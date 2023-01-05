https://sputniknews.com.tr/20230105/bakanlik-yanitladi-15-soruda-yeni-evim-kampanyasina-iliskin-merak-edilenler-1065430443.html

Bakanlık yanıtladı: 15 soruda 'Yeni Evim Kampanyası'na ilişkin merak edilenler

Bakanlık yanıtladı: 15 soruda 'Yeni Evim Kampanyası'na ilişkin merak edilenler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, orta gelirlilere yönelik 'Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim' kampanyası ile ilgili merak edilen 15... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T20:07+0300

2023-01-05T20:07+0300

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türkiye

murat kurum

yeni evim kampanyası

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen Yeni Evim Kampanyası'na ilişkin merak edilen 15 sorunun yanıtını paylaştı.Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kampanyamıza ilgi büyük. Dünden bu yana da çok soru alıyoruz. En çok merak edilenleri yanıtladık" ifadelerini kullandı.Kampanyaya ilişkin merak edilen 15 soru ve yanıtları şöyle:Soru: Yeni Evim Kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak?Soru: Peşinat ödenecek mi?Soru: Kampanyaya ikinci el evler dahil olacak mı?Soru: Ödeme planı nasıl olacak?Soru: Projede yaş sınırı olacak mı?Soru: İstanbul'da oturan, Ankara'dan ev alabilecek mi?Soru: Hanede eşlerden birinin konutu olması halinde başvuru yapılabiliyor mu?Soru: Evler satılabilecek mi?Soru: Daha önce ev alıp satan biri, şu anda evi yoksa kampanyadan yararlanabilir mi?Soru: Proje ne zaman başlayacak?Soru: Başvurular nasıl olacak?Soru: Başvuru ücreti olacak mı?Soru: Yapımı devam eden konut, kampanya kapsamına dahil mi?Soru: TOKİ kampanyalarında olduğu gibi bu kampanyada da kura çekilişi olacak mı?Soru: Babadan-dededen ev kalan bir vatandaş, kampanyadan faydalanabilecek mi?

https://sputniknews.com.tr/20230102/orta-gelirliye-yonelik-konut-kampanyasina-dair-detaylar-4-ocak-carsamba-gunu-aciklanacak-1065303269.html

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