https://sputniknews.com.tr/20230105/fed-tutanaklari-yayimlandi-2023te-faiz-indiriminin-uygun-olacagi-ongorulmuyor-1065397588.html
Fed tutanakları yayımlandı: 2023'te faiz indiriminin uygun olacağı öngörülmüyor
Fed tutanakları yayımlandı: 2023'te faiz indiriminin uygun olacağı öngörülmüyor
ABD Merkez Bankası (Fed) 13-14 Aralık 2022'de düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarını yayımladı. Faiz oranlarının bir süre daha... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T00:54+0300
2023-01-05T00:54+0300
2023-01-05T00:54+0300
ekonomi
fed
abd merkez bankası (fed)
abd merkez bankası (fed)
enflasyon
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faiz oranı
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, banka yetkililerinin enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu ve daha fazla ilerleme kaydedilene kadar faiz oranlarının yüksek kalmaya devam edeceğini ortaya koydu.Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 13-14 Aralık 2022'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.Politika faizinin 50 baz puan artışla 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4.25-4.50 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, Fed'in faiz oranlarını bir süre daha yüksek seviyelerde tutacağının sinyalini verdi.Enflasyon "kabul edilemez" derecede yüksek seyrederken kısıtlayıcı para politikasının izlenmesinin öneminin vurgulandığı tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, gelen veriler, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürekli bir düşüş yolunda olduğuna dair güven verene kadar kısıtlayıcı bir politika duruşunun sürdürülmesi gerektiğini gözlemlediler, bu biraz zaman alacaktır" ifadesi kullanıldı.Tutanaklarda, Fed yetkililerinin enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusundaki güçlü taahhütlerini yineledikleri kaydedildi.Faiz artışlarındaki yavaşlamanın, Komitenin fiyat istikrarı hedefine ulaşma kararlılığında herhangi bir zayıflama göstergesi olmadığının açıkça iletilmesinin önemi vurgulanan tutanaklarda, "Hiçbir üye, federal fon oranı hedef aralığını 2023'te düşürmeye başlamanın uygun olacağını öngörmedi" değerlendirmesinde bulunuldu.Tutanaklarda, "Kalıcı ve kabul edilemez derecede yüksek enflasyon seviyesi göz önüne alındığında, birkaç üye, tarihsel deneyimin para politikasını zamanından önce gevşetmeye karşı uyarıda bulunduğu yorumunu yaptı" ifadesi yer aldı.Komite üyelerinin genel olarak enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin politika görünümünü şekillendiren önemli bir faktör olmaya devam ettiğini belirttiği aktarılan tutanaklarda, "Hem enflasyon hem de reel ekonomik faaliyet görünümüne ilişkin artan belirsizliğin ışığında, çoğu üye, politikayı daha kısıtlayıcı bir duruşa geçirirken esnekliği ve opsiyonelliği koruma gereğini vurguladı" değerlendirmesine yer verildi.
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fed, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), enflasyon, faiz, faiz indirimi, faiz oranı
fed, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), enflasyon, faiz, faiz indirimi, faiz oranı
Fed tutanakları yayımlandı: 2023'te faiz indiriminin uygun olacağı öngörülmüyor
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ABD Merkez Bankası (Fed) 13-14 Aralık 2022'de düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarını yayımladı. Faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalacağına işaret edilen tutanlarda, "Hiçbir üye, federal fon oranı hedef aralığını 2023'te düşürmeye başlamanın uygun olacağını öngörmedi" ifadeleri yer aldı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, banka yetkililerinin enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu ve daha fazla ilerleme kaydedilene kadar faiz oranlarının yüksek kalmaya devam edeceğini ortaya koydu.
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 13-14 Aralık 2022'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.
Politika faizinin 50 baz puan artışla 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4.25-4.50 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, Fed'in faiz oranlarını bir süre daha yüksek seviyelerde tutacağının sinyalini verdi.
Enflasyon "kabul edilemez" derecede yüksek seyrederken kısıtlayıcı para politikasının izlenmesinin öneminin vurgulandığı tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, gelen veriler, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürekli bir düşüş yolunda olduğuna dair güven verene kadar kısıtlayıcı bir politika duruşunun sürdürülmesi gerektiğini gözlemlediler, bu biraz zaman alacaktır" ifadesi kullanıldı.
Tutanaklarda, Fed yetkililerinin enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusundaki güçlü taahhütlerini yineledikleri kaydedildi.
Faiz artışlarındaki yavaşlamanın, Komitenin fiyat istikrarı hedefine ulaşma kararlılığında herhangi bir zayıflama göstergesi olmadığının açıkça iletilmesinin önemi vurgulanan tutanaklarda, "Hiçbir üye, federal fon oranı hedef aralığını 2023'te düşürmeye başlamanın uygun olacağını öngörmedi" değerlendirmesinde bulunuldu.
Tutanaklarda, "Kalıcı ve kabul edilemez derecede yüksek enflasyon seviyesi göz önüne alındığında, birkaç üye, tarihsel deneyimin para politikasını zamanından önce gevşetmeye karşı uyarıda bulunduğu yorumunu yaptı" ifadesi yer aldı.
Komite üyelerinin genel olarak enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin politika görünümünü şekillendiren önemli bir faktör olmaya devam ettiğini belirttiği aktarılan tutanaklarda, "Hem enflasyon hem de reel ekonomik faaliyet görünümüne ilişkin artan belirsizliğin ışığında, çoğu üye, politikayı daha kısıtlayıcı bir duruşa geçirirken esnekliği ve opsiyonelliği koruma gereğini vurguladı" değerlendirmesine yer verildi.