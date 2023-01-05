https://sputniknews.com.tr/20230105/kansas-city-fed-baskani-george-faizler-en-az-2024e-kadar-yuksek-kalmali-1065432206.html

Kansas City Fed Başkanı George: Faizler en az 2024’e kadar yüksek kalmalı

Kansas City Fed Başkanı George: Faizler en az 2024’e kadar yüksek kalmalı

Kansas City Fed Başkanı Esther George, faiz beklentisini yüzde 5’e yükselttiğini ve faizlerin enflasyonda istikrarlı bir düşüş görene dek bu seviyelerde... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T21:14+0300

2023-01-05T21:14+0300

2023-01-05T21:14+0300

ekonomi

faiz

faiz oranı

faiz oranları

faiz artırımı

kansas city

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102987/64/1029876496_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_46a9f4081de4e63afa1a4fb019901288.jpg

40 yıldır devam eden Merkez Bankacılığı kariyerinin bitmesine kısa bir süre kalan George CNBC’ye verdiği demeçte meslektaşlarına enflasyonla ciddi biçimde mücadele etme çağrısı yaptı. Bloomberght'nin aktardığına göre George “Enflasyonun düştüğüne dair kanıtlar görene dek faizlerin yüzde 5’in üzerinde olması gerektiğini ve yüzde 2’lik hedefe ineceğine dair ikna edici sinyaller görene dek orada kalması gerektiğini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı. Fed yetkilileri Aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artışıyla yola devam etmiş ve faizi yüzde 4.25-4.50 aralığına yükseltmişti. Faizin 2024’e kadar bu seviyede kalmasının uygun olacağını kaydeden George ayrıca ekonomide resesyon beklemediğini dile getirdi. Dün de Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari faizin yüzde 5.4’e yükselmesi, enflasyon düşmezse daha yüksek seviyelere çıkabileceğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230105/fed-tutanaklari-yayimlandi-2023te-faiz-indiriminin-uygun-olacagi-ongorulmuyor-1065397588.html

kansas city

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

faiz, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, kansas city