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https://sputniknews.com.tr/20230105/kansas-city-fed-baskani-george-faizler-en-az-2024e-kadar-yuksek-kalmali-1065432206.html
Kansas City Fed Başkanı George: Faizler en az 2024’e kadar yüksek kalmalı
Kansas City Fed Başkanı George: Faizler en az 2024’e kadar yüksek kalmalı
Kansas City Fed Başkanı Esther George, faiz beklentisini yüzde 5’e yükselttiğini ve faizlerin enflasyonda istikrarlı bir düşüş görene dek bu seviyelerde... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T21:14+0300
2023-01-05T21:14+0300
ekonomi
faiz
faiz oranı
faiz oranları
faiz artırımı
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40 yıldır devam eden Merkez Bankacılığı kariyerinin bitmesine kısa bir süre kalan George CNBC’ye verdiği demeçte meslektaşlarına enflasyonla ciddi biçimde mücadele etme çağrısı yaptı. Bloomberght'nin aktardığına göre George “Enflasyonun düştüğüne dair kanıtlar görene dek faizlerin yüzde 5’in üzerinde olması gerektiğini ve yüzde 2’lik hedefe ineceğine dair ikna edici sinyaller görene dek orada kalması gerektiğini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı. Fed yetkilileri Aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artışıyla yola devam etmiş ve faizi yüzde 4.25-4.50 aralığına yükseltmişti. Faizin 2024’e kadar bu seviyede kalmasının uygun olacağını kaydeden George ayrıca ekonomide resesyon beklemediğini dile getirdi. Dün de Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari faizin yüzde 5.4’e yükselmesi, enflasyon düşmezse daha yüksek seviyelere çıkabileceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230105/fed-tutanaklari-yayimlandi-2023te-faiz-indiriminin-uygun-olacagi-ongorulmuyor-1065397588.html
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faiz, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, kansas city

Kansas City Fed Başkanı George: Faizler en az 2024’e kadar yüksek kalmalı

21:14 05.01.2023
© Sputnik / Mihail Kutusov / Multimedya arşivine gidinUS dollars
US dollars - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© Sputnik / Mihail Kutusov
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Kansas City Fed Başkanı Esther George, faiz beklentisini yüzde 5’e yükselttiğini ve faizlerin enflasyonda istikrarlı bir düşüş görene dek bu seviyelerde kalması gerektiğini söyledi.
40 yıldır devam eden Merkez Bankacılığı kariyerinin bitmesine kısa bir süre kalan George CNBC’ye verdiği demeçte meslektaşlarına enflasyonla ciddi biçimde mücadele etme çağrısı yaptı.
Bloomberght'nin aktardığına göre George “Enflasyonun düştüğüne dair kanıtlar görene dek faizlerin yüzde 5’in üzerinde olması gerektiğini ve yüzde 2’lik hedefe ineceğine dair ikna edici sinyaller görene dek orada kalması gerektiğini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.
Fed yetkilileri Aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artışıyla yola devam etmiş ve faizi yüzde 4.25-4.50 aralığına yükseltmişti.
Faizin 2024’e kadar bu seviyede kalmasının uygun olacağını kaydeden George ayrıca ekonomide resesyon beklemediğini dile getirdi.
Dün de Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari faizin yüzde 5.4’e yükselmesi, enflasyon düşmezse daha yüksek seviyelere çıkabileceğini söylemişti.
ABD Merkez Bankası (Fed) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
EKONOMİ
Fed tutanakları yayımlandı: 2023'te faiz indiriminin uygun olacağı öngörülmüyor
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