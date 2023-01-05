https://sputniknews.com.tr/20230105/bingol-aile-ve-sosyal-hizmetler-il-mudurlugu--cinsel-istismar-iddialarina-iliskin-aciklama-yapti-1065397340.html

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama yaptı

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama yaptı

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Sevgi Evleri'nde cinsel istismar iddialarına ilişkin, “İller Bankası Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğümüzde... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T00:57+0300

2023-01-05T00:57+0300

2023-01-05T00:57+0300

türkiye

bingöl

çocuk istismarı

sevgi evleri çocuk yuvası

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Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İl Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlardan biri ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde, 'Korkunç İddia: Bingöl Sevgi Evlerinde 8 çocuğa tecavüz edildi, savcılık takipsizlik verdi' başlıklı haberlere ilişkin olarak Müdürlüğümüzce açıklama yapılması gereği duyulmuştur. İller Bankası Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğümüzde yaşamlarını idame ettirmekte olan bazı çocuklarımızın karıştığı iddia edilen cinsel istismar vakasına ilişkin iddialar kesinlikle kasıtlıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bu kapsamda kuruluşlarımızda iddia edildiği üzere herhangi bir istismar vakası yaşanmamış, yaşanan herhangi bir istismar vakası örtbas edilmemiş, dolayısıyla hiçbir personele mobbing veya tehdit söz konusu olmamış ve Müdürlüğümüze ait herhangi bir dosyaya Savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmemiştir. Devletimizin bakım ve koruması altında olan ve büyük bir özenle hayata hazırladığımız çocuklarımızı itham eden ve gelişimlerine olumsuz etkide bulunacak bu tür haber ve paylaşımları kasıtlı buluyor ve esefle karşılıyoruz. Çocuklarımızın yüksek menfaatleri adına, söz konusu asılsız iddialarla ilgili olarak gerekli mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230103/cocuk-istismarinin-onlenmesine-iliskin-arastirma-komisyonu-kurulmasi-tbmmde-kabul-edildi-1065344113.html

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