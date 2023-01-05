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Üsküdar'da marketten aldığı çerez paketinden çamur ve taşlı ürün çıktı
Üsküdar'da marketten aldığı çerez paketinden çamur ve taşlı ürün çıktı
Üsküdar’da, bir kişinin marketten aldığı çerez fıstık ürününün içerisinden bozuk ürün çıktı. Çamurlu ve üzerinde farklı maddelerin olduğu fıstığı fark etmeden... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T14:52+0300
2023-01-05T14:52+0300
üsküdar
çerez
çamur
taş
hediye
bim
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Üsküdar’da bir aile, Ünalan Mahallesi’nde bulunan BİM'den çerez fıstık ürünü aldı. Fıstığı yiyen aile bir süre sonra bazı fıstıkların sert ve taşlı olduğunu fark edince paketin içerisine baktı. Paket içerisinde çamurlu ve bozuk fıstıkların da olduğunu görmelerinin ardından aile firmadan şikayetçi olacağını belirtti.‘Firma aynı ürünü hediye ediyormuş ama ben dava açacağım’Bozuk fıstık çıkan paketi alan Özge Nur Maytalman, “Eşim ürünü marketten almıştı, akşam saatlerinde birkaç tanesini yedik. Fıstığı kırıp dışarısındaki kısmı çocuğuma da veriyordum. Çocuğuma da denk gelebilirdi. Bir tanesini yerken dolgulu dişime taş denk geldi, ardından taşı tükürdüm. Anladım ki ürünün içerisi bozuk. İnternetten firmaya bakınca hep bu tarz şikayetler olduğunu gördüm. Her türlü yasal haklarımı arayacağım. İnternette yorumlara bakınca firma aynı ürünü hediye ediyormuş ama ben dava açacağım” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221129/bimden-cipsten-fare-olusu-cikti-iddiasiyla-ilgili-aciklama-1063965721.html
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üsküdar, çerez, çamur, taş, hediye, bim
üsküdar, çerez, çamur, taş, hediye, bim

Üsküdar'da marketten aldığı çerez paketinden çamur ve taşlı ürün çıktı

14:52 05.01.2023
© İHAÜsküdar'da marketten aldığı çerez paketinden çamur ve taşlı ürün çıktı
Üsküdar'da marketten aldığı çerez paketinden çamur ve taşlı ürün çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© İHA
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Üsküdar’da, bir kişinin marketten aldığı çerez fıstık ürününün içerisinden bozuk ürün çıktı. Çamurlu ve üzerinde farklı maddelerin olduğu fıstığı fark etmeden yiyen aile durumun farkına varınca paketin içerisine baktı. Paket içerisinde bozuk ürünlerin olduğunu gören aile, firmadan davacı olacağını belirtti.
Üsküdar’da bir aile, Ünalan Mahallesi’nde bulunan BİM'den çerez fıstık ürünü aldı. Fıstığı yiyen aile bir süre sonra bazı fıstıkların sert ve taşlı olduğunu fark edince paketin içerisine baktı. Paket içerisinde çamurlu ve bozuk fıstıkların da olduğunu görmelerinin ardından aile firmadan şikayetçi olacağını belirtti.

‘Firma aynı ürünü hediye ediyormuş ama ben dava açacağım’

Bozuk fıstık çıkan paketi alan Özge Nur Maytalman, “Eşim ürünü marketten almıştı, akşam saatlerinde birkaç tanesini yedik. Fıstığı kırıp dışarısındaki kısmı çocuğuma da veriyordum. Çocuğuma da denk gelebilirdi. Bir tanesini yerken dolgulu dişime taş denk geldi, ardından taşı tükürdüm. Anladım ki ürünün içerisi bozuk. İnternetten firmaya bakınca hep bu tarz şikayetler olduğunu gördüm. Her türlü yasal haklarımı arayacağım. İnternette yorumlara bakınca firma aynı ürünü hediye ediyormuş ama ben dava açacağım” dedi.
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