Ahmet Hakan, Eda Taşpınar soruşturmasını eleştirdi: 'Abdülhamid döneminde bile soruşturma açılmamış'

"Resimde... Mihrap var. Osmanlı döneminin Eda Taşpınar’ını andıran bir kadın var. Kadın bir rahlenin üzerine oturtulmuş. Kadının ayaklarının altına kutsal olup olmadıkları belli olmayan kitaplar serpiştirilmiş. Osman Hamdi Bey bu resmi yaptığında devir Abdülhamid devri... Osman Hamdi Bey’e bu resim nedeniyle herhangi bir soruşturma açılmamış. Kadılar devreye girmemiş yani. Ama kınayan kınamıştır, mesele eden mesele etmiştir, tevil eden tevil etmiştir, savunan savunmuştur. İbadet edilen tarihi bir mescidi, Instagram fotoğraf stüdyosuna dönüştürmek, tabii ki büyük bir münasebetsizlik. Eda Taşpınar’ın yaptığı tabii ki kınanır. “Bu yaptığın ayıp” denir. “Kutsala hiç mi saygın yok?” denir. “Seni protesto ediyorum” denir. Anında soruşturma açmak, savcılığa çekmek, ifade almak falan. Bunlar çok fazla değil mi? Abdülhamid döneminde bile yapılmayan şeyleri yapmaya ne gerek var ki?"