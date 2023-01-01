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7 kişi ölmüştü: Aydın'daki patlamada tutuklu sayısı 4'e yükseldi
7 kişi ölmüştü: Aydın'daki patlamada tutuklu sayısı 4'e yükseldi
Aydın Nazilli'deki bir restoranda 7 kişinin öldüğü,, 5 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan... 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T23:26+0300
2023-01-01T23:27+0300
türkiye
aydın
nazilli
restoran
patlama
tutuklama
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 kişinin ölümü 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan restorandaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı.Patlamada yaralanan ve haklarında gözaltı kararı verilen O.S, M.B. ve H.P'nin Nazilli Devlet Hastanesindeki tedavileri tamamlandı. Üç şüpheli Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.İş yeri çalışanları oldukları belirtilen O.S. ile M.B. savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Olay günü tüp değişimi işlemine yardım ettiği belirlenen H.P ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı böylece 4'e yükseldi.Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin daha hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.Ne olmuştu?Altıntaş Mahallesi'ndeki Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında 30 Aralık'ta tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.Soruşturma kapsamında dün, restoran sahibi L.Y, eşi F.Y. ile tüp bayii A.B. tutuklanmıştı. İş yeri çalışanlarından biri savcılık kararıyla, 2'si sulh ceza hakimliğince konulan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221230/aydinda-bir-is-yerinde-tup-patladi-7-olu-4-yarali-1065224809.html
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aydın, nazilli, restoran, patlama, tutuklama
aydın, nazilli, restoran, patlama, tutuklama

7 kişi ölmüştü: Aydın'daki patlamada tutuklu sayısı 4'e yükseldi

23:26 01.01.2023 (güncellendi: 23:27 01.01.2023)
© İHAAydın Nazilli'deki bir restoranda 7 kişinin ölümü 5 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.
Aydın Nazilli'deki bir restoranda 7 kişinin ölümü 5 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 4'e yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
© İHA
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Aydın Nazilli'deki bir restoranda 7 kişinin öldüğü,, 5 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 kişinin ölümü 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan restorandaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı.
Patlamada yaralanan ve haklarında gözaltı kararı verilen O.S, M.B. ve H.P'nin Nazilli Devlet Hastanesindeki tedavileri tamamlandı. Üç şüpheli Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

İş yeri çalışanları oldukları belirtilen O.S. ile M.B. savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Olay günü tüp değişimi işlemine yardım ettiği belirlenen H.P ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı böylece 4'e yükseldi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin daha hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Altıntaş Mahallesi'ndeki Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında 30 Aralık'ta tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında dün, restoran sahibi L.Y, eşi F.Y. ile tüp bayii A.B. tutuklanmıştı. İş yeri çalışanlarından biri savcılık kararıyla, 2'si sulh ceza hakimliğince konulan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Aydın'da restoranda tüp patlaması: 7 ölü, 4 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
YAŞAM
Aydın'da restoranda tüp patlaması: 7 ölü, 4 yaralı
30 Aralık 2022, 16:42
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