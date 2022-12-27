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Sırbistan Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Guidetti oldu
Sırbistan Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Guidetti oldu
Sırbistan Kadın Voleybol Takımı başantrenörlüğüne, uzun yıllar çalıştırdığı ay-yıldızlı takımdan ayrılan İtalyan Giovanni Guidetti getirildi. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T22:05+0300
2022-12-27T22:05+0300
spor
sırbistan
giovanni guidetti
voleybol
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Sırbistan Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Guidetti'nin, 2024 yılının sonuna kadar milli takımın başında yer alacağı bildirildi.2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda kupaya uzanan Sırbistan'ın eski İtalyan çalıştırıcısı Daniele Santarelli ise bugün A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü olmuştu.Kulüp kariyerinde VakıfBank'ı çalıştırmaya devam edecek Giovanni Guidetti, 2017'de göreve geldiği A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2018 FIVB Milletler Ligi ile 2019 Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik yaşamıştı.
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sırbistan, giovanni guidetti, voleybol
sırbistan, giovanni guidetti, voleybol

Sırbistan Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Guidetti oldu

22:05 27.12.2022
© AAGiovanni Guidetti
Giovanni Guidetti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© AA
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Sırbistan Kadın Voleybol Takımı başantrenörlüğüne, uzun yıllar çalıştırdığı ay-yıldızlı takımdan ayrılan İtalyan Giovanni Guidetti getirildi.
Sırbistan Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Guidetti'nin, 2024 yılının sonuna kadar milli takımın başında yer alacağı bildirildi.
2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda kupaya uzanan Sırbistan'ın eski İtalyan çalıştırıcısı Daniele Santarelli ise bugün A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü olmuştu.
Kulüp kariyerinde VakıfBank'ı çalıştırmaya devam edecek Giovanni Guidetti, 2017'de göreve geldiği A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2018 FIVB Milletler Ligi ile 2019 Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik yaşamıştı.
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