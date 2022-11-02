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https://sputniknews.com.tr/20221102/danimarkanin-sosyal-demokrat-basbakani-vizongate-seciminden-muzaffer-cikti-1062986722.html
Danimarka'nın Sosyal Demokrat Başbakanı, 'vizongate' seçiminden muzaffer çıktı
Danimarka'nın Sosyal Demokrat Başbakanı, 'vizongate' seçiminden muzaffer çıktı
Pandeminin zirvesinde 17 milyon vizonu katlettirmesinin yasal dayanağının olmadığının belirlenmesine gelen tepkiler üzerine erken seçim ilan eden Danimarka... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T15:38+0300
2022-11-02T16:36+0300
dünya
mette frederiksen
danimarka
sosyal demokrat parti
merkez
sol
ittifak
vizon
katliam
itlaf
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İskandinav ülkelerinden İsveç'te erken seçim Sosyal Demokratların iktidardan gitmesi ve yerine sağ siyasi yelpazenin en ucunun verdiği destek sayesinde sağcı hükümetin gelmesiyle sonuçlanırken, Danimarka'da Sosyal Demokratlar iktidarda kalmayı becerdi. Başbakan Mette Frederiksen açısından güven oylaması niteliğindeki erken seçimin ilk sonuçlarına göre, Frederiksen'in Sosyal Demokratları en fazla oy alan parti olurken, merkez sol ittifak da parlamento çoğunluğunu elde etti. Açık arayla en büyük partiYüzde 27.5'le oyların dörtte birinden fazlasını toplayan Sosyal Demokratlar, milletvekili sayısını 2 artırarak son 20 yılın en iyi sonucuna imza attı. Böylece Jakob Ellemann-Jensen'in Liberallerinin başını çektiği merkez sağdaki 'mavi blok'un bileğini büken 'kırmızı blok', hükümet kurmak için gereken 90 milletvekilliğine ulaştı. Danimarka anakarasında 87 sandalye kazanan kırmızı blok, buna Faroe Adaları'ndan bir sandalye ve geleneksel olarak solcu adayları seçen Grönland'dan iki sandalyeyi ekledi. İstifa edip geniş katılımlı hükümet kuracakSonuçlara rağmen başbakanlık görevinden istifasını yarın kraliçeye sunacağını söyleyen kadın lider, yeni hükümet için diğer partilerle temaslarda bulunacağını belirterek daha geniş katılımlı hükümet kuracağının sinyallerini verdi.Frederiksen, pandeminin zirvesinde ülke çapındaki kürk çiftliklerinde vizon itlafı yaptırmasını eleştiren raporun yayımlanması sonrası ekim ayında erken seçim çağrısı yapmak zorunda kalmıştı. Rapora göre vizon itlafı emri yasadışıydıRaporda, hükümetin 2020'de 17 milyon vizonun öldürülmesi emrinin 'yasal dayanağının olmadığı' tespit edildi. O dönemde vizonda bulunan mutasyona uğramış bir koronavirüs formunun aşı arayışını başarısızlığa uğratacağından korkuluyordu. Rapor, Frederiksen'in itlaf emrinin 'yasadışı olduğunu bilmediği' sonucuna varsa da koalisyon hükümetini sarstı. Koalisyondaki partilerden biri, Frederiksen genel seçim çağrısı yapmazsa hükümete desteğini geri çekmekle tehdit etti.Anahtar isim eski başbakan Rasmussen Öte yandan oyların yüzde 9'unu alarak seçimden 3. çıkan ve 16 milletvekilliği kazanan Ilımlılar Partisi'nin lideri Lars Lokke Rasmussen'in yeni hükümette belirleyici rol oynaması bekleniyor.İki dönem başbakanlık yapan ve 2019 seçim yenilgisi sonrası Liberal Parti'den ayrılarak 5 ay önce Ilımlılar Partisi'ni kuran Rasmussen'in ittifak lideri olarak Frederiksen'in hükümet kurma girişimine desteği var. Ancak bugüne kadar yeni başbakan olarak kimi görmek istediğini veya başbakanlığa talip olup olmadığını açık etmedi.
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mette frederiksen, danimarka, sosyal demokrat parti, merkez, sol, ittifak, vizon, katliam, itlaf, rapor, yasadışı, erken seçim
mette frederiksen, danimarka, sosyal demokrat parti, merkez, sol, ittifak, vizon, katliam, itlaf, rapor, yasadışı, erken seçim

Danimarka'nın Sosyal Demokrat Başbakanı, 'vizongate' seçiminden muzaffer çıktı

15:38 02.11.2022 (güncellendi: 16:36 02.11.2022)
© AA / Sergei Gapon/AADanimarka'nın Sosyal Demokrat Başbakanı Mette Frederiksen, erken seçim zaferinin ardından, "Çok heyecanlı ve gururluyum. 20 yılda en iyi seçim sonucumuzu elde ettik" dedi.
Danimarka'nın Sosyal Demokrat Başbakanı Mette Frederiksen, erken seçim zaferinin ardından, Çok heyecanlı ve gururluyum. 20 yılda en iyi seçim sonucumuzu elde ettik dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© AA / Sergei Gapon/AA
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Pandeminin zirvesinde 17 milyon vizonu katlettirmesinin yasal dayanağının olmadığının belirlenmesine gelen tepkiler üzerine erken seçim ilan eden Danimarka Başbakanı Frederiksen, Sosyal Demokrat Parti'ye sandıkta son 20 yılın en iyi sonucunu kazandırdı.
İskandinav ülkelerinden İsveç'te erken seçim Sosyal Demokratların iktidardan gitmesi ve yerine sağ siyasi yelpazenin en ucunun verdiği destek sayesinde sağcı hükümetin gelmesiyle sonuçlanırken, Danimarka'da Sosyal Demokratlar iktidarda kalmayı becerdi.
Başbakan Mette Frederiksen açısından güven oylaması niteliğindeki erken seçimin ilk sonuçlarına göre, Frederiksen'in Sosyal Demokratları en fazla oy alan parti olurken, merkez sol ittifak da parlamento çoğunluğunu elde etti.
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Açık arayla en büyük parti

Yüzde 27.5'le oyların dörtte birinden fazlasını toplayan Sosyal Demokratlar, milletvekili sayısını 2 artırarak son 20 yılın en iyi sonucuna imza attı. Böylece Jakob Ellemann-Jensen'in Liberallerinin başını çektiği merkez sağdaki 'mavi blok'un bileğini büken 'kırmızı blok', hükümet kurmak için gereken 90 milletvekilliğine ulaştı. Danimarka anakarasında 87 sandalye kazanan kırmızı blok, buna Faroe Adaları'ndan bir sandalye ve geleneksel olarak solcu adayları seçen Grönland'dan iki sandalyeyi ekledi.

İstifa edip geniş katılımlı hükümet kuracak

Sonuçlara rağmen başbakanlık görevinden istifasını yarın kraliçeye sunacağını söyleyen kadın lider, yeni hükümet için diğer partilerle temaslarda bulunacağını belirterek daha geniş katılımlı hükümet kuracağının sinyallerini verdi.
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Frederiksen, pandeminin zirvesinde ülke çapındaki kürk çiftliklerinde vizon itlafı yaptırmasını eleştiren raporun yayımlanması sonrası ekim ayında erken seçim çağrısı yapmak zorunda kalmıştı.

Rapora göre vizon itlafı emri yasadışıydı

Raporda, hükümetin 2020'de 17 milyon vizonun öldürülmesi emrinin 'yasal dayanağının olmadığı' tespit edildi. O dönemde vizonda bulunan mutasyona uğramış bir koronavirüs formunun aşı arayışını başarısızlığa uğratacağından korkuluyordu.
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Rapor, Frederiksen'in itlaf emrinin 'yasadışı olduğunu bilmediği' sonucuna varsa da koalisyon hükümetini sarstı. Koalisyondaki partilerden biri, Frederiksen genel seçim çağrısı yapmazsa hükümete desteğini geri çekmekle tehdit etti.

Anahtar isim eski başbakan Rasmussen

Öte yandan oyların yüzde 9'unu alarak seçimden 3. çıkan ve 16 milletvekilliği kazanan Ilımlılar Partisi'nin lideri Lars Lokke Rasmussen'in yeni hükümette belirleyici rol oynaması bekleniyor.
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İki dönem başbakanlık yapan ve 2019 seçim yenilgisi sonrası Liberal Parti'den ayrılarak 5 ay önce Ilımlılar Partisi'ni kuran Rasmussen'in ittifak lideri olarak Frederiksen'in hükümet kurma girişimine desteği var. Ancak bugüne kadar yeni başbakan olarak kimi görmek istediğini veya başbakanlığa talip olup olmadığını açık etmedi.
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