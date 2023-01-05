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Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda doğalgaz kaçağı: 25 kişi hastanelik oldu
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda doğalgaz kaçağı: 25 kişi hastanelik oldu
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda, doğalgaz tesisatındaki kaçak nedeniyle rahatsızlanan 25 kişi hastaneye kaldırıldı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T11:38+0300
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türkiye
ankara
gaz kaçağı
vergi dairesi
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Ankara'nın Altındağ ilçesi Rıfat Börekçi Caddesi'ndeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda, sabah saatlerinde kurumun yemekhanesinde çalışanlar, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşarken bazı çalışanlar da baygınlık geçirdi.İhbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri bayılanlara ilk müdahaleyi yaptı.Rahatsızlık yaşayan 25 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.Ekipler binada inceleme yaptı. Araştırma sonucu binadaki doğalgaz tesisatında kaçak tespit edildi. Binadaki gaz kesildi.
https://sputniknews.com.tr/20230103/aydinda-restorandaki-patlamada-agir-yaralanan-15-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1065346412.html
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ankara, gaz kaçağı, vergi dairesi
ankara, gaz kaçağı, vergi dairesi

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda doğalgaz kaçağı: 25 kişi hastanelik oldu

11:38 05.01.2023
© AA / Yalçın ÇelenIsparta'da kendisine saldıran köpekten kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düşen çocuk, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi kolundan ve kulağından yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Isparta'da kendisine saldıran köpekten kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düşen çocuk, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi kolundan ve kulağından yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© AA / Yalçın Çelen
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Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda, doğalgaz tesisatındaki kaçak nedeniyle rahatsızlanan 25 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Altındağ ilçesi Rıfat Börekçi Caddesi'ndeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda, sabah saatlerinde kurumun yemekhanesinde çalışanlar, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşarken bazı çalışanlar da baygınlık geçirdi.
İhbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri bayılanlara ilk müdahaleyi yaptı.
Rahatsızlık yaşayan 25 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.
Ekipler binada inceleme yaptı. Araştırma sonucu binadaki doğalgaz tesisatında kaçak tespit edildi. Binadaki gaz kesildi.
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