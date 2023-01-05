https://sputniknews.com.tr/20230105/mcdonalds-kazakistandaki-faaliyetlerini-durdurdu-1065423430.html
McDonald’s, Kazakistan’daki faaliyetlerini durdurdu
McDonald’s, Kazakistan’daki faaliyetlerini durdurdu
ABD’li hızlı servis restoran zinciri McDonald’s, Kazakistan’daki faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T15:43+0300
2023-01-05T15:43+0300
2023-01-05T15:43+0300
dünya
kazakistan
mcdonalds
kapatma
kapatma kararı
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McDonald’s Kazakistan Ofisi'nden yapılan açıklamada, “Food Solutions KZ LLP tarafından işletilen hızlı servis restoran zinciri, tedarik kısıtlamaları nedeniyle Kazakistan’da McDonald’s markası adı altındaki faaliyetlerini durdurdu” ifadesi kullanıldı.Açıklamada, hızlı servis restoranlarının yeni bir isimle faaliyetlerine başlayacağı tarihin yakın zamanda duyurulacağı kaydedilerek, “Geçiş tarihinden sonra şirketin devamına ilişkin tüm sorular yanıtlanacaktır” bilgisi paylaşıldı.Kazakistan’daki McDonald’s restoranları, 18 Kasım 2022 tarihi itibarıyla yerel tedarik kısıtlamaları nedeniyle geçici olarak faaliyetlerini askıya aldıklarını duyurmuştu.İlk restoranını 2016 yılında açan McDonald’s'ın Kazakistan’da yaklaşık 2 bin kişinin çalıştığı 24 restoranı bulunuyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230104/bloomberg-mcdonalds-et-tedarikindeki-sorun-yuzunden-kazakistandan-ayrilmak-istiyor-1065395339.html
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kazakistan, mcdonalds, kapatma, kapatma kararı
kazakistan, mcdonalds, kapatma, kapatma kararı
McDonald’s, Kazakistan’daki faaliyetlerini durdurdu
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ABD’li hızlı servis restoran zinciri McDonald’s, Kazakistan’daki faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.
McDonald’s Kazakistan Ofisi'nden yapılan açıklamada, “Food Solutions KZ LLP tarafından işletilen hızlı servis restoran zinciri, tedarik kısıtlamaları nedeniyle Kazakistan’da McDonald’s markası adı altındaki faaliyetlerini durdurdu” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, hızlı servis restoranlarının yeni bir isimle faaliyetlerine başlayacağı tarihin yakın zamanda duyurulacağı kaydedilerek, “Geçiş tarihinden sonra şirketin devamına ilişkin tüm sorular yanıtlanacaktır” bilgisi paylaşıldı.
Kazakistan’daki McDonald’s restoranları, 18 Kasım 2022 tarihi itibarıyla yerel tedarik kısıtlamaları nedeniyle geçici olarak faaliyetlerini askıya aldıklarını duyurmuştu.
İlk restoranını 2016 yılında açan McDonald’s'ın Kazakistan’da yaklaşık 2 bin kişinin çalıştığı 24 restoranı bulunuyordu.