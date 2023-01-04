Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230104/bloomberg-mcdonalds-et-tedarikindeki-sorun-yuzunden-kazakistandan-ayrilmak-istiyor-1065395339.html
Bloomberg: ‘McDonald's, et tedarikindeki sorun yüzünden Kazakistan’dan ayrılmak istiyor’
Bloomberg: ‘McDonald's, et tedarikindeki sorun yüzünden Kazakistan’dan ayrılmak istiyor’
McDonald’s’ın Rusya’dan et tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle Kazakistan’daki işletmeyi kapatma niyetinde olduğunu belirtti. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T23:46+0300
2023-01-04T23:46+0300
ekonomi
mc donald's
kazakistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/0e/1054701992_0:13:2551:1447_1920x0_80_0_0_75ffee9b5eb0243b2417d474ff6bdbeb.jpg
Bloomberg’in haberinde, “Konuya yakın kaynaklara göre McDonald’s, Ukrayna işgalinin yol açtığı lojistik sorunlar nedeniyle Kazakistan Rusya’dan et tedarikini ikame edemez hale geldikten sonra bu Orta Asya ülkesinden ayrılmak istiyor” ifadesine yer verildi.Kaynaklar, McDonald’s’ın yerel işletmeye Rus tedarikçilerden köfte almayı yasakladığını bildirdi.Kazakistan’daki işletmenin yerel veya Avrupalı tedarikçilerden köfteleri alamıyor, çünkü fiyatlar veya lojistik maliyeti çok yüksek ve bu işi zarara yürütmek anlamına geliyor.Kazakistan’daki McDonald’s, geçen kasım ayında, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, tedarikteki sorunlar nedeniyle tüm restoranlarındaki faaliyeti askıya aldığını duyurmuştu.
kazakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/0e/1054701992_0:0:2551:1913_1920x0_80_0_0_1582712b78ac88f6eb309e8dc80007dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mc donald's, kazakistan
mc donald's, kazakistan

Bloomberg: ‘McDonald's, et tedarikindeki sorun yüzünden Kazakistan’dan ayrılmak istiyor’

23:46 04.01.2023
© Sputnik / Aleksander Galperin / Multimedya arşivine gidinRusya'daki McDonald’s restoranları
Rusya'daki McDonald’s restoranları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© Sputnik / Aleksander Galperin
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
McDonald’s’ın Rusya’dan et tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle Kazakistan’daki işletmeyi kapatma niyetinde olduğunu belirtti.
Bloomberg’in haberinde, “Konuya yakın kaynaklara göre McDonald’s, Ukrayna işgalinin yol açtığı lojistik sorunlar nedeniyle Kazakistan Rusya’dan et tedarikini ikame edemez hale geldikten sonra bu Orta Asya ülkesinden ayrılmak istiyor” ifadesine yer verildi.
Kaynaklar, McDonald’s’ın yerel işletmeye Rus tedarikçilerden köfte almayı yasakladığını bildirdi.
Kazakistan’daki işletmenin yerel veya Avrupalı tedarikçilerden köfteleri alamıyor, çünkü fiyatlar veya lojistik maliyeti çok yüksek ve bu işi zarara yürütmek anlamına geliyor.
Kazakistan’daki McDonald’s, geçen kasım ayında, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, tedarikteki sorunlar nedeniyle tüm restoranlarındaki faaliyeti askıya aldığını duyurmuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала