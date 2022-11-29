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https://sputniknews.com.tr/20221129/starlink-ukraynali-kullanicilar-icin-internet-tarifesi-aylik-75-dolara-cikarildi-1063977785.html
Starlink: Ukraynalı kullanıcılar için internet tarifesi aylık 75 dolara çıkarıldı
Starlink: Ukraynalı kullanıcılar için internet tarifesi aylık 75 dolara çıkarıldı
Amerikalı girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX’in bünyesindeki Starlink, Ukrayna'ya sağladığı uydu merkezli internet tarifesini aylık 60 dolardan 75 dolara... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T19:51+0300
2022-11-29T19:51+0300
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starlink
ukrayna
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Starlink’ten yapılan açıklamada, şirketin uydu iletişimi tarifesini artırma kararını Ukraynalı kullanıcılara gönderdiği bir mektupla bildirdiği, yeni tarifenin 29 Aralık 2022'den itibaren uygulanacağı belirtildi.Açıklamada, "Sağlayıcı, hizmet tarifesini aylık 60 dolardan 75 dolara çıkarıyor. Terminal ve antenin fiyatı ise 500 dolardan 700 dolara çıkıyor" denilerek, yeni fiyattan memnun olmayan kullanıcıların Starlink hizmetlerinden çıkabilecekleri kaydedildi.Daha önce, Foreign Policy yazarı Rishi Iyengar, Kiev'in Starlink’in uydu bazlı internet hizmetine aşırı bağımlılığının Ukrayna'nın güvenliğini tehdit edebileceğini belirtmişti. Uydu internet ağının işleyişinin finansmana bağlı olduğunu vurgulayan yazar, ödemenin Ukrayna değil ABD, İngiltere ve Polonya tarafından yapıldığına dikkat çekmişti.
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starlink, ukrayna, elon musk
starlink, ukrayna, elon musk

Starlink: Ukraynalı kullanıcılar için internet tarifesi aylık 75 dolara çıkarıldı

19:51 29.11.2022
© REUTERS / NACHO DOCEElon Musk- Starlink
Elon Musk- Starlink - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© REUTERS / NACHO DOCE
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Amerikalı girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX’in bünyesindeki Starlink, Ukrayna'ya sağladığı uydu merkezli internet tarifesini aylık 60 dolardan 75 dolara çıkardığını duyurdu.
Starlink’ten yapılan açıklamada, şirketin uydu iletişimi tarifesini artırma kararını Ukraynalı kullanıcılara gönderdiği bir mektupla bildirdiği, yeni tarifenin 29 Aralık 2022'den itibaren uygulanacağı belirtildi.
Açıklamada, "Sağlayıcı, hizmet tarifesini aylık 60 dolardan 75 dolara çıkarıyor. Terminal ve antenin fiyatı ise 500 dolardan 700 dolara çıkıyor" denilerek, yeni fiyattan memnun olmayan kullanıcıların Starlink hizmetlerinden çıkabilecekleri kaydedildi.
Daha önce, Foreign Policy yazarı Rishi Iyengar, Kiev'in Starlink’in uydu bazlı internet hizmetine aşırı bağımlılığının Ukrayna'nın güvenliğini tehdit edebileceğini belirtmişti. Uydu internet ağının işleyişinin finansmana bağlı olduğunu vurgulayan yazar, ödemenin Ukrayna değil ABD, İngiltere ve Polonya tarafından yapıldığına dikkat çekmişti.
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