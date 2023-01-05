https://sputniknews.com.tr/20230105/vitrininde-fare-gezen-firina-cezai-islem-1065410123.html

Vitrininde fare gezen fırına cezai işlem

Vitrininde fare gezen fırına cezai işlem

Tekirdağ'da bir simit fırınında meydana gelen görüntüler dolayısıyla zabıta müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Fırına... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T11:56+0300

2023-01-05T11:56+0300

2023-01-05T12:06+0300

türkiye

il tarım ve orman müdürlüğü

denetim

tekirdağ

fare

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir simit fırını kapandıktan sonra gece saatlerinde ortaya çıkan bir fare, beslenmek için fırındaki ürünler üzerinde gezmeye başladı. Fırındaki simit hamurunun üzerinde bir süre gezinen fare beslenmeye çalışırken, o anlar çevreden geçenlerin kamerasına yansıdı.Denetim yapıldıZabıta müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu fırını denetledi. Gerekli tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle fırınla ilgili tutanak tutuldu ve bin 295 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca işletmeye, eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verildi.

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türkiye

tekirdağ

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il tarım ve orman müdürlüğü, denetim, tekirdağ, fare