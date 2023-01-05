https://sputniknews.com.tr/20230105/yuksek-enflasyon-2022de-bmwnin-arac-satislarini-dusurdu-1065400294.html
Yüksek enflasyon, 2022'de BMW'nin araç satışlarını düşürdü
Yüksek enflasyon, 2022'de BMW'nin araç satışlarını düşürdü
Alman lüks otomobil üreticisi BMW Group, 2022'de önceki yıla göre 100 bin daha az araç satarken, tamamen elektrikli araç satışlarını 2 katından fazla artırdı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T04:30+0300
2023-01-05T04:30+0300
2023-01-05T04:30+0300
ekonomi
bmw
satış
avrupa
araç
araba
düşüş
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BMW, geçen yıla ilişkin satış rakamlarını açıkladı.Buna göre, şirketin araç satışları, 2022'de bir önceki yıla 100 bin düşerek 2.44 milyona geriledi.Alman üreticinin 2022'de tamamen elektrikli araç satışları 2 kattan fazla arttı ve satışlardaki payı yüzde 10'a yaklaştı. 2023'te bu payın yüzde 15'e çıkarılması hedefleniyor.Yarı iletken kıtlığı, Çin'deki Kovid-19 kısıtlamaları ve Avrupa'daki enflasyon, geçen yıl BMW'de üretimi ve talebi yavaşlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230104/bmwnin-en-yeni-elektrikli-araci-ix2-ilk-kez-goruntulendi-1065363298.html
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bmw, satış, avrupa, araç, araba, düşüş
bmw, satış, avrupa, araç, araba, düşüş
Yüksek enflasyon, 2022'de BMW'nin araç satışlarını düşürdü
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Alman lüks otomobil üreticisi BMW Group, 2022'de önceki yıla göre 100 bin daha az araç satarken, tamamen elektrikli araç satışlarını 2 katından fazla artırdı.
BMW, geçen yıla ilişkin satış rakamlarını açıkladı.
Buna göre, şirketin araç satışları, 2022'de bir önceki yıla 100 bin düşerek 2.44 milyona geriledi.
Alman üreticinin 2022'de tamamen elektrikli araç satışları 2 kattan fazla arttı ve satışlardaki payı yüzde 10'a yaklaştı. 2023'te bu payın yüzde 15'e çıkarılması hedefleniyor.
Yarı iletken kıtlığı, Çin'deki Kovid-19 kısıtlamaları ve Avrupa'daki enflasyon, geçen yıl BMW'de üretimi ve talebi yavaşlatmıştı.