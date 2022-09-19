https://sputniknews.com.tr/20220919/guardian-rusya-uefadan-ukrayna-milli-takim-antrenoru-petrakovun-men-edilmesini-istedi-1061375970.html
Guardian: Rusya, UEFA'dan Ukrayna milli takım antrenörü Petrakov'un men edilmesini istedi
Guardian: Rusya, UEFA'dan Ukrayna milli takım antrenörü Petrakov'un men edilmesini istedi
Rusya Futbol Federasyonu'nun UEFA'ya başvurarak Rus ordusuna karşı savaş istediğini söyleyen Ukrayna milli takım antrenörü Aleksandr Petrakov'un men edilmesini... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T17:18+0300
2022-09-19T17:18+0300
2022-09-19T17:18+0300
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ukrayna
uefa
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Guardian gazetesinin haberine göre Rusya Futbol Federasyonu, UEFA'ya sunduğu şikayet yazısında Petrakov'un Ruslara karşı ayrımcılık yaptığını ve bundan böyle siyasi tarafsızlığını koruyamayacağını vurguladı.Rusya Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Denis Rogaçev, Petrakov'un İtalyan Corriere dello Sport ve Rus Sport Ekspress gazetelerinde yayınlanan demeçlerini kanıt olarak UEFA'ya sundu.Şikayet yazısında özellikle Petrakov'un "Kiev'e gelirlerse, elime silah alıp şehrimi koruyacağımı düşündüm. 64 yaşındayım fakat bunun normal olduğunu hissettim. İki ya da üç düşmanı öldürebileceğimi düşünüyorum" sözleri öne çıkarıldı.Petrakov'un Rus sporcuların turnuvalardan men edilmesi yönündeki çağrılarının da büyük tepki çektiği kaydedildi.UEFA'dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.Rusya Futbol Federasyonu'ndan doğrulama: FIFA'ya da başvurdukRusya Futbol Federasyonu, Guardian'da yayınlanan haberi doğrulayarak konu hakkında FIFA'ya da başvuru yapıldığını belirtti.Federasyon, Petrakov'un Rusya'ya ve Rusya vatandaşlarına yönelik ayrımcılık içeren sözlerinin kabul edilemez olduğunu ve FIFA ile UEFA'nın dikkatini bu hususa çektiklerini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20220916/almanyadan-uefaya-belarusu-uluslararasi-turnuvalardan-men-etme-cagrisi-1061275715.html
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Guardian: Rusya, UEFA'dan Ukrayna milli takım antrenörü Petrakov'un men edilmesini istedi
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Rusya Futbol Federasyonu'nun UEFA'ya başvurarak Rus ordusuna karşı savaş istediğini söyleyen Ukrayna milli takım antrenörü Aleksandr Petrakov'un men edilmesini istediği belirtildi.
Guardian gazetesinin haberine göre Rusya Futbol Federasyonu, UEFA'ya sunduğu şikayet yazısında Petrakov'un Ruslara karşı ayrımcılık yaptığını ve bundan böyle siyasi tarafsızlığını koruyamayacağını vurguladı.
Rusya Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Denis Rogaçev, Petrakov'un İtalyan Corriere dello Sport ve Rus Sport Ekspress gazetelerinde yayınlanan demeçlerini kanıt olarak UEFA'ya sundu.
Şikayet yazısında özellikle Petrakov'un "Kiev'e gelirlerse, elime silah alıp şehrimi koruyacağımı düşündüm. 64 yaşındayım fakat bunun normal olduğunu hissettim. İki ya da üç düşmanı öldürebileceğimi düşünüyorum" sözleri öne çıkarıldı.
Petrakov'un Rus sporcuların turnuvalardan men edilmesi yönündeki çağrılarının da büyük tepki çektiği kaydedildi.
UEFA'dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Rusya Futbol Federasyonu'ndan doğrulama: FIFA'ya da başvurduk
Rusya Futbol Federasyonu, Guardian'da yayınlanan haberi doğrulayarak konu hakkında FIFA'ya da başvuru yapıldığını belirtti.
Federasyon, Petrakov'un Rusya'ya ve Rusya vatandaşlarına yönelik ayrımcılık içeren sözlerinin kabul edilemez olduğunu ve FIFA ile UEFA'nın dikkatini bu hususa çektiklerini ifade etti.