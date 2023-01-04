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https://sputniknews.com.tr/20230104/migros-ocak-ayinda-fiyatlarini-sabitledi-3-binden-fazla-urunde-indirim-yapacak-1065370739.html
Migros ocak ayında fiyatlarını sabitledi: 3 binden fazla üründe indirim yapacak
Migros ocak ayında fiyatlarını sabitledi: 3 binden fazla üründe indirim yapacak
Migros, ocak ayı boyunca en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyatları sabitlerken, 3 binden fazla markalı üründe sürekli indirim... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T13:15+0300
2023-01-04T13:15+0300
ekonomi
migros
indirim
mehmet muş
enflasyonla topyekün mücadele
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, kısa süre önce, ulusal zincir marketlerin üst yöneticileri ile bir araya gelerek asgari ücret zammının ardından etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunması sonrası Migros da yeni bir kampanya duyurdu.Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, enflasyonla mücadele kararlılığıyla yüzlerce temel üründe hem fiyatları sabitledi hem de çok güçlü indirim kampanyaları başlattı.Ocak ayı boyunca un, yağ, çay, şeker, bakliyat, deterjan, çocuk bezi gibi en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyat sabitlemesine giden şirket, aynı zamanda 3 binden fazla markalı üründe ise sürekli indirim yapıyor. Migros, ayrıca 23 farklı gruptaki tüm ürünleri kapsayacak şekilde 20 bine yakın üründe özel olarak yüzde 25'den yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor.Geçen yıl başlatılan 'Birlikten Berekete Kazanan Türkiye' kampanyasının en büyük destekçilerinden olan Migros, 2023'te kampanya kapsamını çok daha genişletip iyisini ucuza sunarak enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221227/togg-ve-migrostan-isbirligi-benzersiz-bir-alisveris-deneyiminin-kapilarini-aciyoruz-1065108023.html
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migros, indirim, mehmet muş, enflasyonla topyekün mücadele
migros, indirim, mehmet muş, enflasyonla topyekün mücadele

Migros ocak ayında fiyatlarını sabitledi: 3 binden fazla üründe indirim yapacak

13:15 04.01.2023
Migros, market
Migros, market - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
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Migros, ocak ayı boyunca en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyatları sabitlerken, 3 binden fazla markalı üründe sürekli indirim yapacak.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, kısa süre önce, ulusal zincir marketlerin üst yöneticileri ile bir araya gelerek asgari ücret zammının ardından etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunması sonrası Migros da yeni bir kampanya duyurdu.
Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, enflasyonla mücadele kararlılığıyla yüzlerce temel üründe hem fiyatları sabitledi hem de çok güçlü indirim kampanyaları başlattı.
Ocak ayı boyunca un, yağ, çay, şeker, bakliyat, deterjan, çocuk bezi gibi en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyat sabitlemesine giden şirket, aynı zamanda 3 binden fazla markalı üründe ise sürekli indirim yapıyor. Migros, ayrıca 23 farklı gruptaki tüm ürünleri kapsayacak şekilde 20 bine yakın üründe özel olarak yüzde 25'den yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor.
Geçen yıl başlatılan 'Birlikten Berekete Kazanan Türkiye' kampanyasının en büyük destekçilerinden olan Migros, 2023'te kampanya kapsamını çok daha genişletip iyisini ucuza sunarak enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.
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