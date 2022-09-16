https://sputniknews.com.tr/20220916/almanyadan-uefaya-belarusu-uluslararasi-turnuvalardan-men-etme-cagrisi-1061275715.html

Almanya'dan UEFA'ya Belarus'u uluslararası turnuvalardan men etme çağrısı

Almanya'dan UEFA'ya Belarus'u uluslararası turnuvalardan men etme çağrısı

Spordan da sorumlu olan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, UEFA'ya Belarus'un uluslararası turnuvalardan men edilmesi çağrısı yaptı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T16:08+0300

2022-09-16T16:08+0300

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ukrayna krizi

nancy faeser

rusya

belarus

ukrayna

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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Čeferin'e mektup yazarak, Rusya ile yakın ilişkilerini gerekçe göstererek Belarus'un tüm uluslararası futbol maçlarından men edilmesi yönünde çağrı yaptı.Der Spiegel'in aktardığına göre Faeser, mektupta, "Rus liderliğinin ana destekçisi olan Belarus, tüm uluslararası futbol maçları ve turnuvalarından men edilmelidir" ifadelerini kullandı.Bakan, ayrıca uluslararası spor kuruluşlarının organlarında yer alan tüm Rus ve Belaruslu temsilcilerin görevden alınmasını talep etti.UEFA, 2 Mayıs'ta Ukrayna'daki askeri harekat nedeniyle Rus kulüplerinin 2022-2023 sezonunda Avrupa kupalarına katılımını askıya almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220502/uefa-baskani-ceferinden-rus-ve-belaruslu-futbolculara-destek-bu-krizin-sorumlusu-onlar-degil-1056025122.html

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