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Rusya ve Belarus silahlı kuvvetleri ortak taktik uçuş tatbikatı yapacak
Rusya ve Belarus silahlı kuvvetleri ortak taktik uçuş tatbikatı yapacak
Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetleri havacılık birimlerinin muharebe eğitim seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla ortak taktik uçuş... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T23:38+0300
2023-01-05T23:38+0300
savunma
rusya
belarus
tatbikat
ortak tatbikat
ortak askeri tatbikat
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Belarus Savunma Bakanlığı'nın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Rusya-Belarus ortak bölgesel grubunun havacılık birimleri, muharebe eğitim seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla ortak taktik uçuş tatbikatı gerçekleştirecek.Açıklamada, “Bu etkinliğe Rusya tarafından Hava-Uzay Kuvvetlerinin askeri grubu katılacak” ifadelerine yer verildi.Bakanlık ayrıca bölgesel birlik grubunun büyütülmesi çerçevesinde Rusya'nın askeri personel, silah ve teçhizatının Belarus'a gelmeye devam ettiğini, yeni gelen birliklerin Belarus’taki poligonlarda düzenlenecek muharebe koordinasyon etkinliklerinde yer alacağını ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 19 Aralık tarihinde Minsk’te bir araya gelmiş, görüşmenin gündem konularından biri Rusya-Belarus Birlik Devletinin güvenliğini sağlamaya yönelik önlemler olmuştu. Görüşme sonunda Belarus Hava Kuvvetlerine ait uçakların nükleer unsur ile kullanılmak üzere modifiye edildiği, mürettebatların gerekli eğitimden geçtiği açıklanmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus Kommersant gazetesine demecinde bu önlemlerin NATO'nun nükleer misyonlarının geliştirilmesine zorunlu bir karşı adım olduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230105/belarus-ukrayna-donem-donem-provokasyonlarda-bulunuyor-1065426644.html
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rusya, belarus, tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat
rusya, belarus, tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat

Rusya ve Belarus silahlı kuvvetleri ortak taktik uçuş tatbikatı yapacak

23:38 05.01.2023
© Sputnik / Виктор Толочко / Multimedya arşivine gidinBrest bölgesindeki Obuz-Lesnovsky eğitim sahasında Rusya ve Belarus "Müttefik Kararlılık-2022" ortak tatbikatları sırasında askerler.
Brest bölgesindeki Obuz-Lesnovsky eğitim sahasında Rusya ve Belarus Müttefik Kararlılık-2022 ortak tatbikatları sırasında askerler. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
/
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Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetleri havacılık birimlerinin muharebe eğitim seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla ortak taktik uçuş tatbikatı yapacaklarını duyurdu.
Belarus Savunma Bakanlığı'nın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Rusya-Belarus ortak bölgesel grubunun havacılık birimleri, muharebe eğitim seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla ortak taktik uçuş tatbikatı gerçekleştirecek.
Açıklamada, “Bu etkinliğe Rusya tarafından Hava-Uzay Kuvvetlerinin askeri grubu katılacak” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık ayrıca bölgesel birlik grubunun büyütülmesi çerçevesinde Rusya'nın askeri personel, silah ve teçhizatının Belarus'a gelmeye devam ettiğini, yeni gelen birliklerin Belarus’taki poligonlarda düzenlenecek muharebe koordinasyon etkinliklerinde yer alacağını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 19 Aralık tarihinde Minsk’te bir araya gelmiş, görüşmenin gündem konularından biri Rusya-Belarus Birlik Devletinin güvenliğini sağlamaya yönelik önlemler olmuştu. Görüşme sonunda Belarus Hava Kuvvetlerine ait uçakların nükleer unsur ile kullanılmak üzere modifiye edildiği, mürettebatların gerekli eğitimden geçtiği açıklanmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus Kommersant gazetesine demecinde bu önlemlerin NATO'nun nükleer misyonlarının geliştirilmesine zorunlu bir karşı adım olduğunu açıklamıştı.
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