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Yüksek enflasyon, 2022'de BMW'nin araç satışlarını düşürdü
Yüksek enflasyon, 2022'de BMW'nin araç satışlarını düşürdü
Alman lüks otomobil üreticisi BMW Group, 2022'de önceki yıla göre 100 bin daha az araç satarken, tamamen elektrikli araç satışlarını 2 katından fazla artırdı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T04:30+0300
2023-01-05T04:30+0300
ekonomi
bmw
satış
avrupa
araç
araba
düşüş
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BMW, geçen yıla ilişkin satış rakamlarını açıkladı.Buna göre, şirketin araç satışları, 2022'de bir önceki yıla 100 bin düşerek 2.44 milyona geriledi.Alman üreticinin 2022'de tamamen elektrikli araç satışları 2 kattan fazla arttı ve satışlardaki payı yüzde 10'a yaklaştı. 2023'te bu payın yüzde 15'e çıkarılması hedefleniyor.Yarı iletken kıtlığı, Çin'deki Kovid-19 kısıtlamaları ve Avrupa'daki enflasyon, geçen yıl BMW'de üretimi ve talebi yavaşlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230104/bmwnin-en-yeni-elektrikli-araci-ix2-ilk-kez-goruntulendi-1065363298.html
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bmw, satış, avrupa, araç, araba, düşüş
bmw, satış, avrupa, araç, araba, düşüş

Yüksek enflasyon, 2022'de BMW'nin araç satışlarını düşürdü

04:30 05.01.2023
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinAlman otomobil üreticisi BMW
Alman otomobil üreticisi BMW - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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Alman lüks otomobil üreticisi BMW Group, 2022'de önceki yıla göre 100 bin daha az araç satarken, tamamen elektrikli araç satışlarını 2 katından fazla artırdı.
BMW, geçen yıla ilişkin satış rakamlarını açıkladı.
Buna göre, şirketin araç satışları, 2022'de bir önceki yıla 100 bin düşerek 2.44 milyona geriledi.
Alman üreticinin 2022'de tamamen elektrikli araç satışları 2 kattan fazla arttı ve satışlardaki payı yüzde 10'a yaklaştı. 2023'te bu payın yüzde 15'e çıkarılması hedefleniyor.
Yarı iletken kıtlığı, Çin'deki Kovid-19 kısıtlamaları ve Avrupa'daki enflasyon, geçen yıl BMW'de üretimi ve talebi yavaşlatmıştı.
BMW'nin elektrikli gücünü iX1'den alan yeni iX2 tam elektrikli otomobili ilk kez görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
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BMW'nin en yeni elektrikli aracı iX2 ilk kez görüntülendi
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