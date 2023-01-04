https://sputniknews.com.tr/20230104/zincir-marketlerdeki-fiyat-indirimlerine-carrefoursa-da-katildi-1065391225.html

Zincir marketlerdeki fiyat indirimlerine CarrefourSA da katıldı

Zincir marketlerdeki fiyat indirimlerine CarrefourSA da katıldı

CarrefourSA, ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe yüzde 20'den yüzde 40'a varan indirimler uygulayacak. 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T21:59+0300

2023-01-04T21:59+0300

2023-01-04T22:08+0300

carrefoursa

market

ekonomi

indirim

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CarrefourSA, 20 bin üründe yüzde 20'den yüzde 40'a varan indirim uygulama kararı aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen günlerde yaptığı açıklamada, bakıldığında piyasadaki mevcut fiyatların artık içselleştirildiğini ve bunun üzerine gelecek fiyat artışlarının artık makul kabul edilemeyeceğini belirterek, gıda perakendecileriyle görüştüğünü bildirmişti. Gerek ulusal gerekse yerel marketlere fiyatların belli bir süre arttırılmaması veya sabitlenmesi noktasında çağrıda bulunan Nebati, "Biz her türlü katkıyı sağlamaya hazırız" ifadesini kullanmıştı.Nebati'nin çağrısının ardından İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Altun, zincir marketler olarak fiyatlarda indirime gittiklerini belirterek, Happy Center Marketleri olarak da gıda ve gıda dışı ürünlerde indirime gittiklerini ve indirimlerin her geçen gün devam edeceğini bildirdi.CarrefourSA'dan yapılan açıklamada da 20 bin üründe yüzde 20'den yüzde 40'a varan indirimler uygulanacağı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230104/migros-ocak-ayinda-fiyatlarini-sabitledi-3-binden-fazla-urunde-indirim-yapacak-1065370739.html

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carrefoursa, market, indirim