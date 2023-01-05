https://sputniknews.com.tr/20230105/turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takiminda-daniele-santarelli-donemi-basladi-1065399958.html

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Daniele Santarelli dönemi başladı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Daniele Santarelli dönemi başladı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlüğe getirilen Daniele Santarelli'yle 4 yılı opsiyonlu 6 yıllık sözleşme imzalandı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T03:21+0300

2023-01-05T03:21+0300

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voleybol

türkiye a milli voleybol takımı

teknik direktör

başantrenör

spor

daniele santarelli

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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli, düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplandırdı.Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, göreve gelmelerinin ardından ilk olarak Giovanni Guidetti ile anlaşmaya vardıklarını ve 5 yıllık bir yolculuk yaşadıklarını ifade ederek, “Teknik ekibimizle, Dünya Şampiyonası sonrasında karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bugün sizlerin de huzurunuzda son Dünya Şampiyonu Sırbistan ile şampiyonluk yaşamış, Antalya’daki Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda Imoco Volley ile şampiyon olan Daniele Santarelli ile imza töreni düzenliyoruz. Ülkemizin ne kadar güzel organizasyonlar yaptığını, çıtanın ne kadar yüksek olduğunu, heyecanın ne kadar üst noktada olduğunu biz voleybolda yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Yönetim kurulu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu takımı başarıya götürmek için çok ciddi çaba sarf ettik.” diye konuştu.Santarelli’nin Sırbistan Milli Takımı’yla 2 yıllık anlaşması olduğunu da hatırlatan Üstündağ, şunları söyledi:Sırbistanlı yetkililerin Türkiye ile diyaloğunun da çok iyi olduğuna dikkat çeken Mehmet Akif Üstündağ, sözlerine şöyle devam etti:'Giovanni öğretmenim diyebilirim'Giovanni Guidetti hakkındaki soruyu yanıtlayan Santarelli, “Giovanni hakkında konuşabildiğim için mutluyum. Harika bir antrenör ve benim öğretmenim diyebilirim. Kendisine verecek bir tavsiyem ya da öğüdüm olamaz. İşini en iyi şekilde yapacağına eminim. Sırbistan Milli Takımı’ndaki oyuncuları takip etmek isterseniz dünyanın bütün liglerini takip etmeniz gerekiyor. Türk Milli Takımı’nı takip etmek daha kolay. Giovanni’nin orada iyi işler yapacağına eminim ama umarım biz daha iyi işler yaparız” dedi.Göreve geldikten sonra bir değişim ya da dönüşüm yaşanmayacağını da söyleyen Daniele Santarelli, “Bir değişimden, dönüşümden bahsetmiyorum. Oyuncular çok çok iyi seviyede. Ben sadece kendi çalışma stilimi anlatmak istiyorum. Giovanni buraya en iyi oyuncuları getirdi ve bir yapı kurdu. Ben sadece kollarımı daha fazla açacağım ve alanı genişleteceğim. Değişim, dönüşüm ya da çok büyük bir değişim olmayacak. Çalışacağım her oyuncuyla konuşacağım ve neden milli takıma gelmeleri gerektiğini söyleyeceğim. Milli takımda, bir ülkeyi temsil ettiğiniz için gurur duyulması gereken bir şey. Eğlenmek için geleceklerse bu doğru bir mantalite değil. Biraz önce milli takımın tişörtünü gördüm ve ona dokunmak heyecan verici. Eğer bunu yansıtabilirsek her şey daha kolay olacak. Bunu yansıtıp başarılar kazanmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221227/sirbistan-kadin-voleybol-takiminin-yeni-basantrenoru-guidetti-oldu-1065112103.html

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voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, teknik direktör, başantrenör, daniele santarelli