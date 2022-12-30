Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221230/aydinda-bir-is-yerinde-tup-patladi-7-olu-4-yarali-1065224809.html
Aydın'da restoranda tüp patlaması: 7 ölü, 4 yaralı
Aydın'da restoranda tüp patlaması: 7 ölü, 4 yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması meydana geldi. Vali Hüseyin Aksoy, meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T16:42+0300
2022-12-30T17:06+0300
yaşam
aydın
tüp
patlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065225634_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_df117f956e3df6f63e69a903693d16b6.jpg
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda tüp değişimi sırasında patlama oldu. Patlama sonrası çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi yaralandı.Vali Hüseyin Aksoy, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.Patlama sesini duyan bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede bölgeye giden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, iş yerinde yükselen alevlere müdahale etti.Alevler kontrol altına alındı.
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065225634_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_953bdf6ba75b1302af8a888f3200980b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aydın, tüp, patlama
aydın, tüp, patlama

Aydın'da restoranda tüp patlaması: 7 ölü, 4 yaralı

16:42 30.12.2022 (güncellendi: 17:06 30.12.2022)
© AAAydın'da restoranda tüp patlaması: 7 ölü, 4 yaralı
Aydın'da restoranda tüp patlaması: 7 ölü, 4 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması meydana geldi. Vali Hüseyin Aksoy, meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda tüp değişimi sırasında patlama oldu. Patlama sonrası çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi yaralandı.
Vali Hüseyin Aksoy, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.
Patlama sesini duyan bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye giden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, iş yerinde yükselen alevlere müdahale etti.

Alevler kontrol altına alındı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала