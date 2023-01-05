https://sputniknews.com.tr/20230105/cin-hong-kongdan-gelen-yolculara-8-ocaktan-itibaren-karantina-uygulamayacak-1065429255.html

Çin, Hong Kong'dan gelen yolculara 8 Ocak'tan itibaren karantina uygulamayacak

Çin, Hong Kong'dan gelen yolculara 8 Ocak'tan itibaren karantina uygulamayacak

Çin, Kovid-19 bağlantılı sınır tedbirlerini gevşeteceğini açıklamasının ardından Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden ana karaya seyahat eden yolculara da 8... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T19:24+0300

2023-01-05T19:24+0300

2023-01-05T19:29+0300

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kovid-19

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Devlet Konseyi'ne bağlı Müşterek Salgın Önleme ve Koruma Mekanizması'nın açıklamasında, Hong Kong'dan seyahat eden yolcuların 8 Ocak'tan itibaren yalnızca 48 saat içinde yapılmış PCR testlerinin negatif sonucunu göstererek Çin'e gelebilecekleri belirtildi.Açıklamada, yüksek ateş gibi Kovid-19 belirtisi gösteren yolculara sınırda antijen testi yapılacağı, hafif hastalık belirtisi gösteren veya hiç göstermeyenlerin evlerinde karantinada kalmalarına izin verileceği, ağır hastalık tablosu sergileyenlere ise hastanede tedavi edilmelerinin "tavsiye edileceği" bildirildi.Böylece Kovid-19 salgını nedeniyle Hong Kong ile ana kara arasında seyahatlerdeki zorunlu karantina uygulaması sona erdirilmiş oldu.Sınırlar, 3 yıla yakın süre sonra açılıyorKovid-19 salgınının başlamasının ardından Mart 2022'de vizeleri iptal eden, sınırlarını kapatan ve uçuşlara sınırlama getiren Çin, salgının 3. yılı biterken kapılarını yeniden dünyada açmaya karar vermişti.Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık'ta Kovid-19'un 8 Ocak 2023'ten itibaren "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele alınmasına son verileceğini, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu.Dışişleri Bakanlığı, yeni uygulamayla yurt dışından gelen yolcuların, seyahat öncesi Çin'in büyükelçilik ve konsolosluklarından sağlık kodu almak zorunda olmayacağını, varışlarında pozitif olsalar dahi merkezi karantinada tutulmayacaklarını bildirmişti.Ulusal Göçmenlik İdaresi, Çin vatandaşlarının, salgın nedeniyle askıya alınan standart pasaport başvuru ve onay süreçlerinin olağan akışına döneceğini açıklamıştı.Sivil Havacılık İdaresi de salgın yüzünden uluslararası uçuşlara getirilen sefer ve yolcu sayısı kısıtlamalarının artık uygulanmayacağını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221227/cin-yurt-disindan-gelenlere-yonelik-kovid-19-kisitlamalarini-kaldirdi-1065082427.html

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