https://sputniknews.com.tr/20221005/uluslararasi-boks-birligi-rus-ve-belaruslu-sporculara-yonelik-yasagi-bozdu-1061993338.html

Uluslararası Boks Birliği, Rus ve Belaruslu sporculara yönelik yasağı bozdu

Uluslararası Boks Birliği, Rus ve Belaruslu sporculara yönelik yasağı bozdu

Uluslararası Boks Birliği (IBA), Ukrayna'daki askeri harekattan sonra Rus ve Belaruslu spocuların müsabakalardan men edilmesi yönündeki kararı bozdu. IBA, söz... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T16:08+0300

2022-10-05T16:08+0300

2022-10-05T16:08+0300

ukrayna krizi

rusya

belarus

boks

uluslararası boks birliği (iba)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1061992927_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_2827c71ca2ae3df7c3c58c359fb9c906.jpg

Uluslararası Boks Birliği (IBA), Ukrayna'da başlayan askeri harekatın ardından aldığı Rusya ve Belarus uyruklu boksörlerin müsabakalardan men edilmesi kararını bozdu.Harekatın başladığı 24 Şubat sonrasında çok sayıda uluslararası spor federasyonu Rus ve Belaruslu sporculara yaptırım uygulamıştı.IBA'nın resmi intenrnet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, kararın bozulduğu belirtilerek, siyaset ve sporun karıştırılmaması gerektiği vurgulandı.Açıklamada ayrıca, her iki ülkeden boksörlerin de kendi ulusal bayrakları ve marşlarıyla müsabakalara katılmaya devam edebilecekleri kaydedildi.Açıklamada, "IBA Yönetim Kurulu, önceki kararını bozma ve Rus ve Belaruslu boksörlerin IBA etkinliklerinde derhal geçerli olarak yarışmalarına izin vermek için lehte oy kullandı. IBA, siyasetin spor üzerinde herhangi bir etkisinin olmaması gerektiğine kuvvetle inanıyor. Bu nedenle tüm sporculara eşit koşullar verilmelidir. Uluslararası spor federasyonu olarak kendi özerkliğine saygı duyan IBA, siyasi olarak tarafsız ve bağımsız kalacaktır" ifadelerine yer verildi.Öte yandan Ukrayna krizinde barış çağrısı yapılan açıklamada, "IBA, uyrukları ve yaşadıkları yer ne olursa olsun, sporculara ve görevlilere karşı eşit muamele sağlama yükümlülüğüne sahiptir. Karar doğrultusunda Rus ve Belaruslu teknik yetkililer de müsabakalara geri dönecek" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20220919/guardian-rusya-uefadan-ukrayna-milli-takim-antrenoru-petrakovun-men-edilmesini-istedi-1061375970.html

rusya

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, belarus, boks, uluslararası boks birliği (iba)