https://sputniknews.com.tr/20230103/cocuk-istismarinin-onlenmesine-iliskin-arastirma-komisyonu-kurulmasi-tbmmde-kabul-edildi-1065344113.html
Çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması TBMM'de kabul edildi
Çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması TBMM'de kabul edildi
6 yaşında bir kız çocuğunun cinsel istismara uğraması olayı ile her türlü çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması, TBMM Genel... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T20:34+0300
2023-01-03T20:34+0300
2023-01-03T21:22+0300
son dakika
çocuk istismarı
tbmm
türkiye
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TBMM Genel Kurulu’nda 5 siyasi partinin çocuk istismarının önlenmesine yönelik önergeleri görüşüldü. Birleştirilerek yapılan görüşmelerin sonunda çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.
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son dakika, çocuk istismarı, tbmm
son dakika, çocuk istismarı, tbmm
Çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması TBMM'de kabul edildi
20:34 03.01.2023 (güncellendi: 21:22 03.01.2023) Abone ol
6 yaşında bir kız çocuğunun cinsel istismara uğraması olayı ile her türlü çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu’nda 5 siyasi partinin çocuk istismarının önlenmesine yönelik önergeleri görüşüldü.
Birleştirilerek yapılan görüşmelerin sonunda çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.