https://sputniknews.com.tr/20230105/rus-tenisciler-avustralya-acik-tenis-turnuvasina-katilabilecek-1065434180.html

Rus tenisçiler Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na katılabilecek

Rus tenisçiler Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na katılabilecek

Avustralya Tenis Federasyonu, Rus ve Belaruslu tenisçilerin bu yılki Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na tarafsız bayrak altında katılabileceğini duyurdu. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T22:10+0300

2023-01-05T22:10+0300

2023-01-05T22:10+0300

spor

tenis

wimbledon tenis turnuvası

avustralya açık tenis turnuvası

rus

sporcu

katılım

ukrayna

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/07/1043749534_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4ea68100720377f905dff3ecd2c53902.jpg

The Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, Avustralya Tenis Federasyonu’nun açıklamasında, “Rusya ve Belarus’tan sporcular, 2023 Avustralya Açık’ta olduğu gibi uluslararası tenis müsabakalarına yalnızca bireysel olarak ve tarafsız bayrak altında katılabilecek” ifadesine yer verildi.Federasyonu’nun, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerini kınama konusunda diğer tenis turnuvalarıyla dayanışma içinde olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:Haberde, Ukrayna’nın Avustralya Büyükelçisi Vasil Miroşniçenko’nun daha önce Wimbledon’ın yaptığı gibi Rus ve Belaruslu tenisçileri Grand Slam turnuvalarından men etme çağrısında bulunduğu anımsatıldı. Miroşniçenko, Avustralya Tenis Federasyonu’nun Rus ve Belaruslu tenisçileri men etmeme kararını 'ilkesizlik' olarak nitelendirdi.Rus tenisçi Daniil Medvedev, The Sydney Morning Herald gazetesine açıklamasında, bir sporcu olarak kurallara uyduğunu belirterek, “Tüm bu haberleri duymak çok zor. Ben barıştan yanayım” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221005/uluslararasi-boks-birligi-rus-ve-belaruslu-sporculara-yonelik-yasagi-bozdu-1061993338.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tenis, wimbledon tenis turnuvası, avustralya açık tenis turnuvası, rus, sporcu, katılım, ukrayna, ukrayna krizi