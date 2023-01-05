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Paris'te pratisyen hekimler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gösteri düzenledi
Paris'te pratisyen hekimler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gösteri düzenledi
Fransa'nın başkenti Paris'te pratisyen hekimler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve konsültasyon ücretlerinin artışı talebiyle gösteri düzenledi. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T22:01+0300
2023-01-05T22:01+0300
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Yarın İçin Doktorlar Topluluğunun çağrısıyla Paris'in Pantheon Meydanı'nda toplanan pratisyen hekimler, Sağlık Bakanlığı yakınına kadar yürüdü.Pratisyen hekimlerin talepleri arasında konsültasyon ücretlerinin 25 euro'dan 50 euro'ya yükseltilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yer alıyor.Ellerinde, "Yarın sizi daha iyi tedavi edebilmek için bize imkan verin", "Yarın sizi kim tedavi edecek ?", 'Nesli tükenen doktorlar' yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Hepimiz yarının doktorlarıyız" şeklinde slogan attı.Gösteriye beyaz önlükleri ve stetoskoplarıyla katılan pratisyen hekimler, milli marş okudu ve Sağlık Bakanlığının yakınına varınca 1 dakikalık oturma eylemi yaptı.​​​​​​​Protestoya birkaç bin kişi katıldı.AA muhabirine konuşan pratisyen hekim Marie Devineau, konsültasyon ücretinin 50 euro'ya çıkartılması taleplerini dile getirerek, enflasyon ve artan hayat pahalılığına dikkati çekti.Devineau, yeni nesil pratisyen hekimlerin sekreterlerle çalıştığını, bunun hekimlerinin masraflarının artmasına sebebiyet verdiğini belirtti.Hastalara acil durum için randevu saati vermenin zor olduğu durumların da varlığına değinen Devineau, bunun sebepleri arasında, artık hastaların daha fazla pratisyen hekimlere başvurmasını ve genel anlamda hekim eksiliğinin olmasını gösterdi. Devineau, kişi başına en düşük hekim oranına 2027'de ulaşacaklarını kaydetti.Seine-et-Marne vilayetinden pratisyen hekim Nadjia Toutah, en önemli talepleri arasında konsültasyon ücretlerinin artması olduğunu ifade etti.Toutah, Fransız toplumumun yaşlandığını ancak yeterli sayıda eğitimli hekim bulunmadığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221224/abd-almanya-ingiltere-ve-avusturyadan-paristeki-saldiriya-tepki-1064957818.html
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paris, fransa, hekim, protesto, protesto gösterisi, doktor
paris, fransa, hekim, protesto, protesto gösterisi, doktor

Paris'te pratisyen hekimler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gösteri düzenledi

22:01 05.01.2023
© AAFransa'nın başkenti Paris'te pratisyen hekimler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve konsültasyon ücretlerinin artışı talebiyle gösteri düzenledi.
Fransa'nın başkenti Paris'te pratisyen hekimler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve konsültasyon ücretlerinin artışı talebiyle gösteri düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© AA
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Fransa'nın başkenti Paris'te pratisyen hekimler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve konsültasyon ücretlerinin artışı talebiyle gösteri düzenledi.
Yarın İçin Doktorlar Topluluğunun çağrısıyla Paris'in Pantheon Meydanı'nda toplanan pratisyen hekimler, Sağlık Bakanlığı yakınına kadar yürüdü.
Pratisyen hekimlerin talepleri arasında konsültasyon ücretlerinin 25 euro'dan 50 euro'ya yükseltilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yer alıyor.
Ellerinde, "Yarın sizi daha iyi tedavi edebilmek için bize imkan verin", "Yarın sizi kim tedavi edecek ?", 'Nesli tükenen doktorlar' yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Hepimiz yarının doktorlarıyız" şeklinde slogan attı.
Gösteriye beyaz önlükleri ve stetoskoplarıyla katılan pratisyen hekimler, milli marş okudu ve Sağlık Bakanlığının yakınına varınca 1 dakikalık oturma eylemi yaptı.
​​​​​​​Protestoya birkaç bin kişi katıldı.
AA muhabirine konuşan pratisyen hekim Marie Devineau, konsültasyon ücretinin 50 euro'ya çıkartılması taleplerini dile getirerek, enflasyon ve artan hayat pahalılığına dikkati çekti.
Devineau, yeni nesil pratisyen hekimlerin sekreterlerle çalıştığını, bunun hekimlerinin masraflarının artmasına sebebiyet verdiğini belirtti.
Hastalara acil durum için randevu saati vermenin zor olduğu durumların da varlığına değinen Devineau, bunun sebepleri arasında, artık hastaların daha fazla pratisyen hekimlere başvurmasını ve genel anlamda hekim eksiliğinin olmasını gösterdi. Devineau, kişi başına en düşük hekim oranına 2027'de ulaşacaklarını kaydetti.
Seine-et-Marne vilayetinden pratisyen hekim Nadjia Toutah, en önemli talepleri arasında konsültasyon ücretlerinin artması olduğunu ifade etti.
Toutah, Fransız toplumumun yaşlandığını ancak yeterli sayıda eğitimli hekim bulunmadığını belirtti.
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