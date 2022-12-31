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Kadıköy’de taksi ücreti tartışması: Şoför bacağından vuruldu
Kadıköy’de taksi ücreti tartışması: Şoför bacağından vuruldu
İstanbul Kadıköy’de gece mesaisi yapan bir taksi şoförü, aldığı yolcuğu tarafından ücret konusunda anlaşamadığı için silahlı saldırıya uğradı. Sürücü... 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T09:45+0300
2022-12-31T09:45+0300
yaşam
istanbul
kadıköy
taksi
silahlı saldırı
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Kadıköy'de gece saat 00.00 sıralarında ticari taksi şoförü H.G. Kadıköy Rıhtım Meydanı'ndan taksiye binen ve Kızıltoprak Mahallesi'ne gitmek isteyen yolcuyu alıp hareket etti.Araç Bağdat Caddesi'ne geldiğinde inmek isteyen yolcu, ücreti fazla bulduğu gerekçesiyle taksiciyle tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen yolcu, taksi sürücüsünün bacağına ateş edip kaçtı.H.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı yakalamak çalışma başlattı.Olayla ilgili konuşan yaralı taksicinin mesai arkadaşı İlyas Pak, “Arkadaşımız TFR plakalı aracı ile Kadıköy’den yolcuyu alıyor, Kızıltoprağa geliyor. Yolcu da inerken para mevzusu oluyor. Arkadaşımızı silahla çekip bacağından vuruyor” ifadelerini kullandı.
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istanbul, kadıköy, taksi, silahlı saldırı
istanbul, kadıköy, taksi, silahlı saldırı

Kadıköy’de taksi ücreti tartışması: Şoför bacağından vuruldu

09:45 31.12.2022
© İHAKadıköy’de taksi ücreti tartışması: Şoför bacağından vuruldu
Kadıköy’de taksi ücreti tartışması: Şoför bacağından vuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
© İHA
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İstanbul Kadıköy’de gece mesaisi yapan bir taksi şoförü, aldığı yolcuğu tarafından ücret konusunda anlaşamadığı için silahlı saldırıya uğradı. Sürücü yaralanırken silahlı şahıs ise olay yerinden kaçtı.
Kadıköy'de gece saat 00.00 sıralarında ticari taksi şoförü H.G. Kadıköy Rıhtım Meydanı'ndan taksiye binen ve Kızıltoprak Mahallesi'ne gitmek isteyen yolcuyu alıp hareket etti.
Araç Bağdat Caddesi'ne geldiğinde inmek isteyen yolcu, ücreti fazla bulduğu gerekçesiyle taksiciyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen yolcu, taksi sürücüsünün bacağına ateş edip kaçtı.
H.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı yakalamak çalışma başlattı.
Olayla ilgili konuşan yaralı taksicinin mesai arkadaşı İlyas Pak, “Arkadaşımız TFR plakalı aracı ile Kadıköy’den yolcuyu alıyor, Kızıltoprağa geliyor. Yolcu da inerken para mevzusu oluyor. Arkadaşımızı silahla çekip bacağından vuruyor” ifadelerini kullandı.
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