https://sputniknews.com.tr/20230103/cocuk-istismarinin-onlenmesine-iliskin-arastirma-komisyonu-kurulmasi-tbmmde-kabul-edildi-1065344113.html

Çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması TBMM'de kabul edildi

Çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması TBMM'de kabul edildi

6 yaşında bir kız çocuğunun cinsel istismara uğraması olayı ile her türlü çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması, TBMM Genel... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T20:34+0300

2023-01-03T20:34+0300

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çocuk istismarı

tbmm

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TBMM Genel Kurulu’nda 5 siyasi partinin çocuk istismarının önlenmesine yönelik önergeleri görüşüldü. Birleştirilerek yapılan görüşmelerin sonunda çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

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son dakika, çocuk istismarı, tbmm