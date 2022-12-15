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https://sputniknews.com.tr/20221215/danimarkada-44-yil-sonra-ilk-kez-orta-yol-koalisyon-hukumeti-kuruldu-1064627078.html
Danimarka'da 44 yıl sonra ilk kez 'orta yol koalisyon' hükümeti kuruldu
Danimarka'da 44 yıl sonra ilk kez 'orta yol koalisyon' hükümeti kuruldu
Danimarka'da 44 yıl sonra ilk defa sağ ve sol partiler bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurdu. 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T14:49+0300
2022-12-15T14:49+0300
dünya
danimarka
seçim
sağ
sol
hükümet
koalisyon
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Ülkedeki genel seçimlerin ardından Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sağ ve sol partilerin bir araya gelerek oluşturduğu 'orta yol koalisyon' hükümetinin üyelerini açıkladı.Frederiksen'in 42 gün süren müzakerelerin ardından kurulduğunu açıkladığı koalisyon hükümeti, sol görüşlü Sosyal Demokrat Parti, merkez sağ Liberal Parti ve merkeziyetçi Ilımlı Parti'den oluşuyor.Yeni hükümette Liberal Parti Başkanı Jakob Ellemann-Jensen savunma bakanı olurken eski Başbakan Lars Lokke Rasmussen dışişleri bakanlığına getirildi.'Orta yol koalisyon' hükümetinde 23 bakandan 8'i kadın. Bakanların 11'i Frederiksen'in liderliğini yaptığı Sosyal Demokrat Parti, 7'si merkez sağ Liberal Parti, 5'i ise merkeziyetçi Ilımlı Partiden.Koalisyondaki üç parti, 179 koltuklu parlamentoda 89 koltuğa sahip.Danimarka'da en son 1978'de, Sosyal Demokrat Parti ve Liberal Parti koalisyon kurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221102/danimarkanin-sosyal-demokrat-basbakani-vizongate-seciminden-muzaffer-cikti-1062986722.html
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danimarka, seçim, sağ, sol, hükümet, koalisyon
danimarka, seçim, sağ, sol, hükümet, koalisyon

Danimarka'da 44 yıl sonra ilk kez 'orta yol koalisyon' hükümeti kuruldu

14:49 15.12.2022
© AFP 2022 / MADS CLAUS RASMUSSENDanimarka'da 44 yıl sonra ilk defa sağ ve sol partiler bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurdu.
Danimarka'da 44 yıl sonra ilk defa sağ ve sol partiler bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© AFP 2022 / MADS CLAUS RASMUSSEN
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Danimarka'da 44 yıl sonra ilk defa sağ ve sol partiler bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurdu.
Ülkedeki genel seçimlerin ardından Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sağ ve sol partilerin bir araya gelerek oluşturduğu 'orta yol koalisyon' hükümetinin üyelerini açıkladı.
Frederiksen'in 42 gün süren müzakerelerin ardından kurulduğunu açıkladığı koalisyon hükümeti, sol görüşlü Sosyal Demokrat Parti, merkez sağ Liberal Parti ve merkeziyetçi Ilımlı Parti'den oluşuyor.
Yeni hükümette Liberal Parti Başkanı Jakob Ellemann-Jensen savunma bakanı olurken eski Başbakan Lars Lokke Rasmussen dışişleri bakanlığına getirildi.
'Orta yol koalisyon' hükümetinde 23 bakandan 8'i kadın. Bakanların 11'i Frederiksen'in liderliğini yaptığı Sosyal Demokrat Parti, 7'si merkez sağ Liberal Parti, 5'i ise merkeziyetçi Ilımlı Partiden.
Koalisyondaki üç parti, 179 koltuklu parlamentoda 89 koltuğa sahip.
Danimarka'da en son 1978'de, Sosyal Demokrat Parti ve Liberal Parti koalisyon kurmuştu.
Danimarka'nın Sosyal Demokrat Başbakanı Mette Frederiksen, erken seçim zaferinin ardından, Çok heyecanlı ve gururluyum. 20 yılda en iyi seçim sonucumuzu elde ettik dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
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Danimarka'nın Sosyal Demokrat Başbakanı, 'vizongate' seçiminden muzaffer çıktı
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