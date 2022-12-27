https://sputniknews.com.tr/20221227/sirbistan-kadin-voleybol-takiminin-yeni-basantrenoru-guidetti-oldu-1065112103.html

Sırbistan Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Guidetti oldu

Sırbistan Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Guidetti oldu

Sırbistan Kadın Voleybol Takımı başantrenörlüğüne, uzun yıllar çalıştırdığı ay-yıldızlı takımdan ayrılan İtalyan Giovanni Guidetti getirildi. 27.12.2022, Sputnik Türkiye

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spor

sırbistan

giovanni guidetti

voleybol

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Sırbistan Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Guidetti'nin, 2024 yılının sonuna kadar milli takımın başında yer alacağı bildirildi.2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda kupaya uzanan Sırbistan'ın eski İtalyan çalıştırıcısı Daniele Santarelli ise bugün A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü olmuştu.Kulüp kariyerinde VakıfBank'ı çalıştırmaya devam edecek Giovanni Guidetti, 2017'de göreve geldiği A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2018 FIVB Milletler Ligi ile 2019 Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik yaşamıştı.

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sırbistan, giovanni guidetti, voleybol