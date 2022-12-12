https://sputniknews.com.tr/20221212/ukraynada-starlink-internet-baglantisindaki-sorunlarin-kaynagi-bulundu-kediler-1064477322.html

Ukrayna'da Starlink internet bağlantısındaki sorunların kaynağı bulundu: 'Kediler'

Ukrayna'da Starlink internet bağlantısındaki sorunların kaynağı bulundu: 'Kediler'

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Ukrayna'ya sağladığı Starlink uydu interneti hizmetinde kesintiler yaşayan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, sorunun kedilerden... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T13:27+0300

2022-12-12T13:27+0300

2022-12-12T13:27+0300

ukrayna krizi

kedi

ukrayna

starlink

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Soğuk dönemde terminallerde ısıtıcıların çalışması nedeniyle kedilerin ısınmak için terminallere sığındığını belirten Ukrayna ordusu uzmanları, cihazlar üzerinde ısınan kedilerin birlikler arasındaki iletişim kalitesini düşürdüğünü öne sürdü.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu tespiti sosyal medyada da öne çıkan konular arasında yer aldı.Bazı kullanıcılar, kedilerin her şeyi anladığını ve 'küçük tüylü sabotajcılar' haline geldiğini, kedilerin Rus casusu olduğunu ve görevlerini harfiyen yerine getirdiklerini yazarak Ukrayna tarafını ti'ye aldı.SpaceX'in uydu bazlı küresel internet projesi Starlink, geçen kış da soğukların bastırmasının ardından kedilerin uydu antenlerine doluşması nedeniyle gündem olmuştu.5 kedinin Starlink antenine çıktığı fotoğrafı paylaşan Anna Taylor adlı bir kullanıcı, "Starlink, kediler uydunun soğuk günlerde ısı verdiğini öğrenene kadar harika çalışıyordu" yorumunu yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221129/starlink-ukraynali-kullanicilar-icin-internet-tarifesi-aylik-75-dolara-cikarildi-1063977785.html

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