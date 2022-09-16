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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220916/almanyadan-uefaya-belarusu-uluslararasi-turnuvalardan-men-etme-cagrisi-1061275715.html
Almanya'dan UEFA'ya Belarus'u uluslararası turnuvalardan men etme çağrısı
Almanya'dan UEFA'ya Belarus'u uluslararası turnuvalardan men etme çağrısı
Spordan da sorumlu olan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, UEFA'ya Belarus'un uluslararası turnuvalardan men edilmesi çağrısı yaptı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T16:08+0300
2022-09-16T16:08+0300
ukrayna krizi
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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Čeferin'e mektup yazarak, Rusya ile yakın ilişkilerini gerekçe göstererek Belarus'un tüm uluslararası futbol maçlarından men edilmesi yönünde çağrı yaptı.Der Spiegel'in aktardığına göre Faeser, mektupta, "Rus liderliğinin ana destekçisi olan Belarus, tüm uluslararası futbol maçları ve turnuvalarından men edilmelidir" ifadelerini kullandı.Bakan, ayrıca uluslararası spor kuruluşlarının organlarında yer alan tüm Rus ve Belaruslu temsilcilerin görevden alınmasını talep etti.UEFA, 2 Mayıs'ta Ukrayna'daki askeri harekat nedeniyle Rus kulüplerinin 2022-2023 sezonunda Avrupa kupalarına katılımını askıya almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220502/uefa-baskani-ceferinden-rus-ve-belaruslu-futbolculara-destek-bu-krizin-sorumlusu-onlar-degil-1056025122.html
rusya
belarus
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nancy faeser, rusya, belarus, ukrayna
nancy faeser, rusya, belarus, ukrayna

Almanya'dan UEFA'ya Belarus'u uluslararası turnuvalardan men etme çağrısı

16:08 16.09.2022
© AAUEFA Logosu
UEFA Logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© AA
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Spordan da sorumlu olan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, UEFA'ya Belarus'un uluslararası turnuvalardan men edilmesi çağrısı yaptı.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Čeferin'e mektup yazarak, Rusya ile yakın ilişkilerini gerekçe göstererek Belarus'un tüm uluslararası futbol maçlarından men edilmesi yönünde çağrı yaptı.
Der Spiegel'in aktardığına göre Faeser, mektupta, "Rus liderliğinin ana destekçisi olan Belarus, tüm uluslararası futbol maçları ve turnuvalarından men edilmelidir" ifadelerini kullandı.
Bakan, ayrıca uluslararası spor kuruluşlarının organlarında yer alan tüm Rus ve Belaruslu temsilcilerin görevden alınmasını talep etti.
UEFA, 2 Mayıs'ta Ukrayna'daki askeri harekat nedeniyle Rus kulüplerinin 2022-2023 sezonunda Avrupa kupalarına katılımını askıya almıştı.
Rusya- Futbol - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
Ukrayna krizi
UEFA Başkanı Ceferin'den Rus ve Belaruslu futbolculara destek: Bu krizin sorumlusu onlar değil
2 Mayıs, 17:33
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