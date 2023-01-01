7 kişi ölmüştü: Aydın'daki patlamada tutuklu sayısı 4'e yükseldi
23:26 01.01.2023 (güncellendi: 23:27 01.01.2023)
© İHAAydın Nazilli'deki bir restoranda 7 kişinin ölümü 5 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.
© İHA
Aydın Nazilli'deki bir restoranda 7 kişinin öldüğü,, 5 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 kişinin ölümü 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan restorandaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı.
Patlamada yaralanan ve haklarında gözaltı kararı verilen O.S, M.B. ve H.P'nin Nazilli Devlet Hastanesindeki tedavileri tamamlandı. Üç şüpheli Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.
İş yeri çalışanları oldukları belirtilen O.S. ile M.B. savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Olay günü tüp değişimi işlemine yardım ettiği belirlenen H.P ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı böylece 4'e yükseldi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin daha hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.
İş yeri çalışanları oldukları belirtilen O.S. ile M.B. savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Olay günü tüp değişimi işlemine yardım ettiği belirlenen H.P ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı böylece 4'e yükseldi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin daha hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Ne olmuştu?
Altıntaş Mahallesi'ndeki Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında 30 Aralık'ta tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.
Soruşturma kapsamında dün, restoran sahibi L.Y, eşi F.Y. ile tüp bayii A.B. tutuklanmıştı. İş yeri çalışanlarından biri savcılık kararıyla, 2'si sulh ceza hakimliğince konulan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında dün, restoran sahibi L.Y, eşi F.Y. ile tüp bayii A.B. tutuklanmıştı. İş yeri çalışanlarından biri savcılık kararıyla, 2'si sulh ceza hakimliğince konulan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
30 Aralık 2022, 16:42