https://sputniknews.com.tr/20230105/memur-ve-emeklinin-zamli-maas-farklarini-alacagi-tarih-belli-oldu-1065414504.html

Memur ve emeklinin zamlı maaş farklarını alacağı tarih belli oldu

Memur ve emeklinin zamlı maaş farklarını alacağı tarih belli oldu

Kamu emekçisi ve emekli maaş zammı önce yüzde 25 olarak açıklanmış daha sonra ise yüzde 30 olarak revize etmişti. Farkların ne zaman yatacağı belli oldu. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T13:26+0300

2023-01-05T13:26+0300

2023-01-05T13:26+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

memur

asgari ücret

ekonomi

sözleşmeli personel

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Memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını alacakları tarih belli oldu.NTV'de yer alan habere göre, memur, sözleşmeli ve memur emekliler 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230105/altayli-emekli-ve-memur-zammi-da-eyt-karari-da-aglamamizi-gerektirecek-bir-durumu-isaret-ediyor-1065412187.html

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emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, memur, asgari ücret, ekonomi, sözleşmeli personel