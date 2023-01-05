https://sputniknews.com.tr/20230105/amazon-18-binden-fazla-calisani-isten-cikarmayi-planliyor-1065408154.html

Amazon 18 binden fazla çalışanı işten çıkarmayı planlıyor

Amazon 18 binden fazla çalışanı işten çıkarmayı planlıyor

E-ticaret devi Amazon, birkaç ay önce duyurduğu işten çıkarmalara başladı. Şirketin CEO'su Andy Jassy, 18 binden fazla çalışanın kovulacağını açıkladı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T11:10+0300

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dünya

amazon

işten çıkarma

andy jassy

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ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon'un Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, 18 binden fazla çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu.Jassy, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, "Kasımda ve bugün açıkladığımız rakamlara göre, 18 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Bazı birimlerin işten çıkarmalardan etkileneceğini kaydeden Jassy ancak işlerine son verilecek kişilerin çoğunluğunun Amazon mağazaları ile kişiler, deneyim ve teknoloji (PXT) organizasyonunda olduklarını belirtti.Jassy, işten çıkarılan çalışanlara tazminatlar ve geçici süreli sağlık sigortaları primlerinin ödenmesi gibi bazı desteklerinin olacağını kaydetti.Kasımda şirket, büyük çaplı işten çıkarmalara başlayacağını duyurmuştu. Eylül ayı verilerine göre, Amazon'un 1.5 milyon çalışanı bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230105/abdli-yazilim-devi-calisanlarinin-yuzde-10unu-isten-cikaracak-1065401032.html

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amazon, işten çıkarma, andy jassy