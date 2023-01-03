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https://sputniknews.com.tr/20230103/cocuk-istismarinin-onlenmesine-iliskin-arastirma-komisyonu-kurulmasi-tbmmde-kabul-edildi-1065344113.html
Çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması TBMM'de kabul edildi
Çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması TBMM'de kabul edildi
6 yaşında bir kız çocuğunun cinsel istismara uğraması olayı ile her türlü çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması, TBMM Genel... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T20:34+0300
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son dakika
çocuk istismarı
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TBMM Genel Kurulu’nda 5 siyasi partinin çocuk istismarının önlenmesine yönelik önergeleri görüşüldü. Birleştirilerek yapılan görüşmelerin sonunda çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.
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son dakika, çocuk istismarı, tbmm
son dakika, çocuk istismarı, tbmm

Çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması TBMM'de kabul edildi

20:34 03.01.2023 (güncellendi: 21:22 03.01.2023)
© AASanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AA
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6 yaşında bir kız çocuğunun cinsel istismara uğraması olayı ile her türlü çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu’nda 5 siyasi partinin çocuk istismarının önlenmesine yönelik önergeleri görüşüldü.
Birleştirilerek yapılan görüşmelerin sonunda çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.
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