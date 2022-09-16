https://sputniknews.com.tr/20220916/almanyadan-uefaya-belarusu-uluslararasi-turnuvalardan-men-etme-cagrisi-1061275715.html
Almanya'dan UEFA'ya Belarus'u uluslararası turnuvalardan men etme çağrısı
Almanya'dan UEFA'ya Belarus'u uluslararası turnuvalardan men etme çağrısı
Spordan da sorumlu olan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, UEFA'ya Belarus'un uluslararası turnuvalardan men edilmesi çağrısı yaptı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T16:08+0300
2022-09-16T16:08+0300
2022-09-16T16:08+0300
ukrayna krizi
nancy faeser
rusya
belarus
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051571202_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_159ef7d54bc8d0ee866f64a697f1c634.jpg
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Čeferin'e mektup yazarak, Rusya ile yakın ilişkilerini gerekçe göstererek Belarus'un tüm uluslararası futbol maçlarından men edilmesi yönünde çağrı yaptı.Der Spiegel'in aktardığına göre Faeser, mektupta, "Rus liderliğinin ana destekçisi olan Belarus, tüm uluslararası futbol maçları ve turnuvalarından men edilmelidir" ifadelerini kullandı.Bakan, ayrıca uluslararası spor kuruluşlarının organlarında yer alan tüm Rus ve Belaruslu temsilcilerin görevden alınmasını talep etti.UEFA, 2 Mayıs'ta Ukrayna'daki askeri harekat nedeniyle Rus kulüplerinin 2022-2023 sezonunda Avrupa kupalarına katılımını askıya almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220502/uefa-baskani-ceferinden-rus-ve-belaruslu-futbolculara-destek-bu-krizin-sorumlusu-onlar-degil-1056025122.html
rusya
belarus
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051571202_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_b6a18dfeea7ec62cff4e9ed2acfb5e69.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nancy faeser, rusya, belarus, ukrayna
nancy faeser, rusya, belarus, ukrayna
Almanya'dan UEFA'ya Belarus'u uluslararası turnuvalardan men etme çağrısı
Abone ol
Spordan da sorumlu olan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, UEFA'ya Belarus'un uluslararası turnuvalardan men edilmesi çağrısı yaptı.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Čeferin'e mektup yazarak, Rusya ile yakın ilişkilerini gerekçe göstererek Belarus'un tüm uluslararası futbol maçlarından men edilmesi yönünde çağrı yaptı.
Der Spiegel'in aktardığına göre Faeser, mektupta, "Rus liderliğinin ana destekçisi olan Belarus, tüm uluslararası futbol maçları ve turnuvalarından men edilmelidir" ifadelerini kullandı.
Bakan, ayrıca uluslararası spor kuruluşlarının organlarında yer alan tüm Rus ve Belaruslu temsilcilerin görevden alınmasını talep etti.
UEFA, 2 Mayıs'ta Ukrayna'daki askeri harekat nedeniyle Rus kulüplerinin 2022-2023 sezonunda Avrupa kupalarına katılımını askıya almıştı.