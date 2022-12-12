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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221212/ukraynada-starlink-internet-baglantisindaki-sorunlarin-kaynagi-bulundu-kediler-1064477322.html
Ukrayna'da Starlink internet bağlantısındaki sorunların kaynağı bulundu: 'Kediler'
Ukrayna'da Starlink internet bağlantısındaki sorunların kaynağı bulundu: 'Kediler'
Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Ukrayna'ya sağladığı Starlink uydu interneti hizmetinde kesintiler yaşayan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, sorunun kedilerden... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T13:27+0300
2022-12-12T13:27+0300
ukrayna krizi
kedi
ukrayna
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Soğuk dönemde terminallerde ısıtıcıların çalışması nedeniyle kedilerin ısınmak için terminallere sığındığını belirten Ukrayna ordusu uzmanları, cihazlar üzerinde ısınan kedilerin birlikler arasındaki iletişim kalitesini düşürdüğünü öne sürdü.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu tespiti sosyal medyada da öne çıkan konular arasında yer aldı.Bazı kullanıcılar, kedilerin her şeyi anladığını ve 'küçük tüylü sabotajcılar' haline geldiğini, kedilerin Rus casusu olduğunu ve görevlerini harfiyen yerine getirdiklerini yazarak Ukrayna tarafını ti'ye aldı.SpaceX'in uydu bazlı küresel internet projesi Starlink, geçen kış da soğukların bastırmasının ardından kedilerin uydu antenlerine doluşması nedeniyle gündem olmuştu.5 kedinin Starlink antenine çıktığı fotoğrafı paylaşan Anna Taylor adlı bir kullanıcı, "Starlink, kediler uydunun soğuk günlerde ısı verdiğini öğrenene kadar harika çalışıyordu" yorumunu yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221129/starlink-ukraynali-kullanicilar-icin-internet-tarifesi-aylik-75-dolara-cikarildi-1063977785.html
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kedi, ukrayna, starlink
kedi, ukrayna, starlink

Ukrayna'da Starlink internet bağlantısındaki sorunların kaynağı bulundu: 'Kediler'

13:27 12.12.2022
© Flickr / Barry StockKedi
Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© Flickr / Barry Stock
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Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Ukrayna'ya sağladığı Starlink uydu interneti hizmetinde kesintiler yaşayan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, sorunun kedilerden kaynaklandığını savundu.
Soğuk dönemde terminallerde ısıtıcıların çalışması nedeniyle kedilerin ısınmak için terminallere sığındığını belirten Ukrayna ordusu uzmanları, cihazlar üzerinde ısınan kedilerin birlikler arasındaki iletişim kalitesini düşürdüğünü öne sürdü.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu tespiti sosyal medyada da öne çıkan konular arasında yer aldı.
Bazı kullanıcılar, kedilerin her şeyi anladığını ve 'küçük tüylü sabotajcılar' haline geldiğini, kedilerin Rus casusu olduğunu ve görevlerini harfiyen yerine getirdiklerini yazarak Ukrayna tarafını ti'ye aldı.
SpaceX'in uydu bazlı küresel internet projesi Starlink, geçen kış da soğukların bastırmasının ardından kedilerin uydu antenlerine doluşması nedeniyle gündem olmuştu.
5 kedinin Starlink antenine çıktığı fotoğrafı paylaşan Anna Taylor adlı bir kullanıcı, "Starlink, kediler uydunun soğuk günlerde ısı verdiğini öğrenene kadar harika çalışıyordu" yorumunu yapmıştı.
Elon Musk- Starlink - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
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