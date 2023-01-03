https://sputniknews.com.tr/20230103/aydinda-restorandaki-patlamada-agir-yaralanan-15-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1065346412.html
Aydın'da restorandaki patlamada ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Aydın'da restorandaki patlamada ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Nazilli ilçesinde bir restoranda 7 kişinin öldüğü patlamada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Cennet Yeldi yaşamını yitirdi. 8 kişinin... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T21:28+0300
2023-01-03T21:28+0300
2023-01-03T21:28+0300
türkiye
nazilli
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patlama
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İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olay günü tedavi altına alınan Cennet Yeldi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeldi'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Altıntaş Mahallesi, Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında 30 Aralık'ta tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmişti. Yeldi, restoranın ikinci katındaki pencereden son anda çıkmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşmuştu. Patlamada yaralananlardan 4'ü tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, Cennet Yeldi ise İzmir'e sevk edilmişti.8 kişinin öldüğü patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı8 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaralı olduğu için Nazilli Devlet Hastanesinde denetim altında tutulan M.G., taburcu olduktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.İşlemlerinin tamamlanmasının ardından "taksirle öldürme ve yaralama" suçlamasıyla hakimliğe sevk edilen şüpheli tutuklandı.M.G'nin tüpü değiştiren kişi olduğu belirtildi.Olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı böylece 5'e yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20230101/7-kisi-olmustu-aydindaki-patlamada-tutuklu-sayisi-4e-yukseldi-1065275630.html
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nazilli, aydın, patlama
Aydın'da restorandaki patlamada ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Nazilli ilçesinde bir restoranda 7 kişinin öldüğü patlamada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Cennet Yeldi yaşamını yitirdi. 8 kişinin öldüğü patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı.
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olay günü tedavi altına alınan Cennet Yeldi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeldi'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Altıntaş Mahallesi, Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında 30 Aralık'ta tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmişti. Yeldi, restoranın ikinci katındaki pencereden son anda çıkmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşmuştu. Patlamada yaralananlardan 4'ü tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, Cennet Yeldi ise İzmir'e sevk edilmişti.
8 kişinin öldüğü patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı
8 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaralı olduğu için Nazilli Devlet Hastanesinde denetim altında tutulan M.G., taburcu olduktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından "taksirle öldürme ve yaralama" suçlamasıyla hakimliğe sevk edilen şüpheli tutuklandı.
M.G'nin tüpü değiştiren kişi olduğu belirtildi.
Olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı böylece 5'e yükseldi.