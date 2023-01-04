https://sputniknews.com.tr/20230104/bloomberg-mcdonalds-et-tedarikindeki-sorun-yuzunden-kazakistandan-ayrilmak-istiyor-1065395339.html

Bloomberg: ‘McDonald's, et tedarikindeki sorun yüzünden Kazakistan’dan ayrılmak istiyor’

Bloomberg: ‘McDonald's, et tedarikindeki sorun yüzünden Kazakistan’dan ayrılmak istiyor’

McDonald’s’ın Rusya’dan et tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle Kazakistan’daki işletmeyi kapatma niyetinde olduğunu belirtti. 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T23:46+0300

2023-01-04T23:46+0300

2023-01-04T23:46+0300

ekonomi

mc donald's

kazakistan

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Bloomberg’in haberinde, “Konuya yakın kaynaklara göre McDonald’s, Ukrayna işgalinin yol açtığı lojistik sorunlar nedeniyle Kazakistan Rusya’dan et tedarikini ikame edemez hale geldikten sonra bu Orta Asya ülkesinden ayrılmak istiyor” ifadesine yer verildi.Kaynaklar, McDonald’s’ın yerel işletmeye Rus tedarikçilerden köfte almayı yasakladığını bildirdi.Kazakistan’daki işletmenin yerel veya Avrupalı tedarikçilerden köfteleri alamıyor, çünkü fiyatlar veya lojistik maliyeti çok yüksek ve bu işi zarara yürütmek anlamına geliyor.Kazakistan’daki McDonald’s, geçen kasım ayında, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, tedarikteki sorunlar nedeniyle tüm restoranlarındaki faaliyeti askıya aldığını duyurmuştu.

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