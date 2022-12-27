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Çin, yurt dışından gelenlere yönelik Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı
Çin, yurt dışından gelenlere yönelik Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı
Çin, yurt dışından gelen yolcuların bundan böyle büyükelçilik ve konsolosluklardan sağlık kodu almak zorunda olmadığını duyurdu. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T10:02+0300
2022-12-27T10:02+0300
dünya
koronavirüs
çin
kovid-19
vaka
kısıtlama
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Çin, yurt dışından gelenlere yönelik Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yolcuların bundan böyle seyahatleri öncesinde Çin büyükelçilikleri ve konsolosluklarından sağlık kodu almak zorunda olmadığı belirtildi.Açıklamada, yolcuların seyahatlerinden 48 saat önce Kovid-19 testi yaptırması, test sonucunun pozitif olması halinde negatife dönene dek seyahatlerini iptal etmesi tavsiye edildi.Sağlık durumunda değişim görülen ve ateş belirtisi olan yolculara gümrükte antijen testi yapılacağı ve pozitif iseler, sağlık durumlarına göre evde karantinada kalmaları veya hastanede tedavi edilmelerinin isteneceği kaydedildi.Yeni düzenleme, halen yurt dışından gelen yolculara uygulanan 5 gün zorunlu merkezi karantina artı 3 gün evde tıbbi gözetim uygulamasının sona erdiği anlamına geliyor.Çin, Kovid-19 politikasındaki yön değişikliğinin yeni bir işareti olarak 'A kategorisi salgın hastalık' tanımı çerçevesindeki salgın kontrol ve önleme uygulamalarına son vereceğini bildirmişti.Ulusal Sağlık Komisyonu, dün yerel sağlık kurumları ve hastanelere gönderdiği talimatta, 8 Ocak 2023'ten itibaren 'B kategorisi salgın hastalık' tanımı çerçevesindeki uygulamalara geçiş için hazırlıklarını tamamlamasını istemişti.Yeni uygulama ile Kovid-19, Çin'in Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası kapsamında 'karantina altına alınacak salgın hastalık' statüsünden çıkarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221226/cin-koronavirus-vaka-sayilarini-gunluk-olarak-aciklamayi-birakti-1065009889.html
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koronavirüs, çin, kovid-19, vaka, kısıtlama
koronavirüs, çin, kovid-19, vaka, kısıtlama

Çin, yurt dışından gelenlere yönelik Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı

10:02 27.12.2022
© AAÇin - Koronavirüs - Kovid-19
Çin - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© AA
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Çin, yurt dışından gelen yolcuların bundan böyle büyükelçilik ve konsolosluklardan sağlık kodu almak zorunda olmadığını duyurdu.
Çin, yurt dışından gelenlere yönelik Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yolcuların bundan böyle seyahatleri öncesinde Çin büyükelçilikleri ve konsolosluklarından sağlık kodu almak zorunda olmadığı belirtildi.
Açıklamada, yolcuların seyahatlerinden 48 saat önce Kovid-19 testi yaptırması, test sonucunun pozitif olması halinde negatife dönene dek seyahatlerini iptal etmesi tavsiye edildi.
Sağlık durumunda değişim görülen ve ateş belirtisi olan yolculara gümrükte antijen testi yapılacağı ve pozitif iseler, sağlık durumlarına göre evde karantinada kalmaları veya hastanede tedavi edilmelerinin isteneceği kaydedildi.
Yeni düzenleme, halen yurt dışından gelen yolculara uygulanan 5 gün zorunlu merkezi karantina artı 3 gün evde tıbbi gözetim uygulamasının sona erdiği anlamına geliyor.
Çin, Kovid-19 politikasındaki yön değişikliğinin yeni bir işareti olarak 'A kategorisi salgın hastalık' tanımı çerçevesindeki salgın kontrol ve önleme uygulamalarına son vereceğini bildirmişti.
Ulusal Sağlık Komisyonu, dün yerel sağlık kurumları ve hastanelere gönderdiği talimatta, 8 Ocak 2023'ten itibaren 'B kategorisi salgın hastalık' tanımı çerçevesindeki uygulamalara geçiş için hazırlıklarını tamamlamasını istemişti.
Yeni uygulama ile Kovid-19, Çin'in Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası kapsamında 'karantina altına alınacak salgın hastalık' statüsünden çıkarıldı.
Çin'de Omicron varyantının tetiklediği koronavirüs salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'daki karantina bölgeleri dışında 'sıfır Kovid' hedefine ulaşıldığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
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