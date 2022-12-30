https://sputniknews.com.tr/20221230/aydinda-bir-is-yerinde-tup-patladi-7-olu-4-yarali-1065224809.html

Aydın'da restoranda tüp patlaması: 7 ölü, 4 yaralı

Aydın'da restoranda tüp patlaması: 7 ölü, 4 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması meydana geldi. Vali Hüseyin Aksoy, meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T16:42+0300

2022-12-30T16:42+0300

2022-12-30T17:06+0300

yaşam

aydın

tüp

patlama

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda tüp değişimi sırasında patlama oldu. Patlama sonrası çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi yaralandı.Vali Hüseyin Aksoy, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.Patlama sesini duyan bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede bölgeye giden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, iş yerinde yükselen alevlere müdahale etti.Alevler kontrol altına alındı.

aydın

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aydın, tüp, patlama