https://sputniknews.com.tr/20230105/taylor-swiftin-kedisi-olivia-benson-dunyanin-en-zengin-ucuncu-evcil-hayvani-oldu-1065425442.html

Taylor Swift'in kedisi Olivia Benson dünyanın en zengin üçüncü evcil hayvanı oldu

Taylor Swift'in kedisi Olivia Benson dünyanın en zengin üçüncü evcil hayvanı oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Olivia Benson adındaki kedisi, net 97 milyon dolar servetiyle dünyanın en zengin üçüncü evcil hayvanı oldu. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T16:38+0300

2023-01-05T16:38+0300

2023-01-05T16:43+0300

yaşam

taylor swift

kedi

servet

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Dünyanın 'en zengin evcil hayvanlarının' hangileri olduğunu açıklayan All About Cats sitesi, üçüncü sıraya ünlü şarkıcı Taylor Swift'in İskoç cinsi kedisi Olivia Benson'ı yerleştirildi.İkinci sırada ise tahmini 100 milyon dolar servetiyle 'Nala' adında bir başka kedi yer alıyor. Kedinin adına açılan Instagram hesabının 4.4 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.Listede birincilik, İtalyan medya şirketi Gunther Corporation'a ait olan ve 500 milyon dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin evcil hayvanı unvanını elinde bulunduran 'VI. Gunther' adlı Alman kurduna verildi.Kedi Olivia, 2020'de Swift'in Instagram hesabından paylaştığı, kanepede yatarken çekilen fotoğrafının 2 milyondan fazla beğeni almasıyla ünlenmişti.Bununla birlikte kedinin ismi, Mariska Hargitay'ın Law & Order: Special Victims Unit dizisinde canlandırdığı karakterden geliyor.Kedi, sahibinin 2014'te yer aldığı Diet Coke reklamlarının yanı sıra birkaç müzik klipte de yer almıştı.En zengin evcil hayvanlar listesinde Olivia'nın altında 30 milyon dolarla Oprah Winfrey'in köpekleri Sadie, Sunny, Lauren, Layla ve Luke mevcut.

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taylor swift, kedi, servet