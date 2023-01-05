https://sputniknews.com.tr/20230105/ahmet-hakan-eda-taspinar-sorusturmasini-elestirdi-abdulhamid-doneminde-bile-sorusturma-acilmamis-1065406740.html
Ahmet Hakan, Eda Taşpınar soruşturmasını eleştirdi: 'Abdülhamid döneminde bile soruşturma açılmamış'
Ahmet Hakan, Eda Taşpınar soruşturmasını eleştirdi: 'Abdülhamid döneminde bile soruşturma açılmamış'
Ahmet Hakan, Eda Taşpınar'ın Mescit'te fotoğraf çektirdikten sonra hakkında soruşturma açılmasını ve ifadesinin alınmasını eleştirdi ve "Anında soruşturma... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T09:52+0300
2023-01-05T09:52+0300
2023-01-05T09:52+0300
yaşam
türkiye
mahkeme
mescit
eda taşpınar
osman hamdi bey
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Eda Taşpınar hakkında açılan soruşturmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.Osman Hamdi Bey’in “Mihrap” adlı ünlü resmini örnek gösteren Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230104/eda-taspinar-savcilikta-supheli-sifatiyla-ifade-verdi-ibadethane-oldugunu-bilmiyordum-1065380906.html
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türkiye, mahkeme, mescit, eda taşpınar, osman hamdi bey
türkiye, mahkeme, mescit, eda taşpınar, osman hamdi bey
Ahmet Hakan, Eda Taşpınar soruşturmasını eleştirdi: 'Abdülhamid döneminde bile soruşturma açılmamış'
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Ahmet Hakan, Eda Taşpınar'ın Mescit'te fotoğraf çektirdikten sonra hakkında soruşturma açılmasını ve ifadesinin alınmasını eleştirdi ve "Anında soruşturma açmak, savcılığa çekmek, ifade almak falan. Bunlar çok fazla değil mi? Abdülhamid döneminde bile yapılmayan şeyleri yapmaya ne gerek var ki?" ifadelerini kullandı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Eda Taşpınar hakkında açılan soruşturmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.
Osman Hamdi Bey’in “Mihrap” adlı ünlü resmini örnek gösteren Hakan, yazısında
şu ifadeleri kullandı:
"Resimde... Mihrap var. Osmanlı döneminin Eda Taşpınar’ını andıran bir kadın var. Kadın bir rahlenin üzerine oturtulmuş. Kadının ayaklarının altına kutsal olup olmadıkları belli olmayan kitaplar serpiştirilmiş. Osman Hamdi Bey bu resmi yaptığında devir Abdülhamid devri... Osman Hamdi Bey’e bu resim nedeniyle herhangi bir soruşturma açılmamış. Kadılar devreye girmemiş yani. Ama kınayan kınamıştır, mesele eden mesele etmiştir, tevil eden tevil etmiştir, savunan savunmuştur. İbadet edilen tarihi bir mescidi, Instagram fotoğraf stüdyosuna dönüştürmek, tabii ki büyük bir münasebetsizlik. Eda Taşpınar’ın yaptığı tabii ki kınanır. “Bu yaptığın ayıp” denir. “Kutsala hiç mi saygın yok?” denir. “Seni protesto ediyorum” denir. Anında soruşturma açmak, savcılığa çekmek, ifade almak falan. Bunlar çok fazla değil mi? Abdülhamid döneminde bile yapılmayan şeyleri yapmaya ne gerek var ki?"