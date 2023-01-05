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https://sputniknews.com.tr/20230105/rus-varliklarina-el-koyma-planlari-yapan-almanyaya-volodinden-misilleme-uyarisi-1065421816.html
Rus varlıklarına el koyma planları yapan Almanya'ya Volodin'den misilleme uyarısı
Rus varlıklarına el koyma planları yapan Almanya'ya Volodin'den misilleme uyarısı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Almanya'nın Rus varlıklarına el koyma ve onları Ukrayna'nın yeniden... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T14:54+0300
2023-01-05T14:54+0300
dünya
vyaçeslav volodin
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
rusya
avrupa
mal varlığı
estonya
urmas reinsalu
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Telegram hesabından açıklama yapan Volodin, eski Başbakan Angela Merkel'in Minsk anlaşmalarıyla ilgili açıklamalarından sonra Batı basınında çıkan Almanya'nın Rus varlıklarına el koyma ve onları Ukrayna'nın yeniden yapılandırılmasında kullandırma planları yaptığına dair haberler hakkında "Almanya, kendisine yeni sorunlar arıyor. Hem de uzun süreli" ifadelerini kullandı.Volodin, Berlin'in böyle bir karar alması halinde Rusya'nın Almanya ve diğer ülkelerin varlıklarına ilişkin misilleme önlemleri alma hakkına sahip olacağını vurguladı.Estonya, dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'ya aktarmak için mekanizma geliştirecekÖte yandan Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, daha önce el koyulan 17 milyar euro tutarındaki Rus varlıklarının Ukrayna'ya aktarılması için bir mekanizma geliştirmeyi planladıklarını söyledi.Reinsalu, AB ülkelerinin Avrupa Komisyonu'na dondurulan varlıkların aktarılması için gerekli hukuki mekanizma oluşturma talimatı vermesine rağmen henüz bu sürecin aktif hale getirilmediğini ve ne zaman getirileceğinin de belli olmadığını kaydetti.Hükümet içinde bu konuyu görüşerek dondurulan varlıkları kullanma imkanı sunacak hukuki mekanizmayı oluşturma kararı aldıklarını anlatan Reinsalu, Estonya'nın uluslararası hukuk alanında bir emsal oluşturacağını savundu.Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın ülke dışındaki yaklaşık 300 milyar euro tutarındaki altın ve döviz rezervinin dondurulduğu tahmin ediliyor. Rus oligarkların ise 19 milyar euroluk mal varlıklarına el koyulduğu belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221221/soygu-bati-rusyayi-zayiflatmak-icin-ukraynadaki-catismalari-olabildigince-uzatmak-istiyor---1064836915.html
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vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya, avrupa, mal varlığı, estonya, urmas reinsalu
vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya, avrupa, mal varlığı, estonya, urmas reinsalu

Rus varlıklarına el koyma planları yapan Almanya'ya Volodin'den misilleme uyarısı

14:54 05.01.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinDuma Başkanı Volodin
Duma Başkanı Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Almanya'nın Rus varlıklarına el koyma ve onları Ukrayna'nın yeniden yapılandırılmasında kullandırma kararı alması halinde Moskova'nın misilleme önlemleri alacağı uyarısında bulundu.
Telegram hesabından açıklama yapan Volodin, eski Başbakan Angela Merkel'in Minsk anlaşmalarıyla ilgili açıklamalarından sonra Batı basınında çıkan Almanya'nın Rus varlıklarına el koyma ve onları Ukrayna'nın yeniden yapılandırılmasında kullandırma planları yaptığına dair haberler hakkında "Almanya, kendisine yeni sorunlar arıyor. Hem de uzun süreli" ifadelerini kullandı.
Volodin, Berlin'in böyle bir karar alması halinde Rusya'nın Almanya ve diğer ülkelerin varlıklarına ilişkin misilleme önlemleri alma hakkına sahip olacağını vurguladı.

Estonya, dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'ya aktarmak için mekanizma geliştirecek

Öte yandan Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, daha önce el koyulan 17 milyar euro tutarındaki Rus varlıklarının Ukrayna'ya aktarılması için bir mekanizma geliştirmeyi planladıklarını söyledi.
Reinsalu, AB ülkelerinin Avrupa Komisyonu'na dondurulan varlıkların aktarılması için gerekli hukuki mekanizma oluşturma talimatı vermesine rağmen henüz bu sürecin aktif hale getirilmediğini ve ne zaman getirileceğinin de belli olmadığını kaydetti.
Hükümet içinde bu konuyu görüşerek dondurulan varlıkları kullanma imkanı sunacak hukuki mekanizmayı oluşturma kararı aldıklarını anlatan Reinsalu, Estonya'nın uluslararası hukuk alanında bir emsal oluşturacağını savundu.
Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın ülke dışındaki yaklaşık 300 milyar euro tutarındaki altın ve döviz rezervinin dondurulduğu tahmin ediliyor. Rus oligarkların ise 19 milyar euroluk mal varlıklarına el koyulduğu belirtiliyor.
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