda tam biniş ücreti 8.78 TL, öğretmen ve 60 yaş kartları ile biniş ücreti ise 7.56 TL oldu.
Yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in isteği doğrultusunda öğrenci biniş ücretine yapılacak artışın sembolik bir düzeyde yapılmasına karar verildiği belirtildi. Buna göre, öğrenciler toplu ulaşımdan 3 TL’ye yararlanacak.
Yeni düzenlemeyle tam binişlerde 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarma ücreti 3.50 TL, ikinci aktarma ise 2 TL olarak güncellendi. Öğrenciler, öğretmenler ve 60 Yaş İzmirim Kartı sahiplerinin, aktarma ücreti ödememesine yönelik uygulama devam ediyor.
Günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkânı sağlayan Halk Taşıt uygulamasında ise tam biniş 4.39 TL, öğrenci ücreti 1.50 TL oldu. Halk Taşıt tam binişlerinde ilk aktarma için 1,75 TL, ikinci aktarma 1 TL olacak. Üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmıyor.
Okul servisi - İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
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İzmir'de okul servis ücretlerine yüzde 25 zam
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