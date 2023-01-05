Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230105/kadikoyde-2-kadinin-bulundugu-cipe-defalarca-carpan-taksicinin-63-suc-kaydi-cikti--1065400539.html
Kadıköy'de 2 kadının bulunduğu cipe defalarca çarpan taksicinin 63 suç kaydı çıktı
Kadıköy'de 2 kadının bulunduğu cipe defalarca çarpan taksicinin 63 suç kaydı çıktı
Kadıköy'de arkadaşlarının doğum günü partisine katıldıktan sonra evlerine dönen iki kadının içinde bulunduğu cipe, kasıtlı şekilde birkaç kez çarpan taksi... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T03:55+0300
2023-01-05T03:57+0300
türkiye
taksici
taksi
kadıköy
kadın
araba
cip
polis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/05/1065400647_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_988b884f9f411a45c0b9fb3d51857a5d.jpg
Kadıköy E-5 Fikirtepe mevkiinde 30 Aralık Cuma gecesi 03.30 sıralarında, Berna K. (52) ve Yıldız S.( 48), cipleriyle bir arkadaşlarının doğum günü partisinden dönüyordu.Kızıltoprak'a geldiklerinde ciplerine arkadan bir taksi çarptı. Ne olduğunu anlayamadan taksici ikinci kez ciplerine çarptı. Taksicinin kendilerine kasıtlı şekilde çarptığını fark eden kadınlar gaza basarak kurtulmaya çalıştı.Ancak taksici ısrar ederek takip etmeyi ve arkalarından çarpmayı sürdürdü. Gecenin karanlığında dehşet içinde kalan kadınlardan Yıldız S. polisi arayarak yardım istedi. Kadınlar hastane önüne geldiğinde taksici bir kez daha arkadan çarpınca yol üzerindeki polisler gürültüyü fark etti. Polisleri gören taksici de kaçtı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Araçların seyir güzergahlarındaki kameralarının incelenmesi sonucunda ticari taksinin plakası tespit edildi. Çalışmaların devamında taksi sürücüsü R.Ş. (35), dün gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda taksi sürücüsünün 35'i 'Otodan hırsızlık' olmak üzere 7 farklı konudan toplam 63 suç kaydı olduğu belirlendi.Şüpheli taksi sürücüsü, 'mala zarar verme' suçundan bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221231/kadikoyde-taksi-ucreti-tartismasi-sofor-bacagindan-vuruldu-1065247557.html
türkiye
kadıköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/05/1065400647_84:0:647:422_1920x0_80_0_0_47b46c31e4ab35e99ab0405dc7c13758.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
taksici, taksi, kadıköy, kadın, araba, cip, polis
taksici, taksi, kadıköy, kadın, araba, cip, polis

Kadıköy'de 2 kadının bulunduğu cipe defalarca çarpan taksicinin 63 suç kaydı çıktı

03:55 05.01.2023 (güncellendi: 03:57 05.01.2023)
© DHAKadıköy'de arkadaşlarının doğum günü partisine katıldıktan sonra evlerine dönen iki kadının içinde bulunduğu cipe, kasıtlı şekilde birkaç kez çarpan taksi şoförü R.Ş. yakalandı. 35 yaşındaki sürücünün 63 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Kadıköy'de arkadaşlarının doğum günü partisine katıldıktan sonra evlerine dönen iki kadının içinde bulunduğu cipe, kasıtlı şekilde birkaç kez çarpan taksi şoförü R.Ş. yakalandı. 35 yaşındaki sürücünün 63 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© DHA
Abone olTelegram
Kadıköy'de arkadaşlarının doğum günü partisine katıldıktan sonra evlerine dönen iki kadının içinde bulunduğu cipe, kasıtlı şekilde birkaç kez çarpan taksi şoförü R.Ş. yakalandı. 35 yaşındaki sürücünün 63 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Kadıköy E-5 Fikirtepe mevkiinde 30 Aralık Cuma gecesi 03.30 sıralarında, Berna K. (52) ve Yıldız S.( 48), cipleriyle bir arkadaşlarının doğum günü partisinden dönüyordu.
Kızıltoprak'a geldiklerinde ciplerine arkadan bir taksi çarptı. Ne olduğunu anlayamadan taksici ikinci kez ciplerine çarptı. Taksicinin kendilerine kasıtlı şekilde çarptığını fark eden kadınlar gaza basarak kurtulmaya çalıştı.
Ancak taksici ısrar ederek takip etmeyi ve arkalarından çarpmayı sürdürdü. Gecenin karanlığında dehşet içinde kalan kadınlardan Yıldız S. polisi arayarak yardım istedi. Kadınlar hastane önüne geldiğinde taksici bir kez daha arkadan çarpınca yol üzerindeki polisler gürültüyü fark etti. Polisleri gören taksici de kaçtı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Araçların seyir güzergahlarındaki kameralarının incelenmesi sonucunda ticari taksinin plakası tespit edildi.
Çalışmaların devamında taksi sürücüsü R.Ş. (35), dün gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda taksi sürücüsünün 35'i 'Otodan hırsızlık' olmak üzere 7 farklı konudan toplam 63 suç kaydı olduğu belirlendi.
Şüpheli taksi sürücüsü, 'mala zarar verme' suçundan bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Kadıköy’de taksi ücreti tartışması: Şoför bacağından vuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
YAŞAM
Kadıköy’de taksi ücreti tartışması: Şoför bacağından vuruldu
31 Aralık 2022, 09:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала