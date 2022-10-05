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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221005/uluslararasi-boks-birligi-rus-ve-belaruslu-sporculara-yonelik-yasagi-bozdu-1061993338.html
Uluslararası Boks Birliği, Rus ve Belaruslu sporculara yönelik yasağı bozdu
Uluslararası Boks Birliği, Rus ve Belaruslu sporculara yönelik yasağı bozdu
Uluslararası Boks Birliği (IBA), Ukrayna'daki askeri harekattan sonra Rus ve Belaruslu spocuların müsabakalardan men edilmesi yönündeki kararı bozdu. IBA, söz... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T16:08+0300
2022-10-05T16:08+0300
ukrayna krizi
rusya
belarus
boks
uluslararası boks birliği (iba)
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Uluslararası Boks Birliği (IBA), Ukrayna'da başlayan askeri harekatın ardından aldığı Rusya ve Belarus uyruklu boksörlerin müsabakalardan men edilmesi kararını bozdu.Harekatın başladığı 24 Şubat sonrasında çok sayıda uluslararası spor federasyonu Rus ve Belaruslu sporculara yaptırım uygulamıştı.IBA'nın resmi intenrnet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, kararın bozulduğu belirtilerek, siyaset ve sporun karıştırılmaması gerektiği vurgulandı.Açıklamada ayrıca, her iki ülkeden boksörlerin de kendi ulusal bayrakları ve marşlarıyla müsabakalara katılmaya devam edebilecekleri kaydedildi.Açıklamada, "IBA Yönetim Kurulu, önceki kararını bozma ve Rus ve Belaruslu boksörlerin IBA etkinliklerinde derhal geçerli olarak yarışmalarına izin vermek için lehte oy kullandı. IBA, siyasetin spor üzerinde herhangi bir etkisinin olmaması gerektiğine kuvvetle inanıyor. Bu nedenle tüm sporculara eşit koşullar verilmelidir. Uluslararası spor federasyonu olarak kendi özerkliğine saygı duyan IBA, siyasi olarak tarafsız ve bağımsız kalacaktır" ifadelerine yer verildi.Öte yandan Ukrayna krizinde barış çağrısı yapılan açıklamada, "IBA, uyrukları ve yaşadıkları yer ne olursa olsun, sporculara ve görevlilere karşı eşit muamele sağlama yükümlülüğüne sahiptir. Karar doğrultusunda Rus ve Belaruslu teknik yetkililer de müsabakalara geri dönecek" denildi.
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rusya, belarus, boks, uluslararası boks birliği (iba)
rusya, belarus, boks, uluslararası boks birliği (iba)

Uluslararası Boks Birliği, Rus ve Belaruslu sporculara yönelik yasağı bozdu

16:08 05.10.2022
© Flickrboks - boks eldiveni
boks - boks eldiveni - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© Flickr
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Uluslararası Boks Birliği (IBA), Ukrayna'daki askeri harekattan sonra Rus ve Belaruslu spocuların müsabakalardan men edilmesi yönündeki kararı bozdu. IBA, söz konusu adımın gerekçesini siyasetin spora karışmaması gerektiği şeklinde açıkladı.
Uluslararası Boks Birliği (IBA), Ukrayna'da başlayan askeri harekatın ardından aldığı Rusya ve Belarus uyruklu boksörlerin müsabakalardan men edilmesi kararını bozdu.
Harekatın başladığı 24 Şubat sonrasında çok sayıda uluslararası spor federasyonu Rus ve Belaruslu sporculara yaptırım uygulamıştı.
IBA'nın resmi intenrnet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, kararın bozulduğu belirtilerek, siyaset ve sporun karıştırılmaması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, her iki ülkeden boksörlerin de kendi ulusal bayrakları ve marşlarıyla müsabakalara katılmaya devam edebilecekleri kaydedildi.
Açıklamada, "IBA Yönetim Kurulu, önceki kararını bozma ve Rus ve Belaruslu boksörlerin IBA etkinliklerinde derhal geçerli olarak yarışmalarına izin vermek için lehte oy kullandı. IBA, siyasetin spor üzerinde herhangi bir etkisinin olmaması gerektiğine kuvvetle inanıyor. Bu nedenle tüm sporculara eşit koşullar verilmelidir. Uluslararası spor federasyonu olarak kendi özerkliğine saygı duyan IBA, siyasi olarak tarafsız ve bağımsız kalacaktır" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Ukrayna krizinde barış çağrısı yapılan açıklamada, "IBA, uyrukları ve yaşadıkları yer ne olursa olsun, sporculara ve görevlilere karşı eşit muamele sağlama yükümlülüğüne sahiptir. Karar doğrultusunda Rus ve Belaruslu teknik yetkililer de müsabakalara geri dönecek" denildi.
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