Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Daniele Santarelli dönemi başladı
© AATürkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlüğe getirilen Daniele Santarelli'yle 4 yılı opsiyonlu 6 yıllık sözleşme imzalandı.
© AA
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlüğe getirilen Daniele Santarelli'yle 4 yılı opsiyonlu 6 yıllık sözleşme imzalandı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli, düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplandırdı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, göreve gelmelerinin ardından ilk olarak Giovanni Guidetti ile anlaşmaya vardıklarını ve 5 yıllık bir yolculuk yaşadıklarını ifade ederek, “Teknik ekibimizle, Dünya Şampiyonası sonrasında karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bugün sizlerin de huzurunuzda son Dünya Şampiyonu Sırbistan ile şampiyonluk yaşamış, Antalya’daki Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda Imoco Volley ile şampiyon olan Daniele Santarelli ile imza töreni düzenliyoruz. Ülkemizin ne kadar güzel organizasyonlar yaptığını, çıtanın ne kadar yüksek olduğunu, heyecanın ne kadar üst noktada olduğunu biz voleybolda yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Yönetim kurulu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu takımı başarıya götürmek için çok ciddi çaba sarf ettik.” diye konuştu.
Santarelli’nin Sırbistan Milli Takımı’yla 2 yıllık anlaşması olduğunu da hatırlatan Üstündağ, şunları söyledi:
“Santarelli’nin Sırbistan’la 2 yıllık kontratı vardı. Bu 2 yıllık kontratında hayali, hedefi ve heyecanının bizden çok daha üst noktada olduğunu gördük. Kendisinin de bazı hayallerini Türk Milli Takımı’yla yaşayacağını gördük. Bu vesileyle kendisiyle prensip anlaşmasına vardık. Genç, dinamik, heyecanı ve hayali olan bir arkadaşımız. Türkiye, hem kulüplerde hem de milli takımlarda Dünya Şampiyona olan bir antrenörü göreve getirdi. Dünyanın en iyi antrenörünü göreve getirdik. Bu da bana destek veren yönetimimin başarısıdır. Sırbistan Voleybol Federasyonu da bize çok kolaylık sağladı. Santarelli’yi çok sevdiklerini ve hocanın böyle bir projede rol almasına yardımcı olacaklarını söylediler.”
Sırbistanlı yetkililerin Türkiye ile diyaloğunun da çok iyi olduğuna dikkat çeken Mehmet Akif Üstündağ, sözlerine şöyle devam etti:
“İki yıllık kontratı olmasına rağmen Sırbistanlı yetkililer, Türkiye’ye olan bakış açıları, diyaloğumuz ve ikili ilişkilerimiz sayesinde çok yardımcı oldular ve en ufak bir tazminat talepleri dahi olmadan bize yardımcı oldular. Şu anda dünyanın en iyi antrenörünü takımın başına getirdik. Federasyon başkanı ve yönetim olarak bunun huzuru içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. İnşallah başarılı sonuçlar elde eder ve son yaşadığı dünya şampiyonluğunu inşallah ülkemizde de yaşatır diyorum. Avrupa ve dünyada en iyi liglerden ikisi İtalya ve Türkiye’dir. Ligde ve milli takımda işi kolay olmayacaktır ama başarılar diliyorum.”
'Giovanni öğretmenim diyebilirim'
Giovanni Guidetti hakkındaki soruyu yanıtlayan Santarelli, “Giovanni hakkında konuşabildiğim için mutluyum. Harika bir antrenör ve benim öğretmenim diyebilirim. Kendisine verecek bir tavsiyem ya da öğüdüm olamaz. İşini en iyi şekilde yapacağına eminim. Sırbistan Milli Takımı’ndaki oyuncuları takip etmek isterseniz dünyanın bütün liglerini takip etmeniz gerekiyor. Türk Milli Takımı’nı takip etmek daha kolay. Giovanni’nin orada iyi işler yapacağına eminim ama umarım biz daha iyi işler yaparız” dedi.
Göreve geldikten sonra bir değişim ya da dönüşüm yaşanmayacağını da söyleyen Daniele Santarelli, “Bir değişimden, dönüşümden bahsetmiyorum. Oyuncular çok çok iyi seviyede. Ben sadece kendi çalışma stilimi anlatmak istiyorum. Giovanni buraya en iyi oyuncuları getirdi ve bir yapı kurdu. Ben sadece kollarımı daha fazla açacağım ve alanı genişleteceğim. Değişim, dönüşüm ya da çok büyük bir değişim olmayacak. Çalışacağım her oyuncuyla konuşacağım ve neden milli takıma gelmeleri gerektiğini söyleyeceğim. Milli takımda, bir ülkeyi temsil ettiğiniz için gurur duyulması gereken bir şey. Eğlenmek için geleceklerse bu doğru bir mantalite değil. Biraz önce milli takımın tişörtünü gördüm ve ona dokunmak heyecan verici. Eğer bunu yansıtabilirsek her şey daha kolay olacak. Bunu yansıtıp başarılar kazanmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
27 Aralık 2022, 22:05