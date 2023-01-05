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Irak’ta kötü hava koşulları nedeniyle resmi tatil ilan edildi
Irak’ta kötü hava koşulları nedeniyle resmi tatil ilan edildi
Irak’ta dünden bu yana etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle bugün resmi tatil ilan edildi. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T05:05+0300
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dünya
irak
resmi tatil
olumsuz hava koşulları
ortadoğu
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Irak’ta kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiye Sudani ülke genelinde etkili olan kötü hava koşulları ve şiddetli yağmur nedeniyle bugünü resmi tatil ilan ettiği duyuruldu.Irak’ın özellikle orta ve güney kesimlerinde dünden bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle birçok kentte sel ve su baskınları meydana geldi.
https://sputniknews.com.tr/20221216/danimarkada-11-resmi-tatilden-biri-savunma-harcamalari-icin-iptal-edilecek-1064647789.html
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irak, resmi tatil, olumsuz hava koşulları, ortadoğu
irak, resmi tatil, olumsuz hava koşulları, ortadoğu

Irak’ta kötü hava koşulları nedeniyle resmi tatil ilan edildi

05:05 05.01.2023
© AAIrak bayrağı
Irak bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© AA
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Irak’ta dünden bu yana etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle bugün resmi tatil ilan edildi.
Irak’ta kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiye Sudani ülke genelinde etkili olan kötü hava koşulları ve şiddetli yağmur nedeniyle bugünü resmi tatil ilan ettiği duyuruldu.
Irak’ın özellikle orta ve güney kesimlerinde dünden bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle birçok kentte sel ve su baskınları meydana geldi.
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