https://sputniknews.com.tr/20230105/ak-partide-secim-beyannamesi-hazirliklari-yapiliyor-1065423060.html
AK Parti’de seçim beyannamesi hazırlıkları yapılıyor
AK Parti’de seçim beyannamesi hazırlıkları yapılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimin öne alınacağı açıklaması ile AK Parti’de seçim beyannamesi hazırlıklarına hız verildi. AK Parti Genel Başkan... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T15:46+0300
2023-01-05T15:46+0300
2023-01-05T15:46+0300
politika
ak parti
mhp
cumhur ittifakı
erken seçim
beyanname
recep tayyip erdoğan
numan kurtulmuş
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Seçimlerin öne alınmasının gündeme gelmesi sonrasında, siyasi partiler çalışmalarına hız verdi. Altılı masanın kurmaylarının seçim beyannamesini hazırlayarak genel başkanlarına sunmasının ardından, AK Parti’de de çalışmalara hız verildi.Yaklaşık bir yıl önce AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un başkanlığında oluşturulana strateji heyeti çalışmalarını yoğunlaştırdı. Her salı bir araya gelen heyet AK Parti’nin seçim beyannameleri hazırlıklarını yapıyor.Geçmiş beyannameler gözden geçiriliyorAK Parti kurmayları çalışmalarına, partinin 20 yıllık tarihinde açıkladığı seçim beyannamelerini gözden geçirerek başladı. AK Parti’nin ilk girdiği 2002 yılından başlayarak 2007, 2015, 2018 seçimlerinde neleri vaat ettiği, bu vaatlerin hangilerinin yerine getirildiği, hangilerinin eksik kaldığı değerlendirildi. Bu konuda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir sunum gerçekleştirildi.Seçim vizyonu 'Türkiye Yüz Yılı' olarak belirlenmiştiAK Parti Türkiye Vizyonunu 28 Ekim’de açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan vizyon belgesi “Türkiye Yüz Yılı” sloganı üzerine kurulmuştu. AK Parti’nin seçim beyannamesinin de yine “Türkiye Yüz Yılı” vurgusu üzerine kurulması planlanıyor.Sahadan gelen raporlar değerlendirilecekAK Parti’nin seçim beyannamesi oluşturulurken sahada çalışma yapan milletvekilleri ile il ve ilçe örgütlerinden gelen raporlar da değerlendirilecek. Parti teşkilatlarının saha çalışmalarında vatandaşa öncelikli beklentilerini sorması ve bunu genel merkeze iletmeleri istendiği öğrenildi.Seçim takvimine göre beyanname açıklanacakAK Parti’nin seçim beyannamesi çalışması seçim kararının alınması ve YSK’nın seçim takvimini açıklaması ile birlikte kamuoyu ile paylaşılacak. Beyannameyi Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230104/altili-masa-2-bin-200-maddelik-ortak-politika-belgesini-hazirladi-1065363485.html
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ak parti, mhp, cumhur ittifakı, erken seçim, beyanname, recep tayyip erdoğan, numan kurtulmuş
ak parti, mhp, cumhur ittifakı, erken seçim, beyanname, recep tayyip erdoğan, numan kurtulmuş
AK Parti’de seçim beyannamesi hazırlıkları yapılıyor
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Özel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimin öne alınacağı açıklaması ile AK Parti’de seçim beyannamesi hazırlıklarına hız verildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un başkanlığında strateji heyeti seçim beyannamesi üzerinde çalışma yürütüyor.
Seçimlerin öne alınmasının gündeme gelmesi sonrasında, siyasi partiler çalışmalarına hız verdi. Altılı masanın kurmaylarının seçim beyannamesini hazırlayarak genel başkanlarına sunmasının ardından, AK Parti’de de çalışmalara hız verildi.
Yaklaşık bir yıl önce AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un başkanlığında oluşturulana strateji heyeti çalışmalarını yoğunlaştırdı. Her salı bir araya gelen heyet AK Parti’nin seçim beyannameleri hazırlıklarını yapıyor.
Geçmiş beyannameler gözden geçiriliyor
AK Parti kurmayları çalışmalarına, partinin 20 yıllık tarihinde açıkladığı seçim beyannamelerini gözden geçirerek başladı. AK Parti’nin ilk girdiği 2002 yılından başlayarak 2007, 2015, 2018 seçimlerinde neleri vaat ettiği, bu vaatlerin hangilerinin yerine getirildiği, hangilerinin eksik kaldığı değerlendirildi. Bu konuda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir sunum gerçekleştirildi.
Seçim vizyonu 'Türkiye Yüz Yılı' olarak belirlenmişti
AK Parti Türkiye Vizyonunu 28 Ekim’de açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan vizyon belgesi “Türkiye Yüz Yılı” sloganı üzerine kurulmuştu. AK Parti’nin seçim beyannamesinin de yine “Türkiye Yüz Yılı” vurgusu üzerine kurulması planlanıyor.
Sahadan gelen raporlar değerlendirilecek
AK Parti’nin seçim beyannamesi oluşturulurken sahada çalışma yapan milletvekilleri ile il ve ilçe örgütlerinden gelen raporlar da değerlendirilecek. Parti teşkilatlarının saha çalışmalarında vatandaşa öncelikli beklentilerini sorması ve bunu genel merkeze iletmeleri istendiği öğrenildi.
Seçim takvimine göre beyanname açıklanacak
AK Parti’nin seçim beyannamesi çalışması seçim kararının alınması ve YSK’nın seçim takvimini açıklaması ile birlikte kamuoyu ile paylaşılacak. Beyannameyi Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması öngörülüyor.