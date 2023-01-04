https://sputniknews.com.tr/20230104/bmwnin-en-yeni-elektrikli-araci-ix2-ilk-kez-goruntulendi-1065363298.html
BMW'nin en yeni elektrikli aracı iX2 ilk kez görüntülendi
BMW'nin en yeni elektrikli aracı iX2 ilk kez görüntülendi
BMW'nin elektrikli gücünü iX1'den alan yeni iX2 tam elektrikli otomobili ilk kez görüntülendi. X2 serisinin yeni üyesinin, yükseltilmiş bir hatchback'ten... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T10:42+0300
2023-01-04T10:42+0300
2023-01-04T10:42+0300
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bmw
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İngiltere merkezli Autoexpress haber sitesinin aktardığına göre BMW'nin yeni elektrikli otomobili iX2 ilk kez soğuk hava testi sırasında kameralara yakalandı. Henüz hakkındaki teknik detaylar açıklanmasa da iX2, donanımsal olarak iX1'den pek çok parça miras aldığı için yeni otomobilin detayları tahmin edilebiliyor.Görüntü olarak iX2 prototipinin şekli yükseltilmiş bir hatchback'ten ziyade nispeten küçük bir X4 coupe SUV'a yakın olarak görülüyor. Ancak iX2, X2 serisinden farklı olarak ön kısmını benzer şekilli ızgaralar ve farlara sahip olduğu X1 tasarımından ödünç alıyor. Tamamen elektrikli özelliğe sahip otomobilde, iki parçalı geleneksel BMW böbrek ızgaralarının boş bırakıldığı da görüldü. Fotoğraflarda kış lastikleri ve alaşım jantlar yer alsa da söz konusu parçaların test amaçlı olduğu ve nihai üretimde yer almayacağı belirtildi.iX2'nin tavan çizgisi de sade bir görünüm için arka sütunun arkasına düşen bir coupe-SUV şekline sahip. Kamuflajla kaplı olduğu için hakkında henüz netlik oluşmayan iX2'nin arka lambalarının, X1'deki tasarıma benzer olması bekleniyor.Yeni iX2 teknolojisinin altında, yeni iX1'in altında yatan UKL2 mimarisi yer alacak. Bu da, 64.7kWh batarya, yaklaşık 5.7 saniyelik bir 0-100 km/sa hızlanma süresi ve 150 kilomtrelik son hız görüleceği anlamına geliyor.Haberde ayrıca, BMW'nin yeni modelinde menzilin, muhtemelen iX1'in maksimum menzili olan 370 kilometreye yakın olacağı bekleniyor. Otomobilin şarjının ise iX1'deki gibi 29 dakika 10'dan 80'e çıkacağı belirtildi.
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elektrikli araç, elektrikli otomobil, bmw
elektrikli araç, elektrikli otomobil, bmw
BMW'nin en yeni elektrikli aracı iX2 ilk kez görüntülendi
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BMW'nin elektrikli gücünü iX1'den alan yeni iX2 tam elektrikli otomobili ilk kez görüntülendi. X2 serisinin yeni üyesinin, yükseltilmiş bir hatchback'ten ziyade nispeten küçük bir X4 coupe SUV'a benzeyeceği belirtildi.
İngiltere merkezli Autoexpress haber sitesinin aktardığına göre BMW'nin yeni elektrikli otomobili iX2 ilk kez soğuk hava testi sırasında kameralara yakalandı. Henüz hakkındaki teknik detaylar açıklanmasa da iX2, donanımsal olarak iX1'den pek çok parça miras aldığı için yeni otomobilin detayları tahmin edilebiliyor.
Görüntü olarak iX2 prototipinin şekli yükseltilmiş bir hatchback'ten ziyade nispeten küçük bir X4 coupe SUV'a yakın olarak görülüyor. Ancak iX2, X2 serisinden farklı olarak ön kısmını benzer şekilli ızgaralar ve farlara sahip olduğu X1 tasarımından ödünç alıyor.
Tamamen elektrikli özelliğe sahip otomobilde, iki parçalı geleneksel BMW böbrek ızgaralarının boş bırakıldığı da görüldü.
Fotoğraflarda kış lastikleri ve alaşım jantlar yer alsa da söz konusu parçaların test amaçlı olduğu ve nihai üretimde yer almayacağı belirtildi.
iX2'nin tavan çizgisi de sade bir görünüm için arka sütunun arkasına düşen bir coupe-SUV şekline sahip. Kamuflajla kaplı olduğu için hakkında henüz netlik oluşmayan iX2'nin arka lambalarının, X1'deki tasarıma benzer olması bekleniyor.
Yeni iX2 teknolojisinin altında, yeni iX1'in altında yatan UKL2 mimarisi yer alacak. Bu da, 64.7kWh batarya, yaklaşık 5.7 saniyelik bir 0-100 km/sa hızlanma süresi ve 150 kilomtrelik son hız görüleceği anlamına geliyor.
Haberde ayrıca, BMW'nin yeni modelinde menzilin, muhtemelen iX1'in maksimum menzili olan 370 kilometreye yakın olacağı bekleniyor. Otomobilin şarjının ise iX1'deki gibi 29 dakika 10'dan 80'e çıkacağı belirtildi.