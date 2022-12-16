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https://sputniknews.com.tr/20221216/danimarkada-11-resmi-tatilden-biri-savunma-harcamalari-icin-iptal-edilecek-1064647789.html
Danimarka'da 11 resmi tatilden biri savunma harcamaları için iptal edilecek
Danimarka'da 11 resmi tatilden biri savunma harcamaları için iptal edilecek
Danimarka'nın yeni koalisyon hükümeti, savunma harcamalarını artırmak için resmi tatili iptal etmeye hazırlanıyor. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T00:51+0300
2022-12-16T00:51+0300
dünya
danimarka
resmi tatil
koalisyon
iptal
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Danimarka medyasındaki haberlere resmi tatilin iptal kararı, Sosyal Demokrat Parti, Liberal Parti ve Ilımlı Parti'den oluşan koalisyon tarafından alındı.Seçimlerin ardından 42 gün süren müzakereler sonrası kurulan koalisyon hükümeti, savunma harcamalarına odaklanacak.Savunma konusunun özellikle Ukrayna'da krizin başlamasıyla ülkede daha fazla gündeme gelmesi dikkati çekiyor.Bu amaçla Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, hükümetin üretkenliği ve ekonomik aktiviteyi artırması için Danimarka'nın 11 resmi tatilinden birini iptal edeceğini duyurdu. Söz konusu kararın ardından 1686'da resmi tatil olarak ilan edilen "Büyük Dua Günü"nün iptal edilmesi bekleniyor.'Savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor'Konuya ilişkin Danimarka basınına konuşan Frederiksen, "Avrupa'da savaş var ve savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu da herkesin biraz daha katkıda bulunmasını gerektirecek" ifadesini kullandı.Söz konusu karar, Danimarka'nın din adamlarından büyük tepki aldı. Kararın etkileri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221215/danimarkada-44-yil-sonra-ilk-kez-orta-yol-koalisyon-hukumeti-kuruldu-1064627078.html
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danimarka, resmi tatil, koalisyon, iptal
danimarka, resmi tatil, koalisyon, iptal

Danimarka'da 11 resmi tatilden biri savunma harcamaları için iptal edilecek

00:51 16.12.2022
© Fotoğraf : Øland BeboerlaugDanimarka bayrak
Danimarka bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© Fotoğraf : Øland Beboerlaug
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Danimarka'nın yeni koalisyon hükümeti, savunma harcamalarını artırmak için resmi tatili iptal etmeye hazırlanıyor.
Danimarka medyasındaki haberlere resmi tatilin iptal kararı, Sosyal Demokrat Parti, Liberal Parti ve Ilımlı Parti'den oluşan koalisyon tarafından alındı.
Seçimlerin ardından 42 gün süren müzakereler sonrası kurulan koalisyon hükümeti, savunma harcamalarına odaklanacak.
Savunma konusunun özellikle Ukrayna'da krizin başlamasıyla ülkede daha fazla gündeme gelmesi dikkati çekiyor.
Bu amaçla Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, hükümetin üretkenliği ve ekonomik aktiviteyi artırması için Danimarka'nın 11 resmi tatilinden birini iptal edeceğini duyurdu. Söz konusu kararın ardından 1686'da resmi tatil olarak ilan edilen "Büyük Dua Günü"nün iptal edilmesi bekleniyor.

'Savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor'

Konuya ilişkin Danimarka basınına konuşan Frederiksen, "Avrupa'da savaş var ve savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu da herkesin biraz daha katkıda bulunmasını gerektirecek" ifadesini kullandı.
Söz konusu karar, Danimarka'nın din adamlarından büyük tepki aldı. Kararın etkileri sürüyor.
Danimarka'da 44 yıl sonra ilk defa sağ ve sol partiler bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
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