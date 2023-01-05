https://sputniknews.com.tr/20230105/irakta-kotu-hava-kosullari-nedeniyle-resmi-tatil-ilan-edildi-1065400425.html

Irak’ta kötü hava koşulları nedeniyle resmi tatil ilan edildi

Irak’ta kötü hava koşulları nedeniyle resmi tatil ilan edildi

Irak’ta dünden bu yana etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle bugün resmi tatil ilan edildi. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

irak

resmi tatil

olumsuz hava koşulları

ortadoğu

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Irak’ta kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiye Sudani ülke genelinde etkili olan kötü hava koşulları ve şiddetli yağmur nedeniyle bugünü resmi tatil ilan ettiği duyuruldu.Irak’ın özellikle orta ve güney kesimlerinde dünden bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle birçok kentte sel ve su baskınları meydana geldi.

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irak, resmi tatil, olumsuz hava koşulları, ortadoğu