https://sputniknews.com.tr/20230105/memur-ve-emeklinin-zamli-maas-farklarini-alacagi-tarih-belli-oldu-1065414504.html
Memur ve emeklinin zamlı maaş farklarını alacağı tarih belli oldu
Memur ve emeklinin zamlı maaş farklarını alacağı tarih belli oldu
Kamu emekçisi ve emekli maaş zammı önce yüzde 25 olarak açıklanmış daha sonra ise yüzde 30 olarak revize etmişti. Farkların ne zaman yatacağı belli oldu. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T13:26+0300
2023-01-05T13:26+0300
2023-01-05T13:26+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
memur
asgari ücret
ekonomi
sözleşmeli personel
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Memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını alacakları tarih belli oldu.NTV'de yer alan habere göre, memur, sözleşmeli ve memur emekliler 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230105/altayli-emekli-ve-memur-zammi-da-eyt-karari-da-aglamamizi-gerektirecek-bir-durumu-isaret-ediyor-1065412187.html
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emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, memur, asgari ücret, ekonomi, sözleşmeli personel
emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, memur, asgari ücret, ekonomi, sözleşmeli personel
Memur ve emeklinin zamlı maaş farklarını alacağı tarih belli oldu
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Kamu emekçisi ve emekli maaş zammı önce yüzde 25 olarak açıklanmış daha sonra ise yüzde 30 olarak revize etmişti. Farkların ne zaman yatacağı belli oldu.
Memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını alacakları tarih belli oldu.
NTV'de yer alan habere
göre, memur, sözleşmeli ve memur emekliler 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.