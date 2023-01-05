https://sputniknews.com.tr/20230105/rus-tenisciler-avustralya-acik-tenis-turnuvasina-katilabilecek-1065434180.html
Rus tenisçiler Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na katılabilecek
Rus tenisçiler Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na katılabilecek
Avustralya Tenis Federasyonu, Rus ve Belaruslu tenisçilerin bu yılki Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na tarafsız bayrak altında katılabileceğini duyurdu. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T22:10+0300
2023-01-05T22:10+0300
2023-01-05T22:10+0300
spor
tenis
wimbledon tenis turnuvası
avustralya açık tenis turnuvası
rus
sporcu
katılım
ukrayna
ukrayna krizi
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The Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, Avustralya Tenis Federasyonu’nun açıklamasında, “Rusya ve Belarus’tan sporcular, 2023 Avustralya Açık’ta olduğu gibi uluslararası tenis müsabakalarına yalnızca bireysel olarak ve tarafsız bayrak altında katılabilecek” ifadesine yer verildi.Federasyonu’nun, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerini kınama konusunda diğer tenis turnuvalarıyla dayanışma içinde olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:Haberde, Ukrayna’nın Avustralya Büyükelçisi Vasil Miroşniçenko’nun daha önce Wimbledon’ın yaptığı gibi Rus ve Belaruslu tenisçileri Grand Slam turnuvalarından men etme çağrısında bulunduğu anımsatıldı. Miroşniçenko, Avustralya Tenis Federasyonu’nun Rus ve Belaruslu tenisçileri men etmeme kararını 'ilkesizlik' olarak nitelendirdi.Rus tenisçi Daniil Medvedev, The Sydney Morning Herald gazetesine açıklamasında, bir sporcu olarak kurallara uyduğunu belirterek, “Tüm bu haberleri duymak çok zor. Ben barıştan yanayım” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221005/uluslararasi-boks-birligi-rus-ve-belaruslu-sporculara-yonelik-yasagi-bozdu-1061993338.html
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tenis, wimbledon tenis turnuvası, avustralya açık tenis turnuvası, rus, sporcu, katılım, ukrayna, ukrayna krizi
tenis, wimbledon tenis turnuvası, avustralya açık tenis turnuvası, rus, sporcu, katılım, ukrayna, ukrayna krizi
Rus tenisçiler Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na katılabilecek
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Avustralya Tenis Federasyonu, Rus ve Belaruslu tenisçilerin bu yılki Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na tarafsız bayrak altında katılabileceğini duyurdu.
The Sydney Morning Herald
gazetesinin haberine göre, Avustralya Tenis Federasyonu
’nun açıklamasında, “Rusya ve Belarus’tan sporcular, 2023 Avustralya Açık’ta olduğu gibi uluslararası tenis müsabakalarına yalnızca bireysel olarak ve tarafsız bayrak altında katılabilecek
” ifadesine yer verildi.
Federasyonu’nun, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerini kınama konusunda diğer tenis turnuvalarıyla dayanışma içinde olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Avustralya Tenis Federasyonu, Avustralya Açık Tenis Turnuvası öncesinde bağış kampanyasının dahil olduğu ‘Tenis barış için oynuyor’ küresel girişim kapsamında Ukrayna’ya, toplumuna ve sporcularına destek vermeye devam ediyor.”
Haberde, Ukrayna’nın Avustralya Büyükelçisi Vasil Miroşniçenko’nun daha önce Wimbledon’ın yaptığı gibi Rus ve Belaruslu tenisçileri Grand Slam turnuvalarından men etme çağrısında bulunduğu anımsatıldı. Miroşniçenko, Avustralya Tenis Federasyonu’nun Rus ve Belaruslu tenisçileri men etmeme kararını 'ilkesizlik' olarak nitelendirdi.
Rus tenisçi Daniil Medvedev, The Sydney Morning Herald gazetesine açıklamasında, bir sporcu olarak kurallara uyduğunu belirterek, “Tüm bu haberleri duymak çok zor. Ben barıştan yanayım” dedi.