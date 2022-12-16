https://sputniknews.com.tr/20221216/danimarkada-11-resmi-tatilden-biri-savunma-harcamalari-icin-iptal-edilecek-1064647789.html

Danimarka'da 11 resmi tatilden biri savunma harcamaları için iptal edilecek

Danimarka'da 11 resmi tatilden biri savunma harcamaları için iptal edilecek

Danimarka'nın yeni koalisyon hükümeti, savunma harcamalarını artırmak için resmi tatili iptal etmeye hazırlanıyor. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T00:51+0300

2022-12-16T00:51+0300

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dünya

danimarka

resmi tatil

koalisyon

iptal

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Danimarka medyasındaki haberlere resmi tatilin iptal kararı, Sosyal Demokrat Parti, Liberal Parti ve Ilımlı Parti'den oluşan koalisyon tarafından alındı.Seçimlerin ardından 42 gün süren müzakereler sonrası kurulan koalisyon hükümeti, savunma harcamalarına odaklanacak.Savunma konusunun özellikle Ukrayna'da krizin başlamasıyla ülkede daha fazla gündeme gelmesi dikkati çekiyor.Bu amaçla Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, hükümetin üretkenliği ve ekonomik aktiviteyi artırması için Danimarka'nın 11 resmi tatilinden birini iptal edeceğini duyurdu. Söz konusu kararın ardından 1686'da resmi tatil olarak ilan edilen "Büyük Dua Günü"nün iptal edilmesi bekleniyor.'Savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor'Konuya ilişkin Danimarka basınına konuşan Frederiksen, "Avrupa'da savaş var ve savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu da herkesin biraz daha katkıda bulunmasını gerektirecek" ifadesini kullandı.Söz konusu karar, Danimarka'nın din adamlarından büyük tepki aldı. Kararın etkileri sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221215/danimarkada-44-yil-sonra-ilk-kez-orta-yol-koalisyon-hukumeti-kuruldu-1064627078.html

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