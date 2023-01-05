https://sputniknews.com.tr/20230105/vitrininde-fare-gezen-firina-cezai-islem-1065410123.html
Vitrininde fare gezen fırına cezai işlem
Vitrininde fare gezen fırına cezai işlem
Tekirdağ'da bir simit fırınında meydana gelen görüntüler dolayısıyla zabıta müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Fırına... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T11:56+0300
2023-01-05T11:56+0300
2023-01-05T12:06+0300
türkiye
il tarım ve orman müdürlüğü
denetim
tekirdağ
fare
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir simit fırını kapandıktan sonra gece saatlerinde ortaya çıkan bir fare, beslenmek için fırındaki ürünler üzerinde gezmeye başladı. Fırındaki simit hamurunun üzerinde bir süre gezinen fare beslenmeye çalışırken, o anlar çevreden geçenlerin kamerasına yansıdı.Denetim yapıldıZabıta müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu fırını denetledi. Gerekli tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle fırınla ilgili tutanak tutuldu ve bin 295 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca işletmeye, eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221129/trabzonda-aldigi-cipsten-fare-cikmisti-mahkeme-takipsizlik-verdi-1063967305.html
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il tarım ve orman müdürlüğü, denetim, tekirdağ, fare
il tarım ve orman müdürlüğü, denetim, tekirdağ, fare
Vitrininde fare gezen fırına cezai işlem
11:56 05.01.2023 (güncellendi: 12:06 05.01.2023) Abone ol
Tekirdağ'da bir simit fırınında meydana gelen görüntüler dolayısıyla zabıta müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Fırına, ‘hijyen kurallarına uyulmadığı’ gerekçesiyle bin 295 lira idari para cezası kesilirken, eksiklerin giderilmesi için de 15 gün süre verildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir simit fırını kapandıktan sonra gece saatlerinde ortaya çıkan bir fare, beslenmek için fırındaki ürünler üzerinde gezmeye başladı. Fırındaki simit hamurunun üzerinde bir süre gezinen fare beslenmeye çalışırken, o anlar çevreden geçenlerin kamerasına yansıdı.
Denetim yapıldı
Zabıta müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu fırını denetledi. Gerekli tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle fırınla ilgili tutanak tutuldu ve bin 295 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca işletmeye, eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verildi.