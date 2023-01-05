https://sputniknews.com.tr/20230105/vergi-denetim-kurulu-baskanliginda-dogalgaz-kacagi-25-kisi-hastanelik-oldu-1065408767.html

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda doğalgaz kaçağı: 25 kişi hastanelik oldu

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda doğalgaz kaçağı: 25 kişi hastanelik oldu

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda, doğalgaz tesisatındaki kaçak nedeniyle rahatsızlanan 25 kişi hastaneye kaldırıldı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T11:38+0300

2023-01-05T11:38+0300

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türkiye

ankara

gaz kaçağı

vergi dairesi

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Ankara'nın Altındağ ilçesi Rıfat Börekçi Caddesi'ndeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda, sabah saatlerinde kurumun yemekhanesinde çalışanlar, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşarken bazı çalışanlar da baygınlık geçirdi.İhbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri bayılanlara ilk müdahaleyi yaptı.Rahatsızlık yaşayan 25 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.Ekipler binada inceleme yaptı. Araştırma sonucu binadaki doğalgaz tesisatında kaçak tespit edildi. Binadaki gaz kesildi.

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ankara, gaz kaçağı, vergi dairesi