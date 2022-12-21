https://sputniknews.com.tr/20221221/soygu-bati-rusyayi-zayiflatmak-icin-ukraynadaki-catismalari-olabildigince-uzatmak-istiyor---1064836915.html

Şoygu: Batı, Rusya'yı zayıflatmak için Ukrayna'daki çatışmaları olabildiğince uzatmak istiyor

Şoygu: Batı, Rusya'yı zayıflatmak için Ukrayna'daki çatışmaları olabildiğince uzatmak istiyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Batılı ülkelerin Rusya'yı zayıflatmak için Ukrayna'daki silahlı çatışmaları olabildiğince uzatma amacı güttüğünü söyledi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T15:44+0300

2022-12-21T15:44+0300

2022-12-21T16:18+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

sergey şoygu

nato

ukrayna

afganistan

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Rusya Savunma Bakanlığı'nda Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla yapılan genişletilmiş toplantıda konuşan Şoygu, "NATO'nun Rusya ve Belarus sınırlarındaki varlığını artırması ile Batı'nın Rusya'yı zayıflatmak için Ukrayna'daki silahlı çatışmaları olabildiğince uzatma amacı çok endişe verici" ifadelerini kullandı. ABD ve NATO ülkelerinin geçmiş dönemlerdeki kayıplarını telafi etmek için Kiev rejimine askeri yardımı katbekat artırdıklarını söyleyen Şoygu, 27 NATO ülkesinin Ukrayna'ya silah tedariki için 97 milyar dolar harcadığını ve bunun ABD'nin Afganistan'a yaptığı sevkiyatın çok daha üzerinde olduğunu vurguladı. Afganistan'a gönderilen silahların bir kısmının teröristlerin elinde olduğunu ve tüm dünyaya yayıldığını anlatan Şoygu, Ukrayna'daki silahların kimlerin eline geçeceğinin muamma olduğunu kaydetti.'Batı'nın müşterek kuvvetleri Ukrayna'da Rus güçlerine karşı koyuyor' Batı'nın müşterek kuvvetlerinin Ukrayna'da Rus güçlerine karşı koyduğunun altını çizen Şoygu, "ABD ve müttefikleri Kiev rejimine silah pompalıyor, askeri personeli eğitiyor, istihbarat sağlıyor, danışmanlar ve paralı askerler gönderiyor, bize karşı bir bilgi ve yaptırım savaşı yürütüyor" vurgusu yaptı. ABD ve NATO'nun 500'den fazla uydusunun Kiev için çalıştığını belirten Savunma Bakanı, Ukrayna'da muharebe alanında NATO subaylarının, topçu uzmanlarının ve diğer askeri uzmanlarının görev yaptığını söyledi. 'Ukrayna'nın askeri potansiyeli yerle bir edildi' Rusya ordusunun yüksek hassasiyetli bombardımanlarla Ukrayna'nın askeri idare sistemini, askeri işletmelerini ve onlarla ilişkili tesisleri vurmaya devam ettiğinin altını çizen Şoygu, yabancı silah tedarik zincirlerinin çökertildiğini ve Ukrayna'nın askeri potansiyelinin yerle bir edildiği vurguladı. Şoygu, Rusya ordusunun askeri faaliyetler sırasında sivil nüfusun hayatını kaybetmemesi için kapsamlı önlemler aldığını ifade etti.'Harekat, 2023'te tüm görevler yerine getirilene dek sürecek'Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin 2023 yılında özel askeri harekata tüm görevler yerine getirilene dek devam edeceğinin altını çizdi.Kısmi seferberliğin Rusya ordusunun imkan ve kabiliyetlerini artırdığını kaydeden Şoygu, 20 binden fazla kişinin celp kağıdı beklemeden gönüllü olarak orduya katıldığını anımsatarak Rusların harekata aktif şekilde desteğine dikkat çekti.'NATO'nun genişlemesine cevaben Moskova ve Leningrad askeri bölgelerini kurmalıyız'NATO'nun Rusya sınırları yakınındaki askeri varlığını artırmaya devam ettiğini ve Finlandiya ile İsveç'i üye yaparak genişleme planları yaptığı anımsatan Şoygu, buna cevaben Rusya'nın kuzeybatısında Moskova ve Leningrad askeri bölgeleri kurulması gerektiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20221221/putin-natonun-askeri-potansiyelinin-neredeyse-tamami-rusyaya-karsi-kullaniliyor-1064835563.html

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rusya, vladimir putin, sergey şoygu, nato, ukrayna, afganistan