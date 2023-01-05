https://sputniknews.com.tr/20230105/vergi-denetim-kurulu-baskanliginda-dogalgaz-kacagi-25-kisi-hastanelik-oldu-1065408767.html
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda doğalgaz kaçağı: 25 kişi hastanelik oldu
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda doğalgaz kaçağı: 25 kişi hastanelik oldu
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda, doğalgaz tesisatındaki kaçak nedeniyle rahatsızlanan 25 kişi hastaneye kaldırıldı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T11:38+0300
2023-01-05T11:38+0300
2023-01-05T11:38+0300
türkiye
ankara
gaz kaçağı
vergi dairesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/10/1052779595_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c0c4232f1add838491424c16ac2ee697.jpg
Ankara'nın Altındağ ilçesi Rıfat Börekçi Caddesi'ndeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda, sabah saatlerinde kurumun yemekhanesinde çalışanlar, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşarken bazı çalışanlar da baygınlık geçirdi.İhbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri bayılanlara ilk müdahaleyi yaptı.Rahatsızlık yaşayan 25 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.Ekipler binada inceleme yaptı. Araştırma sonucu binadaki doğalgaz tesisatında kaçak tespit edildi. Binadaki gaz kesildi.
https://sputniknews.com.tr/20230103/aydinda-restorandaki-patlamada-agir-yaralanan-15-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1065346412.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/10/1052779595_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_c933c30e611176ea4234060b2be0d1fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, gaz kaçağı, vergi dairesi
ankara, gaz kaçağı, vergi dairesi
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda doğalgaz kaçağı: 25 kişi hastanelik oldu
Abone ol
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda, doğalgaz tesisatındaki kaçak nedeniyle rahatsızlanan 25 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Altındağ ilçesi Rıfat Börekçi Caddesi'ndeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda, sabah saatlerinde kurumun yemekhanesinde çalışanlar, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşarken bazı çalışanlar da baygınlık geçirdi.
İhbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri bayılanlara ilk müdahaleyi yaptı.
Rahatsızlık yaşayan 25 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.
Ekipler binada inceleme yaptı. Araştırma sonucu binadaki doğalgaz tesisatında kaçak tespit edildi. Binadaki gaz kesildi.